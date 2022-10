Le domande fondamentali per capire se ti trovi nel posto giusto, adesso

C apire se ti trovi nel posto giusto nel mondo può non essere così facile. Ecco come cercare di comprenderlo attraverso alcune domande fondamentali da porsi

Vivere un’esistenza piena e appagante è il sogno di ogni persona. Ma se, parafrasando Schopenhauer, «La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro», spesso è proprio la copertina di questo libro che ci fa mettere in dubbio, anche solo per alcuni istanti, che il qui ed ora in cui stiamo vivendo, forse non è la condizione giusta per noi.

Per capire se ti trovi nel posto giusto, adesso, ci sono alcuni quesiti che puoi porre a te stessa. Una serie di semplici domande che ti aiuteranno a capire se la vita che stai vivendo, come la stai vivendo e dove la stai vivendo, corrisponde a ciò che realmente desideri nel profondo. Ecco alcune delle domande fondamentali per capire se ti trovi nel posto giusto, adesso.

Cosa mi sto perdendo?

Capita a tutte di avere dei momenti no nella vita, capita ancora più frequentemente di chiedersi se immergersi nella quotidianità così frenetica ci stia portando a perderci qualcosa. Il lavoro, la famiglia, il tran tran giornaliero, portano inevitabilmente la mente e il corpo ad essere sottoposti a uno stress non indifferente. Sentirsi stanche, spossate, prive di forza deve far scattare quel campanello d’allarme che ci indica che è arrivato il momento di fermarsi, di staccare la spina, di prendersi un momento di relax per sé e di imparare a rallentare.

Non è facile, lo sappiamo, ma è proprio prendendosi una pausa che abbiamo la possibilità di riflettere, di concederci momenti da dedicare a noi stesse e alla comprensione di ciò che realmente vogliamo. Ed è proprio vivendo questi momenti che possiamo chiederci se abbiamo la sensazione di vivere una vita che ci fa perdere qualcosa. Una vita in cui è tutto un dare e poco ricevere, una vita indirizzata agli altri più che a noi stesse e a ciò che realmente desideriamo. «Cosa mi sto perdendo?». Chieditelo, e se la risposta ti angoscia, allora è giunto il momento di prendere in considerazione il fatto di poter dare una svolta alla tua vita.

C’è qualcosa che mi manca?

Abbiamo un lavoro che ci gratifica, un partner che amiamo, una vita apparentemente appagante eppure una vocina ci dice che ci manca qualcosa. E attenzione, non si tratta di una voce esterna, di un'indicazione data dalla società, ma è un qualcosa di più profondo, che viene da dentro, da noi stesse e che è legato al nostro io più profondo.

Anche il quadro con la cornice perfetta, può celare mancanze magari poco evidenti eppure così intense. Se prima di dormire o nei tuoi momenti di solitudine ti capita frequentemente di chiederti se non ci sia qualcosa che ti manca nella tua vita, qualcosa a cui non riesci a dare un nome, ma la cui mancanza ti logora nel profondo, allora datti la chance di sviscerare tutto questo e comprendi da dove deriva questa mancanza, di cosa si tratta e come riempirla.

Chi mi è accanto riesce davvero a supportarmi?

Trovarsi nel posto giusto vuol dire trovarsi a vivere in un contesto in cui ci sentiamo realmente noi stesse. Di questo contesto fanno inevitabilmente parte le persone che ci circondano, amici, familiari, compagni e compagne che hanno un peso enorme sullo stato d’animo con cui viviamo la nostra esistenza. Allontanare determinate persone dalla nostra vita è spesso visto come un tabù, soprattutto se si tratta di persone con cui siamo cresciute o affetti stabili.

Ma se alla domanda «Chi mi è accanto riesce davvero a capirmi?» la risposta è «No», seguita da «Cerca di sminuire e/o sabotare tutto ciò che faccio», allora qualcosa non va. Potrebbe essere giunto il momento di affrontare vis-à-vis chi ti fa sentire in questo modo, chi non ti comprende, chi ti svaluta, chi ti critica costantemente. E prendere la decisione di allontanarsi da queste persone dandoti la possibilità di riprendere in mano la tua vita e trovare finalmente il tuo posto nel mondo.

Mi sento realmente a casa?

Ognuno di noi nasce in un determinato luogo. Quando si cresce capita di trasferirsi con la propria famiglia e vivere infanzia e adolescenza in luoghi che non abbiamo scelto noi, in prima persona. Una volta cresciuti però abbiamo finalmente la possibilità di poter essere protagonisti attivi della nostra vita e di scegliere quel posto nel mondo che sentiamo realmente casa.

Se non ti senti realmente a casa, se non ti senti a tuo agio nel luogo in cui vivi o con le persone che ti circondano e se la città che hai scelto soffoca le tue ambizioni e i tuoi sogni, probabilmente non è il posto adatto a te. Cambiare città può cambiarti la vita e può finalmente farti trovare il luogo in cui essere davvero te stessa, quel luogo del cuore che porterai sempre con te e che chiamerai semplicemente, casa.