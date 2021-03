Celebriamo le donne della nostra vita: ecco le frasi e le ispirazioni da condividere in occasione dell'8 marzo, ma anche tutto l'anno

Festa della donna 2021: le frasi più belle

L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza molto importante per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno visto cambiare radicalmente il ruolo della donna nell'ultimo secolo di storia. Conquiste da rinnovare ogni anno e ogni giorno per ricordare che ancora le donne sono vittime di discriminazioni, abusi e violenze in ogni parte del mondo, anche in quei Paesi dove hanno fatto grandi passi in avanti verso la parità di genere.

Abbiamo pensato ad un tributo alle donne celebrandole con alcune frasi da condividere nel giorno di questa ricorrenza: aforismi e citazioni, frasi per donne speciali, frasi contro la violenza sulle donne, frasi divertenti ed ironiche, frasi da evitare e frasi da condividere con le amiche e magari da regalare insieme alla mimosa, fiore simbolo di questa giornata.

Festa della donna: aforismi e citazioni

Un piccolo regalo per la festa della donna accompagnato da un bigliettino è il modo più semplice per fare gli auguri alla donna o alle donne della tua vita. Puoi scegliere tra questi aforismi e bellissime citazioni:

"Le donne sostengono la metà del cielo" (Proverbio cinese)

"Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l'arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!"

"Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese" (Oscar Wilde)

"Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne" (Audrey Hepburn)

"Le donne sono una vite su cui gira tutto" (Lev Tolstoj)

"Auguri a tutte le donne, 365 giorni l'anno!"

"Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell'avere a che fare con uomini" (Joseph Conrad)

"Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne"

"8 marzo. Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto" (Giuseppe Donadei)

"Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!"

"Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!" (Charlotte Witton)

"Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio..." (Fabrizio Caramagna)

Frasi di auguri per la festa della donna per donne speciali

Per ricordare quante hanno lottato per i diritti di tutte le donne: festeggia l'8 marzo mandando un augurio e una frase alle donne speciali della tua vita. Essere dolci e tenere ma al contempo forti e coraggiose: queste sono le donne speciali. Fai sentire quanto siano importanti per te in questo giorno con una frase di auguri

L'8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri donna meravigliosa!

Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell'anno

Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri

Donna, cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero. Auguri!

Auguri a te che in ogni momento riesci a sopportarmi, a te che ogni giorno dai inimitabili prove di forza e coraggio, a te che hai sempre lottato e sempre lotterai per il rispetto che ti dobbiamo. Auguri alla mia donna speciale!

Tanti auguri alla creatura più complicata e meravigliosa del creat. Buona festa delle donne!

Non esiste al mondo creatura più raggiante e affascinante di te che con i tuoi dolci sorrisi, riscaldi i cuori dell’umanità. Buona festa delle donne!

Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna. Buona festa delle donne!

Donna, meravigliosa compagna di una vita che solo tu sai rendere così unica e speciale. Auguri!



Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno!

Chi dice donna, dice danno ed è vero:

danno la vita,

danno la speranza

danno il coraggio

danno se stesse per amore.

Auguri a tutte le donne!

Frasi contro la violenza sulle donne

E come non porre al centro della nostra attenzione tutte le donne che hanno subito qualunque forma di violenza. Celebriamo l'8 Marzo con le frasi che hanno rappresentato gli slogan e le citazioni contro la violenza sulle donne

Sarà la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, perseguitate, molestate, da qualcuno che dice di amarle…

Siamo state amate e odiate,

adorate e rinnegate,

baciate e uccise,

solo perché donne. (Alda Merini)

adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne. (Alda Merini) Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna! (William Shakespeare)

Se devi amare una donna fallo forte, non con la forza.

Dire no alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri NO non saranno stati ancora abbastanza.

La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. (Kofi Annan)

Per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa.

Hai un solo modo per cambiare un fidanzato violento. Cambiare fidanzato

Lo stupro è un’arma di guerra, un atto di aggressione e un crimine contro l’umanità (Angelina Jolie)

Frasi sulla festa della donna divertenti e ironiche

Ed ecco una carrellata di frasi divertenti sulla festa della donna, perchè far sorridere una donna può essere il regalo più grande :

Basta con ‘sta festa della donna. Ammucchiamo queste benedette mimose e facciamo un falò. Ormai ci siamo emancipate. Siamo uguali agli uomini. Ci viene l’infarto anche a noi. Cosa vogliamo di più? La prostata forse? O la barba… visto che i baffi ce li abbiamo… (Luciana Littizzetto)

Trenitalia offre viaggi gratis alle donne l'8 marzo. corro a farmi la barba!

TEMA: "L'otto marzo". Svolgimento: L'otto marzo, l'otto un quarto faccio colazione, l'otto e mezzo sono a scuola. (Il bambino Simone ovvero Giorgio Panariello)

Se un uomo e i suoi amici vanno a vedere uno spogliarello, sono dei depravati; se ci vanno una donna e le sue amiche è l'8 marzo

Io penzo e credo che la donna deve essere uguale a l'uomo, perché non è giusto che non è uguale. L'8 Marzo la donna deve essere uguale, all'uomo! (da "Io speriamo che me la cavo" di Marcello D'Orta)

Il mio amico Mimmo per l'8 Marzo mi ha regalato le mimmose

Ma se a una donna civile si regala una mimosa... a una donna militare si regala una... Mimetica?!?

L'otto marzo e lotto ogni giorno

Frasi da evitare per la festa della donna (e non solo)

E poi ci sono quelle frasi che andrebbero evitate sempre, a maggior ragione l'8 marzo, perchè sono prive di tatto e delicatezza e perchè hanno la capacità di trasformare in una strega cattiva anche la più fatata delle donne:

Bello quel locale, ci sono stato anche con la mia ex

Che noia le tue amiche

Certo che con qualche chiletto in più staresti meglio

Ma sei in quel periodo del mese?

Sbrigati, ma quanto ci metti a prepararti?

Ma metti pure il vestito che vuoi, tranquilla, tanto nessuno lo noterà

Sei arrabbiata, c’è qualcosa che non va?

Sei come tutte le altre

Mia mamma lo fa meglio

Frasi da mandare alle amiche per la festa della donna

Dall'amica d'infanzia a quelle più recenti, dalle donne della tua famiglia a quelle che attraversano la tua vita solo per un breve periodo ma arricchendola con un'esperienza da ricordare, ecco le frasi più belle da dedicare:

Io e te, due disastri della natura. Se chi dice donna dice danno, noi siamo due danni combinati. Praticamente una tragedia. Ma mai rinuncerei alla tua amicizia. Buona festa della donna, amica mia!

Questa mimosa è dedicata alle mie amiche, a quelle che conservano la capacità di "meravigliarsi" nonostante tutto e tutti, a quelle che soffrono nell'anima, a quelle che non hanno mai tempo per se stesse perché lo dedicano agli altri, a quelle che conservano nel cuore i veri valori... Auguri Donne!

Per la festa dell’8 marzo vorrei fare gli auguri a tutte le donne del mondo, ma un augurio speciale desidero farlo ad una donna unica nel mondo: te!

Auguri ad una donna speciale. Sono felice di averti conosciuta. Buon 8 Marzo!

Da donna a donna, auguri gialli e profumati.

Bella come Afrodite, saggia come Atena, forte come Ercole, e più rapida di Mercurio. Auguri per la festa della donna.

Nel giorno della ‘nostra’ festa voglio ricordarti che ti sono vicina e che insieme è più facile lottare, vivere, sognare.