L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna. Ecco il nostro contributo.

Le immagini dedicate alla festa della donna

Qui trovate tante immagini per la festa della donna abbinate ad altrettante frasi sulle donne di personaggi famosi, dedicate proprio alla donna e ai suoi punti di forza, ai suoi valori e a ciò che rappresenta. Condividile con le tue amiche, mamma, sorella, insomma a tutte le donne importanti della tua vita per augurio speciale da donna a donna, magari da accompagnare a un piccolo regalo per la festa della donna!

L'8 marzo infatti per tante di noi è l'occasione per uscire con le amiche, festeggiare insieme e magari ricevere in regalo un bel mazzo di mimosa. Ma non solo. È anche una giornata per ricordarci e ricordare a tutti i traguardi e le conquiste che abbiamo raggiunto, per riflettere su quanta strada ancora rimane da fare, per combattere le discriminazioni e le violenze di cui ancora oggi molte donne nel mondo sono vittime.