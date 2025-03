Il 19 marzo è la Festa del papà, il giorno perfetto per dimostrare al proprio padre quanto sia speciale, quanto possa essere allo stesso tempo guida e pilastro, quanto la sua figura sia indispensabile all’interno della famiglia.

Questa bella giornata è celebrata in tutto il mondo, anche se in date differenti e la tradizione vuole che i figli festeggino i papà con regali e biglietti con carichi di sentimento e di frasi belle scritte in calce.

Festa del papà: origini storiche

La storia della Festa del papà è piuttosto recente e risale precisamente al 5 luglio del 1908, giorno in cui venne festeggiata per la prima volta nella città di Fairmont, in Virginia Occidentale, presso la chiesa metodista locale in commemorazione della morte di oltre 360 uomini, 250 dei quali padri di famiglia, nel disastro di Monongah, la più grave sciagura mineraria degli Stati Uniti.

Successivamente, per la precisione il 19 giugno del 1910 a Spokane nello Stato di Washington, la Signora Sonora Smart Dodd, all’oscuro della celebrazione avvenuta a Fairmont e ispirata da un sermone ascoltato in chiesa per la Festa della mamma del 1909, organizzò la prima Festa del papà così come la conosciamo oggi e fece in modo che la ricorrenza venisse ufficializzata.

Ancora oggi infatti diversi Paesi seguono la tradizione statunitense e festeggiano i papà la terza domenica di giugno.

Festa del papà: 19 marzo

Nei Paesi cattolici invece, proprio come l’Italia, la Festa del papà viene legata al giorno di San Giuseppe e celebrata dunque il 19 marzo.

Ci stiamo quindi avvicinando a grandi passi al momento in cui dovremo pensare a come rendere omaggio nel modo migliore ai nostri papà e a come aiutare i più piccoli a preparare la loro sorpresa piena d’amore. Trovare le parole giuste per esprimere il proprio sentimento spesso però non è cosa facile.

Abbiamo quindi raccolto le frasi più belle da dedicare alla figura paterna e a tutto ciò che essa rappresenta, nel giorno della sua festa.

Frasi sulla Festa del papà

Alcune delle frasi sulla Festa del papà più belle parlano proprio dell’importanza di questa giornata, ricordandoti perché questa ricorrenza non va dimenticata. Le frasi sulla Festa del papà ti raccontano un 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, pieno di amore e dolcezza.

Il 19 marzo è la tua giornata, Papà, ma spero che tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia

La Festa del papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita

Papà, sono contenta che ci sia questo giorno per festeggiarti e per quel che mi riguarda meriti un pensiero unico sempre

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!

Il giorno più speciale dell’anno? Quello della Festa del papà, perché è unico… proprio come te!

Sei dolce come un bignè di San Giuseppe, sei unico come questo mese di marzo che è imprevedibile, pazzerello, ma che annuncia la Primavera

Il 19 marzo è la giornata di tutti i papà, ma anche di noi figli che possiamo finalmente festeggiarvi!

Gli auguri per la Festa del papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria

Il giorno di San Giuseppe è il giorno di tutti i papà, quelli che si sono svegliati per noi nella notte e ci hanno accompagnato ad ogni passo

Frasi commoventi per la Festa del papà

Non mancano le frasi commoventi per la Festa del papà che sono capaci di strappare qualche lacrima. E se tuo papà mette facilmente mano al fazzoletto, puoi stare certa che queste citazioni lo faranno commuovere. Puoi scrivergliele sul biglietto che gli regalerai, dentro un libro per una dedica sapendo che queste frasi di auguri commoventi arriveranno dritte al cuore.

Caro papà, passa una festa speciale, ti voglio tanto bene e per me ogni giorno è come se fosse la tua festa

Questa festa può sembrare un appuntamento banale, ma io voglio cogliere questa occasione per dirti quanto ti voglio bene e basta questo a far sì che sia una giornata speciale

Papà, sei sempre nel mio cuore, basta pensare a tutto ciò che hai fatto per me perché io mi senta felice

Caro papà, mi dispiace per tutte le volte che abbiamo litigato o che ti ho fatto arrabbiare, ma sappi che ogni cosa che abbiamo condiviso, anche quelle difficili, sono tutte speciali e indimenticabili per me

Non è abbastanza lunga questa giornata per dirti quanto ti voglio bene!

Una festa del papà indimenticabile? Sarebbe se trascorressimo una giornata io e te, insieme tutto il tempo, a fare ciò che ci piace di più: mangiare gelati, vedere vecchi film

Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu

Tanti auguri caro papà, a te che sei stato e sempre sarai la stella polare di ogni mia scelta

In questa giornata di festa voglio dirti, caro papà, che ti voglio tanto bene e che anche se non ci vediamo spesso ti penso ogni attimo

Papà, come te nessuno mai

Il papà è colui che sa darti tutto, anche quando non ha niente

Il sorriso di un papà è uno dei più grandi tesori da custodire per tutta la vita

Frasi di auguri per la Festa del papà

Pronta a scrivere il tuo biglietto per augurare una buona Festa del papà? Ecco alcune frasi di auguri per la Festa del papà che possiamo utilizzare per accompagnare regali e sorprese confezionate appositamente per la ricorrenza del 19 marzo

Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno

Papà, tanti auguri a te che hai accolto ogni mio errore con un sorriso

Auguri al papà migliore del mondo, forse non la frase più originale, ma senza dubbio la più sincera

Un milione di auguri al mio papà, perché ci sei sempre, anche quando sei stanco o ti ho fatto arrabbiare

Gli auguri più belli li dedico a te papà, che sei l’uomo che mi ha resa la donna che sono

Papà, tu pensi sempre a tutti noi, ti auguro oggi di pensare un po’ anche a te stesso e di vivere ogni esperienza desideri

Tanti auguri a te, papà, che questa festa ti porti la sicurezza di sapere quanto bene ti voglio

Auguri speciali al papà più buono, bello, dolce e divertente del mondo

Un mondo di bene e di auguri per te che sei il mio papà adoratissimo

Papà, tanti auguri da chi ti ama più di tutto e che sa quanto gli hai dato

Frasi per la Festa del papà divertenti e simpatiche

Si può anche scherzare con le frasi per la Festa del papà, non bisogna necessariamente utilizzare un tono commovente, soprattutto se mal si accorda alla tua personalità ironica e dissacrante o a quella del tuo papà. Ecco quindi delle frasi per la Festa del papà divertenti e simpatiche, tutte da ridere:

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel Garcia Marquez)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli. (Friedrich Nietzsche)

Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre. (George Herbert)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Ci tengo molto al mio orologio. Me l’ha venduto mio padre sul letto di morte! (Woody Allen)

Mio padre ha preso da sua zia Mary. Rifiutava la Bibbia perché diceva che il personaggio centrale non era assolutamente credibile. (Woody Allen)

Adoro travestirmi da vongola andare a prendere i miei figli a scuola e sentir dire c’è tuo padre vestito da vongola che ti aspetta, poi il giorno dopo invece andare vestito normale e sentire i loro amici che dicono c’è una vongola vestita da tuo padre (Alessandro Bergonzoni)

I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia. (Oscar Wilde)

Festa del papà frasi celebri

Non solo auguri da scrivere al papà su bigliettini o tramite Whatsapp: se per la Festa del papà sei in cerca di frasi celebri da condividere sui social o da mandare a chi ami qui ne trovi alcune:

Beato l’uomo che sente molte voci gentili chiamarlo padre (Lydia Child)

Un padre è meglio di cento insegnanti (George Herbert)

La saggezza del padre è il più grande esempio per i figli (Democrito)

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile (Wilhelm Busch)

Subito dopo Dio, viene Papà (Wolfgang Amadeus Mozart)

È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino (Susan Gale)

Festa del papà aforismi

Molti scrittori, intellettuali e saggi sin dall’antichità hanno riconosciuto l’importanza della figura paterna nella vita di una persona. Per questo motivo nelle loro opere hanno voluto dedicare un pensiero al papà: ecco alcuni degli aforismi più celebri da dedicare per la Festa del papà.

La luce dei padri vale sette volte la luce (Proverbio giapponese)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note (Markus Zusak)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita. (Ama H. ​​Vanniarachchy)

Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo. (Dan Zevin)

Un padre deve sgobbare la metà di una qualunque madre per essere considerato bravo il doppio! (Mary Kay Blakely)

Frasi per la prima festa del papà

I bambini piccoli adorano fare gli auguri al loro papà, perché giustamente per loro è speciale. Può darsi che apprendano qualche frase a scuola dalle maestre, ma possiamo aiutarli anche noi a confezionare delle frasi per la Festa del Papà davvero facili e adatte a tutte le età

Papà, ti voglio tanto bene! Sei il mio eroe

Caro papino, che bello giocare con te!

Buona festa del papà al mio super papone

Tanti auguri al mio papà a cui voglio un bene grande come il mondo

Tantissimi auguri al mio papà, capace di raccontare qualsiasi favola

Papà, tanti auguri per la tua festa!

Papà, il mio regalo per la tua festa sono un mare di bacini

Auguri al papà più speciale e mitico di tutti

Papino un bacio speciale per i tuoi auguri

Papà, per la tua festa ecco un abbraccio grande così!

Buongiorno e Buona Festa del Papà

La Festa del Papà può anche essere accompagnata da delle allegre frasi di Buongiorno accompagnate dalla canonica espressione “Buona Festa del Papà”. Leggi i nostri suggerimenti e prendi in considerazione l’idea di abbinare queste frasi ad un biglietto di auguri o anche ad un meme, oppure puoi semplicemente dirle al tuo papà appena alzato!

“ Buongiorno e Buona Festa del Papà , che questo 19 marzo sia allegro e divertente!”

, che questo 19 marzo sia allegro e divertente!” “ Buongiorno mio caro Papà , oggi è la tua festa e spero che tutti ti regalino abbracci in quantità”

, oggi è la tua festa e spero che tutti ti regalino abbracci in quantità” “ Che sia davvero un Buongiorno per te Papà , perché questa è la tua festa e devi essere riempito dall’affetto”

, perché questa è la tua festa e devi essere riempito dall’affetto” “ Buona festa del Papà all’uomo che ha reso speciale e unica la mia vita”

all’uomo che ha reso speciale e unica la mia vita” “Buongiorno e Buona Festa del Papà al mio numero 1! “

“ “ Buongiorno Papà , ti auguro il meglio per questa giornata di festa e ti mando tanti baci”

, ti auguro il meglio per questa giornata di festa e ti mando tanti baci” “Un buongiorno speciale al mio papà , oggi che è la sua festa e che voglio dirgli di nuovo quanto bene gli voglio”

, oggi che è la sua festa e che voglio dirgli di nuovo quanto bene gli voglio” “ Papà, 100 di questi giorni di festa dedicati a te, che sei l’uomo più dolce e tenero e il padre che tutti vorrebbero avere”

dedicati a te, che sei l’uomo più dolce e tenero e il padre che tutti vorrebbero avere” “ Buongiorno Papà , ti abbraccio forte e ti auguro una giornata in cui tutti ti festeggino”

, ti abbraccio forte e ti auguro una giornata in cui tutti ti festeggino” “Buona Festa del Papà all’uomo che ha fatto sì che ogni giorno della mia vita fosse una festa”

Buona Festa del papà frasi belle e commoventi

Per questo, vogliamo darti una mano offrendoti qualche spunto: ecco 12 frasi per la Festa del Papà da condividere e accompagnare ai tuoi migliori auguri al papà, per farlo felice e contento in questa sua giornata speciale!

“ Auguri a tutti i papà!”

a tutti i papà!” “Per il migliore papà del mondo…Auguri!”

del mondo…Auguri!” “ Grazie papà !”

!” “Il mio papà è bello. Il mio papà è forte. Il mio papà è mio e non lo cambio con nessuno. Auguri papà”.

è mio e non lo cambio con nessuno. Auguri papà”. “Mi hai fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare: hai creduto in me . Auguri papà”

. Auguri papà” “Per la tua festa vogliamo farti una promessa speciale: cercheremo di non farti arrabbiare… per almeno 5 minuti. Auguri papà!”

vogliamo farti una promessa speciale: cercheremo di non farti arrabbiare… per almeno 5 minuti. Auguri papà!” “Un padre è meglio di cento insegnanti” (George Herbert)

è meglio di cento insegnanti” (George Herbert) “La bellezza dell’essere figlia sta nell’avere un papà come te . Tanti auguri!”

. Tanti auguri!” “Ho il mio supereroe personale, instancabile, insuperabile e si ricarica con un bacio. E’ il mio Papà!”

personale, instancabile, insuperabile e si ricarica con un bacio. E’ il mio Papà!” “Una fortuna grande grande è averti come papà, sei unico e speciale . Ti voglio bene papà!”

e . Ti voglio bene papà!” “Io ho un tesoro di papà e nessuno è più ricco di me. Ti voglio tanto tanto bene !”

e nessuno è più ricco di me. !” “Sei il papà più speciale del mondo: auguri!”

Frasi Festa del Papà da una figlia femmina

Il legame tra una figlia femmina e il suo papà è unico e speciale: non si può spiegare l’amore per un padre nei confronti della propria bambina, che per lui resta tale anche quando diventa adulta. Ecco perché la Festa del Papà per una figlia è un giorno davvero importante, da celebrare con frasi appositamente pensate per questo rapporto speciale.

“Caro papà, sei stato il primo uomo che abbia mai amato, il mio primo amore, il mio eroe fin dal giorno in cui sono nata: grazie per esserci sempre stato”.

“Mi hai fatto sentire protetta sin dal primo giorno della mia vita, mi hai sempre sostenuta e amata incondizionatamente: sei l’uomo più importante per me”.

“Non posso immaginare la mia vita senza di te: sei il mio migliore amico, la spalla su cui piangere, il mio confidente, il mio punto di riferimento. Buona Festa del Papà al padre migliore del mondo”,

“Non sempre riesco a dirti quanto ti voglio bene, ma spero di dimostrartelo ogni giorno della mia vita: grazie per tutto quello che fai per me”.

Frasi Festa del Papà ti assomiglio

Spesso genitori e figli si assomigliano, non solo fisicamente. Per la Festa del Papà potete dedicare a vostro padre una frase proprio per ricordargli questa somiglianza caratteriale, che vi rende più simili di quanto pensiate.

“Con i tuoi insegnamenti e con il tuo esempio ho imparato a essere una persona onesta e ricca di valori: grazie per tutto quello che mi hai trasmesso”.

“Sei la mia fonte di ispirazione: tutto quello che dici, tutto quello che fai, è per me un esempio. Vorrei essere, in futuro, una persona speciale proprio come te”.

“Tutti mi dicono che ho i tuoi occhi, il tuo viso, il tuo sorriso. Ma quello che mi importa davvero è assomigliarti nel carattere e nei valori: solo così avrò la certezza di essere, come lo sei tu per me, una persona speciale e da stimare”.

Frasi Festa del papà adottivo

Anche se il vostro non è un legame ‘di sangue’, questo non significa che valga meno. Il rapporto tra un figlio e un padre adottivo è speciale tanto quanto quelli ‘tradizionali’: quale momento migliore ricordarlo se non la Festa del Papà?

“Grazie a te ho scoperto il mondo e ho capito cosa significa amare davvero: mi hai cresciuto sin dal primo giorno riempendomi di attenzioni e insegnandomi i valori veri della vita. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto per me”.

“Spesso si dice che non importa chi sia il tuo ‘vero’ padre, ma che conti di più chi ti ha cresciuto e amato. E’ proprio così: non ci lega il ‘sangue’, ma l’amore più profondo e sincero che ci sia, e questo è certamente più importante”.

Buona Festa del papà in inglese e in tutte le lingue del mondo

Hai un amico che è diventato papà, ma non è italiano? Non ti dimenticare di fare anche a lui gli auguri di Buona Festa del Papà, ovviamente nella sua lingua madre! Se non sei una poliglotta, ti forniamo noi un elenco delle frasi di Buona Festa del Papà in inglese e in tutte le altre lingue del mondo!

“Happy Father’s Day” (Inglese)

“Bonne fête des pères” (Francese)

“Buen dìa del Padre” (Spagnolo)

“God fars Dag” (Norvegese)

“父親節好” (Cinese)

“عيد الأب الصالح” (Arabo)

“хороший день отца ” (Russo)

“Guten Vatertag” (Tedesco)

“góðan dag föðurins” (Islandese)

“Kαλή Ημέρα του Πατέρα” (Greco)

“Dobry Dzień Ojca” (Polacco)

Frasi per la Festa del papà che non c’è più

La Festa del papà è per tutti, anche quando purtroppo il papà è venuto a mancare, lasciando un vuoto che non può essere colmato. Il 19 marzo può diventare un’occasione per ricordarlo, e anche se c’è molta malinconia è importante pensare sempre a come vorrebbe vederci il nostro papà: con un sorriso sul volto. Ecco alcune frasi dedicate a chi non ha più al suo fianco il papà:

Papà, sei sempre nel mio cuore

Il cielo ha un pezzo del mio cuore: il mio papà

La stella che brilla per me si chiama papà

Il mio sole resti sempre tu papà

A te che sei lassù, ma non hai mai lasciato il mio cuore

Tutti ogni sera ripensiamo a qualcuno, e quel qualcuno ci manca da morire

Frasi sul legame padre-figlia

Si dice sempre che il rapporto padre figlia sia speciale e bisogna ammettere che è proprio vero! C’è feeling e complicità e, sebbene possa capitare di litigare tanto, fra padri e figlie c’è una dolcissima tenerezza. Per questa ragione abbiamo pensato a delle frasi per la Festa del papà che esaltino questa speciale relazione.

Siamo testardi uguali, siamo determinati alla stessa maniera: questo è ciò che ci fa litigare, ma anche quello che ci rende una coppia unica!

Nessuno mi fa arrabbiare come te, ma nessuno mi vuole bene come te

Papà, ma due come noi…ma dove li trovano?!?

Ogni volta che mi accorgo che ho preso una tua espressione, un tuo sguardo mi riempio di gioia

Tale padre, tale figlia: ecco il più bello dei complimenti

Papà, il tuo è l’abbraccio da cui tornare sempre

Quando ti guardo negli occhi so sempre se ho fatto la cosa giusta…o no!

Non smetti mai di farmi sentire una figlia orgogliosa

Non c’è nulla di più bello che sapere che ci sei

Ti ho già detto quanto mi mancano i tuoi predicozzi, proprio ora che hai finalmente rinunciato a farmeli?

Buona Festa del Papà: poesie, filastrocche e pensierini per bambini

E quando i bambini sono molto piccoli? Anche i bambini della scuola d’infanzia possono dedicare poesie e pensieri semplici per una Buona Festa del Papà. Qui di seguito trovi qualche spunto per dar loro modo di comunicare al papà tutto l’amore che sentono.

Passeggiata domenicale

Io vado a spasso per la città,

senza una meta vago qua e là.

In piazza Navona mi fermo a guardare

quelli che stanno il gelato a leccare.

In piazza Esedra reato incerto:

sentire gratis il concerto,

o sedermi, alla romana,

sull’orlo fresco della fontana?

Ma è zeppo, l’orlo di cemento:

ci siedono già persone duecento.

Si godono il fresco le famiglie,

la mamma, le suocere con le figlie.

E il babbo dov’è, per far pari?

È a casa a fare gli straordinari.

Ogni domenica per la via,

si fa il passeggio dell’economia.

Gianni Rodari

Filastrocca del Papà

Filastrocca del papà

ovunque sono ci sarà;

sia vicino sia lontano,

lui mi tenderà la mano.

Ogni broncio del mio viso

lo trasformerà in sorriso;

riempirà col suo coraggio

tutti i passi del mio viaggio.

Saprà togliermi le nuvole,

mi racconterà le favole,

metterà sulla mia bocca

la più bella filastrocca.

Caccerà tutti i miei mali,

mi disegnerà due ali

e, se lo lascerò fare,

lui m’insegnerà a volare.

Giuseppe Bordi

Auguri al mio grande papà!

Mi piace aspettarlo al tramonto

quando torna a casa da lavoro.

È stanco, si vede dal volto

mi stringe e mi dice:”Tesoro!”.

Poi gioca con me sul tappeto,

mi bacia e sorride radioso,

è questo il momento più lieto

in cui io lo abbraccio affettuoso.

Si merita tutto il mio amore

il babbo che tanto mi ama

ed io ce l’ho sempre nel cuore

son pronto ogni volta che chiama.

E oggi che è la sua Festa

È un giorno di gran felicità,

così voglio urlare entusiasta:

Auguri al mio grande Papà!

Jolanda Restano

Vorrei essere come te

Spesso mi ritrovo a sognare

che, come te, vorrei diventare:

grande, bello, coraggioso,

intelligente e operoso.

-Dimmi babbo, che posso fare

perché presto si possa avverare?

-Sorridi, gioca e vivi la tua età

in armonia e con serenità.

Una sola cosa devi ricordare:

la vita è bella quando c’è l’amore!

Per crescere c’è tempo bimbo mio.

Credimi, vorrei esser piccolo anch’io!

A. M. Parisi

19 marzo

È marzo ed ecco qua,

c’è la festa del papà!

Dimmi un po’: che regalare?

La cravatta da indossare?

Una penna luccicante

per il mio babbo importante?

Un portafoglio in pelle

o delle semplici cartelle?

Dei buonissimi cioccolatini

o… Anche solo dei bacini?

Non è un manager papà

ma è assai grande ciò che fa!

Marzia Cabano

