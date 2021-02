A nche tu soffri di insicurezza sfogliando la vita (apparentemente) perfetta degli altri sui social? Ecco come riuscire a focalizzarti su te stessa riuscendo a confrontarsi con gli altri e superare l’ansia del giudizio altrui.

I social media mettono in luce soprattutto i successi dei nostri amici e contatti: c’è chi mostra l’acquisto di una casa, chi la propria vita sentimentale felice, chi annuncia la nascita di un figlio e chi viaggia per il mondo.

Questo bisogno di mostrare le proprie vite perfette online fa scaturire in alcuni la sensazione di essere rimasti indietro, ma è davvero così? Il gioco di confrontarsi con gli altri può essere estremamente pericoloso tanto da generare ansie, depressione ed insoddisfazione.

Perché è problematico confrontarsi con gli altri

I social network sono una vetrina, ciò che viene mostrato non corrisponde al 100% della realtà perché ogni cosa che viene pubblicata viene filtrata, inoltre se continuassimo a vivere di paragoni comparandoci con altri continueremo a sentirci non all’altezza.

Secondo gli studi specialistici il bisogno del confronto è insito nella natura dell’uomo e può esistere nella modalità di confronto al ribasso, dove ci si eleva osservando chi è messo peggio di noi, o di confronto al rialzo dove invece ci si sente in difetto rispetto a chi consideriamo meglio di noi.

Entrambi gli atteggiamenti però possono creare delle problematiche. Nel caso del confronto al ribasso non ci mettiamo in discussione e ci sentiamo a nostro agio considerando le situazioni meno fortunate degli altri; questo non ci spinge a migliorare e soprattutto ci spinge a vedere solo i lati negativi delle loro vite.

Nel secondo caso invece di cogliere gli aspetti positivi dei traguardi degli altri per cogliere motivazione tendiamo ad avere atteggiamenti negativi di invidia che possono portarci a sentimenti poco costruttivi.

Certe volte le persone sono solo curiose

Altra problematica evidente che sorge nel confronto con gli altri è che le persone si sentono in diritto di esprimere un’opinione spesso non richiesta. Confrontarsi su tematiche personali su cui siamo ferme, come ad esempio il desiderio di avere o non avere figli, può portarci ad uno scontro tale da farci dubitare di noi stesse.

Questo è uno dei motivi principali che ci dovrebbe portare a concentrarci su noi stesse perché il più delle volte i giudizi o le opinioni sono espresse con estrema leggerezza e sono frutto di curiosità.

Prova ad escludere opinioni non necessarie concentrandoti invece su ciò che desideri per la tua vita, senza farti influenzare dall’esterno.

Come concentrarsi su se stessi

Tra i sentimenti più comuni che emergono sfogliando i profili social dei nostri amici c’è quello di insicurezza e inadeguatezza che ci spinge a sentirci non all’altezza. Se vuoi smettere di provare questi sentimenti e ritrovare un approccio più positivo per la crescita personale ecco alcuni consigli utili da seguire.

Crea una tabella di marcia

Il primo consiglio utile da attuare per ritrovare sicurezza in se stessi è riuscire a rafforzarsi per respingere le opinioni degli altri concentrandoti invece su una tabella di marcia.

Creare una lista di obiettivi per decidere quale direzione far prendere alla tua vita ti aiuterà ad avere una meta dandoti più stabilità e meno insicurezza.

Per creare la tua tabella di marcia fai un elenco degli obiettivi che desideri raggiungere, annota quanto distano dalla tua situazione attuale e prendi nota di alcune modalità per riuscire a conquistarli. Datti tempo, puoi fare delle tabelle di marcia sul lungo periodo di un anno oppure settimanali. Avendo sotto controllo la situazione ti sentirai più sicura di te.

Lavora su te stessa

Quando si parla di auto-miglioramento si pensa giustamente a concentrarsi su se stessi lavorando soprattutto su alcune aree che riteniamo più deboli. Tra gli esempi più comuni c’è il proposito di rimettersi in forma per migliorare la nostra salute; quando si ha come obiettivo il miglioramento della salute tutti puntano ad avere un’alimentazione bilanciata e a fare attività sportiva… giusto, ma il resto della nostra vita?

Concentrarsi su un solo cassetto ci porta a trascurare altri aspetti che rifacendoci all’esempio precedente potrebbero essere quello lavorativo, quello sentimentale o quello relazionale.

Riuscire a lavorare a 360 gradi su più aree ci aiuterà a trovare una stabilità e ci farà sentire più appagate, sentendoci quindi non inferiori alle persone con cui entriamo in contatto.

Un consiglio in più? Prova a fare un elenco di cose che potrebbero migliorare la tua vita e distribuiscili in ogni ambito; a questo punto poco alla volta prova ad attuarli per poter guadagnare più fiducia in te stessa avendo pieno controllo della tua vita.

Non avere fretta

Crescendo ci viene trasmessa una tabella di marcia standard legata ad obiettivi personali e professionali; seguirla rigidamente può rendere felici alcune persone che riescono a conquistare ogni scalino ma rende estremamente insoddisfatte quelle che non ci riescono. La verità è che ognuno ha i suoi tempi.

C’è chi inizia a parlare o camminare in modo precoce e chi ci mette un po’ più di tempo, chi trova subito l’amore della propria vita e chi invece va a tentoni, chi trova subito il lavoro dei sogni e chi invece ha bisogno di sperimentare per trovare il proprio settore.

Ogni cosa ha bisogno di un suo tempo specifico, non forzarti e non forzare la tua vita. Raggiungi i tuoi obiettivi e i tuoi sogni seguendo il tempismo migliore per te.