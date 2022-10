A ngela Lansbury era una grandissima attrice, morta l'11 ottobre 2022. Ma nel cuore di tutti noi resta soprattutto la Jessica Fletcher del telefilm La signora in giallo: ecco le sue frasi più belle.

Frasi di Angela Lansbury

Se pensi ad Angela Lansbury ti viene subito in mente il telefilm La signora in giallo, anche se questa attrice ha interpretato moltissimi film e girato con i più grandi registi di Hollywood. Angela Lansbury era nata il 16 ottobre 1925 a Londra, ma vivendo per lungo tempo negli Stati Uniti aveva ottenuto la cittadinanza americana.

Nel 2014 aveva coronato una vita fatta di successi e grandi ruoli con il meritatissimo Oscar alla carriera. Per il resto aveva vinto tutto: Golden Globe, BAFTA e numerose candidature anche agli Emmy. Era diventata Jessica Fletcher/La signora in giallo nel 1984 e da quel momento tutti noi l'abbiamo identificata con la scrittrice di crime che si trovava a risolvere intricatissimi casi.

Per omaggiare il suo talento e ricordarla in tutte le sue interpretazioni, ecco una raccolta di frasi dedicate proprio a Angela Lansbury! Ecco le sue frasi più belle.

Sui film e la carriera

Un'attrice con l'esperienza e la lunga carriera di Angela Lansbury era senza dubbio da ascoltare quando parlava di cinema. Ecco alcune citazioni e frasi di Angela Lansbury che ci svelano qualcosa di più sulla sua personalità e sui personaggi che interpretava.

Sono felice di avere la possibilità di lavorare alla mia età. Per me è sempre come se fosse l'inizio! Finché ci saranno cose nuove da fare, non conoscerò la sensazione di voler terminare. Dovranno aspettare la mia morte per tirarmi giù dal palcoscenico

Arriva un momento nella vita teatrale in cui dici: "Beh, non posso guadagnare con il teatro". Così, ho preso la decisione di lavorare in televisione in modo molto specifico

Pettegolezzi dice? Io lo definirei un insano interesse per la natura umana! (Angela Lansbury/Miss Marple)

Citazioni da La signora in giallo

E veniamo al motivo per cui semplicemente a-d-o-r-i-a-m-o Angela Lansbury, ovvero il telefilm La Signora in giallo. Ogni giorno la Lansbury entrava nelle nostre case vestendo i panni di Jessica Fletcher, la brillante autrice di libri gialli capace di risolvere i più difficili enigmi e i più incredibili casi di omicidio! Ecco 10 iconiche citazioni tratte da La signora in giallo.

Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito

Ho scoperto che chi ha bisogno di dimostrare il proprio valore non vale poi molto

Soltanto un pazzo può guastarsi il sangue per qualcosa che non dipende da lui

Dopo la morte di Frank, beh, io non ho mai pensato all'eventualità di cambiare vita

Maude e John erano fra gli amici più cari che avevamo Frank e io e questo significa che se si trovano nei guai io non posso fare finta di niente

Sei sempre il solito, non cambierai mai!

Grady, il tuo incontro se non sbaglio si sta sedendo al nostro tavolo!

Questo è quello che io credevo di aver visto, ma la versione del signor Crane ha molto più senso!

Sono sicura che è capace di affrontare qualunque tempesta

Le tue avventure galanti sono conosciute a tutti sui tre continenti, eppure nessuna è stata capace di portarti all'altare. Perché adesso? Perché io?

