P er combattere lo stress può essere molto utile mettere in atto delle piccole strategie benefiche: il benessere si raggiunge a piccoli passo. La felicità è questione di piccoli passi, giorno dopo giorno.

Idee antistress: pratiche di benessere da sperimentare

Riempire la giornata di impegni, lavori, commissioni da sbrigare, a cui seguono pulizie di casa, figli, spesa e cucina, porta a vivere l'intera settimana in apnea. Giorno dopo giorno questo carico logora, non fa bene e stressa. Impara a mettere in atto delle tecniche di rilassamento contro lo stress, un piccolo momento per te, ogni giorno: all'inizio già dieci minuti ti sembreranno una conquista. Ognuno di noi dovrebbe ritagliarsi un'ora al giorno per fare ciò che vuole. Non importa cosa, se leggere, fare puzzle o una passeggiata con il cane, guardare un film: stare bene in compagnia di noi stesse è abbastanza per rilassarsi. Hai bisogno di un cambiamento? Il momento è adesso. Ecco delle idee antistress a cui ispirarti.

Ascolta il tuo corpo e fai stretching

Lo sai che il semplice gesto di stiracchiarsi apporta effetti benefici se fatto con calma e movimenti profondi? Senti la schiena che si rilassa, muovi il collo a destra e sinistra, poi porta il braccio destro verso sinistra e viceversa premendo con il braccio opposto in modo da distendere il muscolo.

In piedi, porta le braccia in avanti fino a sfiorare il pavimento e, dopo esserti seduta a gambe divaricate, con le mani sfiora la punta dei piedi. Quando sei seduta alla scrivania interrompi l'immobilità e inizia a percepire collo, schiena, gambe, braccia, caviglie: lavorerai sull'elasticità sciogliendo le tensioni.

Sentiti libera di esprimere le tue emozioni

Pensare che si possa fare solo nel contesto familiare è profondamente errato. Questo non significa che al lavoro o a scuola ci si comporti come in famiglia, tuttavia essere autentica, vitale, entusiasta di ciò che sei e fai è possibile in qualsiasi luogo e occasione. A causa di un'educazione spesso rigida ci siamo lentamente allontanate dalla verità di ciò che sentiamo: recupera il tuo spazio di autenticità, ti permetterà di essere più in connessione con il tuo istinto e con il resto del mondo.

Allena tutti i tuoi sensi

A volte dimentichiamo che non esiste solo la vista: abbiamo un naso che ci permette di riconoscere ogni sfumatura di odore e profumo, orecchie, lingua, tatto. Non dimenticare che la vita di tutti i giorni è una continua esplorazione dei sensi: di fronte a un cibo, mentre fai la spesa o sei al parco, lasciati andare e ascolta il messaggio che ogni parte del tuo corpo ti sta comunicando. Lentamente ti allenerai a essere più ricettiva e sensibile godendo di una profonda affinità con il mondo intorno a te.

Riprenditi i tuoi ritmi e respira

Nei momenti di stress e quando tutti intorno a te sembrano produrre un'atmosfera agitata e piena di tensioni, fermati un attimo e respira. Il semplice fatto di respirare ti riporta alla tua interiorità e allo spazio di pace che esiste dentro ognuno di noi.

Senti l'aria che entra nella gola e attraverso il polmoni arriva fino alla pancia: trattieni il respiro per qualche secondo, poi espira e immagina di gettare fuori, insieme all'aria, ogni tensione, problema, stress. Nessuna persona o situazione ha il potere di entrare nella nostra zona no stress a meno che noi stessi non diamo il permesso: riprenditi i tuoi ritmi, il tuo diritto di respirare, il tuo modo di affrontare le cose e la vita.

Rispetta i tuoi limiti

Per la fretta e le cose da fare spesso tendiamo a tralasciare i piccoli messaggi del corpo. Niente di più sbagliato.

Oggi non ti senti bene? Evita di sovraccaricare la giornata ulteriormente; appena puoi prendi un momento per riposare e vai a letto presto. Non possiamo sempre attendere di finire tutto ciò che vorremmo portare a termine, altrimenti si rischia di compromettere la salute. Rispetta i tuoi limiti. Quando sei stanca rallenta, se avverti mal di testa cerca un attimo di tranquillità; nel momento in cui il tuo corpo avverte dei malesseri o il bisogno di riposarsi non negare le tue necessità: queste semplici accortezze con il tempo ti permetteranno di sentire più facilmente le tue esigenze più profonde e fare a meno di molte medicine che spesso assumiamo in modo incontrollato.

Allena il tuo corpo

Iscriviti a un corso di ballo o una disciplina sportiva mai provata. Esercita il tuo corpo all'allenamento e alla fatica, ma non farlo con severità: divertiti. Cogli l'occasione per sperimentare le infinite possibilità del tuo organismo, libera l'istinto, prova il piacere di lasciarti andare a una cosa nuova da imparare con lo stesso gusto con cui i bambini riescono a entusiasmarsi per ogni novità.

Adotta buone abitudini a partire dal mattino

Il trauma del ritorno al lavoro? La sveglia. Aprire gli occhi sapendo che ci attende una lunga giornata di lavoro decisamente non invoglia a alzarsi: lo stesso capita ormai anche ai bambini, poco entusiasti all'idea di un giorno che si divide fra le ore di scuola e magari ulteriori corsi. Cosa ne dici di darti un premio?

Per colazione prepara qualcosa di nutriente e al tempo stesso stuzzicante, svegliarsi con golosità sarà più divertente. Una giornata impostata non soltanto sul senso del lavoro, ma ricca anche di cose belle, piccole sorprese e momenti da condividere con chi amiamo, ci rende più energici e felici all'idea di affrontare l'avventura di un nuovo giorno.

Concediti un massaggio

Hai mai sperimentato il piacere dei massaggi? A causa di lavori che costringono a passare lunghe ore al computer, i professionisti del settore sanno bene quanto sia aumentato il bisogno di intervenire su contratture e dolori.

Ritrova la connessione con il corpo ascoltando i suoi segnali e occupandoti con dolcezza della sua elasticità, forza, energia. Il rilassamento profondo dato dal massaggio sarà anche mentale e aiuterà a rilassarti: il nostro corpo è la base da cui partire per poter lavorare su una qualità della vita migliore.

Dedicati una beauty routine

Per quanto tu possa essere stanca, ogni sera dedica qualche minuto al tuo viso. Struccarsi può non essere dettato dal senso del dovere, ma dal piacere di un piccolo rito in grado di diventare il gesto di benessere che ti accompagna verso la buona notte.

Dopo aver tolto le ultime tracce di make up stendi sul viso un velo di acqua termale o un tonico profumato, rilassati con una doccia calda e massaggia la pelle con movimenti circolari profondi, dal basso verso l'alto, senza dimenticare il collo e parti spesso neglette come i gomiti.

Hai tempo? Prenditi 15 minuti per un pediluvio, effetto relax assicurato.

Goditi i momenti di pausa

Come testimoniano numerose ricerche mediche, fare pausa aiuta a essere più creativi, trovare nuove idee, rilassare il corpo e la mente. Usa la pausa per una piccola passeggiata all'aria aperta se per tutto il giorno sei costretta a stare chiusa in un ufficio, oppure una chiamata all'amica che non senti da un po' o una chiacchierata con i colleghi.

Di frequente si dimentica che le relazioni sociali sono importanti quando nascono dal cuore. Non è necessario raccontare agli altri, soprattutto nel contesto professionale, ogni particolare della tua esistenza, ma una semplice relazione fatta di entusiasmo e dell'autentica partecipazione emotiva di un 'Come stai?' sono importanti per vivere bene con gli altri anche al lavoro.

Trasforma gli ostacoli in opportunità

Esercita la tua flessibilità, in senso fisico e mentale. Smettere di affrontare la giornata considerando ogni fuori programma come un ostacolo a ciò che intendevi fare spezza il ritmo della routine, ti avvicina all'imprevedibile che è l'autentica qualità dell'esistenza ed è liberante.

Non puoi programmare tutto, né portare a termine tutto ciò che vorresti, essere sempre presente, non sbagliare mai: rilassati perché sbaglierai, come tutti; ci saranno volte in cui ti sentirai meravigliosa e altre sarai uno straccio. La vita è fatta di tutti questi momenti, saperlo è ciò che ti rende più forte.

