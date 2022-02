P ossiamo conoscere milioni di persone, luoghi, situazioni. Ma alla fine ciò che conta davvero è conoscere se stessi, un percorso che puoi intraprendere (o iniziare) con poche e semplici domande

Conoscere se stessi è il primo passo per vivere un'esistenza piena e felice. Sembra un'utopia, ma in fondo non lo è e lo dimostra il fatto che bastano (davvero) poche e semplici domande per scoprire cosa si cela nel nostro "forziere".

La mente e il cuore sono i cardini della nostra vita e non c'è cosa più bella di scoprire i tesori che si celano al loro interno. I nostri punti di forza e le nostre qualità, certamente, ma anche (se non soprattutto) i nostri limiti e le nostre debolezze. Che poi, a ben pensarci, sono anch'essi qualcosa da custodire gelosamente.

Qui ti proponiamo alcune domande per conoscere se stessi, la parte più profonda di sé. È importante prendersi un momento per guardarsi dentro e capire quanto ci conosciamo davvero, più di quanto tu possa immaginare.

Quali sono i miei punti di forza?

Per conoscere se stessi non bastano di certo poche domande, ma può essere un ottimo punto di partenza per indagare e scoprire la parte più profonda (e talvolta nascosta) di sé. Nella vita trascorriamo tanto, troppo tempo a guardare "fuori": le persone che ci circondano, i nostri affetti, il nostro lavoro, luoghi e spazi in cui ci ritroviamo.

Ti sei mai chiesta perché, nonostante la tua vita sia piena, spesso continui a sentirti insoddisfatta come se mancasse qualcosa? Probabilmente dovresti fermarti un attimo a pensare a te (cosa che, ammettiamolo, rimandiamo continuamente) e capire se stai andando nella giusta direzione.

Nessuno può dirti, se non tu stessa, quale sia la strada più appropriata per te ma un buon inizio è analizzare i tuoi punti di forza, le tue qualità, ciò che ti rende speciale. Tendiamo a vedere sempre i nostri difetti e le nostre mancanze (spesso inventandocele di sana pianta) ma fa' attenzione a non lasciarti opprimere dall'insicurezza e dalla bassa autostima: dentro di te c'è un tesoro prezioso che dovresti imparare ad apprezzare.

Quali sono i miei limiti?

Essere consapevoli di sé richiede un viaggio lungo e talvolta irto di ostacoli. Perché se dal un lato è vero che è più semplice riconoscere le proprie qualità e i propri pregi, dall'altra la parte difficile è entrare a contatto con i propri limiti, i difetti, ciò che insomma non ci piace troppo di noi.

Eppure si tratta proprio di una delle domande essenziali per conoscere se stessi in modo profondo e vero. Chiederti dove puoi arrivare, cosa ti impedisce di realizzarti come vorresti e che, come spesso capita, ti frena nelle relazioni con gli altri.

Riconoscere un difetto e ammettere una debolezza non sono una sconfitta, ma un valore aggiunto. E tutto questo ti consente non solo di vederti per ciò che sei realmente, ma anche di capire dove (e se) sbagli e trovare la spinta giusta per migliorarti.

In cosa credo veramente?

Un'altra domanda essenziale per conoscere se stessi, forse una delle più profonde e difficili, è chiederti in cosa credi. Qui rientrano tante cose fondamentali per la tua personalità e che influenzano inevitabilmente le tue scelte di vita, sotto ogni punto di vista, personale o professionale che sia.

La tua scala di valori, le motivazioni che ti spingono ad andare avanti, le cosiddette priorità. Partendo dall'importanza che dai a certe cose, scavando nel profondo, puoi capire moltissimo di te stessa e conoscerti per ciò che sei davvero.

Dove mi sento al sicuro?

Tutti abbiamo un posto in cui ci sentiamo protetti e al sicuro, un luogo sospeso nel tempo e nello spazio in cui sappiamo di poterci rifugiare ogni volta che qualcosa non va o siamo attanagliati da un dubbio, una preoccupazione, un problema che sembra insormontabile.

Quell'isola felice è essenziale per ognuno di noi, perché ci consente di affrontare i momenti più bui e difficili e di superarli, senza lasciarci trascinare giù nel baratro delle nostre insicurezze, della paura di non farcela.

Chiudi gli occhi, scava dentro di te e chiediti dove ti senti davvero al sicuro. Scoprirai che con molta probabilità non ti verranno in mente solo luoghi fisici, bensì persone che fanno parte della tua vita e che hanno un peso di cui magari non ti eri mai accorta. Tienitele strette!

Per cosa sono grata?

Lottiamo continuamente con la ricerca di noi stessi, da adolescenti ma anche da adulti, quando arriviamo a un punto della nostra vita in cui sentiamo il bisogno di metterci in discussione, capire se abbiamo fatto le scelte giuste o quali dovremmo affrontare per realizzarci e cambiarci in meglio.

È essenziale porsi delle domande per conoscere se stessi, per accettarci per ciò che siamo e stabilire legami forti con le persone giuste, in qualsiasi ambito della vita. La consapevolezza di noi stessi ci aiuta a navigare anche nella acque più torbide, affrontando le esperienze al meglio. Come se avessimo tra le mani una bussola che non ci fa mai sentire perduti.

E, alla fine di tutto, per cosa ti senti davvero grata? Cosa tieni del viaggio che hai compiuto finora? Cosa ti rende veramente felice e fiera di te stessa e delle scelte che hai fatto?

Benvenuta nel fantastico mondo che custodisci dentro di te!