Se a San Valentino si celebra l’amore, allora celebra l’amore nei confronti di te stessa. Mentre le coppie festeggiano, noi abbiamo pensato ad una strategia per superare questa giornata senza avvilirti dedicandoti del tempo e facendo delle cose solo per te.

San Valentino, infatti, non è necessariamente frasi d’amore, regali, cioccolatini o inviti a cena: è la festa dell’amore. E allora perché non cogliere l’occasione per ripartire da noi stessi? Il vero amore nasce dall’accettazione di ciò che siamo, qui e ora. È tempo di celebrarci.

Ecco alcune cose da fare se sei single il giorno di San Valentino.

San Valentino per single

Chi l’ha detto che San Valentino è una festa speciale solo per gli innamorati o per chi è in coppia? Rompiamo questo tabù, San Valentino è una giornata in cui tutti dovrebbero festeggiare, perché l’amore è presente nella vita di tutte, anche nel senso di amore verso noi stesse, i nostri figli o le nostre amiche. Quindi tiriamo su le serrande, facciamo un bel respiro e cominciamo a pensare a cosa faremo per il prossimo San Valentino, anche se magari un anno o due fa eravamo in coppia e adesso siamo single o separate.

Le possibilità sono moltissime, non resta che scegliere quello che più soddisfa i vostri gusti.

Cosa fare a San Valentino se sei single: serata con le amiche

L’importante per passare un’ottima giornata di San Valentino è scegliere ciò che più ci farà sentire a nostro agio, senza forzature. Le amiche sono un tesoro prezioso da tenere stretto, soprattutto se sono single come te e se hanno voglia di lasciarsi alle spalle ex e pensieri tristi per divertirsi in modo nuovo il giorno di San Valentino. Ad esempio potrebbe essere una buona idea organizzare una serata speciale con le amiche. Selezionate solo le migliori e preparate una bella cenetta tutte insieme da gustarvi fra chiacchiere e ottimi drink. Vi sentirete subito circondate da tanto affetto e un po’ di sano divertimento fa bene a tutte a San Valentino. San Valentino può essere anche l’occasione giusta per celebrare noi stesse e coccolarci un po’.

Perché allora non chiamare la nostra amica più fidata e trascinarla in un travolgente shopping? Sicuramente troverete qualcosa che vi piacerà e che vi farà sentire valorizzate e ricordate che potete ancora approfittare dei saldi. Potete anche optare per un’idea che movimenti la serata che potrebbe farvi divertire, naturalmente va presa con lo spirito giusto. Insieme a delle amiche potreste organizzare una serata tarocchi o I Ching; potreste o trovare qualcuno che ve li legga o decidere che ciascuna di voi tenterà di interpretare le carte dell’altra. Altre idee sono una serata karaoke o, se avete voglia di divertirvi e magari anche di rimorchiare qualche bel ragazzo, informatevi sui locali che organizzano cene a tema per i single il 14 febbraio. Ne troverete sicuramente qualcuno.

Cosa fare a San Valentino se sei single: organizzare un party

Se invece avete voglia di scatenarvi, in barba a chi crede che la serata di San Valentino andrebbe passata solo con la propria dolce metà, potreste estendere l’invito a tutti, – beh magari non proprio tutti! – i vostri amici in coppia e non e allestire un bel party da voi. Preparatevi una playlist con i brani sui quali vi piace ballare e aprite le danze!

Cosa fare a San Valentino se sei single: prendersi cura di se stesse

Un’altra buona idea a San Valentino è prenderci cura di noi stesse e del nostro corpo. Possiamo decidere di compare dei sali e degli olii rilassanti e prepararci un bagno speciale che ci farà sentire rinate, oppure rivolgerci a qualche centro benessere e prenotare un super trattamento: massaggi, sauna insomma quel che ci piace di più! Da quanto tempo rimandate la lettura di quel libro o avete liste di cose che vorreste fare (che riempite ma non fate mai)? Fatelo adesso. Non ci sarà un giorno in cui avrete tempo, anzi con tutta probabilità la polvere continuerà ad accumularsi fino a quando ci accorgeremo che riviste e idee sono diventate troppo vecchie. Ecco perché passare San Valentino da sole può essere il momento giusto per dedicare del tempo a qualcosa che continuiamo a rimandare.

Cosa fare a San Valentino se sei single: fare qualcosa di nuovo

La quotidianità stanca, logora e deprime, a febbraio più che mai! Le settimane sono ancora un susseguirsi di giorni grigi e il clima sembra influire negativamente sul nostro tempo interiore. Colorate la noia: a essere creativi si impara, ecco perché ci vuole curiosità e un pizzico di pazzia. Fate qualcosa che non fareste: regalatevi mezza giornata libera dal lavoro, scegliete un nuovo colore per la casa o per i capelli, iscrivetevi a un corso su ciò che avete sempre sognato di imparare. Il primo passo è non credere a chi dice: “Tanto, ormai quel che è fatto è fatto”: no. Possiamo sempre darci la possibilità di imparare una cosa nuova e San Valentino da single è l’occasione giusta per pensare a noi stesse.

Cosa fare a San Valentino se sei single: cucinare

Cosa ne dite di una cena romantica in compagnia di voi stesse? La sfida è questa: pensate a quello che vi piace davvero, poi nei giorni precedenti trovate il tempo per fare la spesa, con calma, scegliendo i prodotti che amate davvero e le materie prime di qualità. Versate la farina, impastate, lasciatevi guidare dai sapori e dai profumi. Spesso ingurgitiamo cibo a caso senza chiederci che cosa davvero ci fa sentire bene: è il momento di iniziare a chiederselo. Nutriti di amore per te stesso e il corpo inizierà a risponderti. In questo San Valentino da single datevi tempo per cucinare cose buone, preparate con cura e passione.

Cosa fare a San Valentino se sei single: un momento con chi amate

Volevate andare a trovare l’amico che non vedete da tanto, la zia sempre più anziana, o quel vicino di casa che salutate sempre frettolosamente e poi… sono passati mesi. Accade sempre più spesso: non troviamo più tempo per le persone e anche le visite diventano di cortesia, fatte per un saluto veloce e poi via, sarà per la prossima, non si sa quando. Nel giorno di San Valentino, spezzate la catena della cronica mancanza di tempo. Non importa arrivare con un dono, bastate voi. Dimentica l’orologio. Regalatevi una chiacchierata e un sorriso con chi amate. Le relazioni si costruiscono giorno per giorno, come insegnava la volpe al Piccolo Principe fra le pagine del celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry.

Cosa fare a San Valentino se sei single: restare a casa

Se proprio non avete intenzione di affrontare il mondo esterno, la giornata di San Valentino può essere l’occasione giusta per cambiare qualcosa che non vi piace più. Ad esempio perché non risistemate la disposizione dei mobili di casa o ridipingete le pareti, magari con colori brillanti e allegri? Regalatevi poi una buona cenetta fatta con le vostre mani, o ordinando il menù take away da quel ristorante di cucina giapponese che vi piace tanto. E dopo cena, film o libro sul divano, con tanto di plaid caldissimo.

Cosa fare a San Valentino se sei single: shopping

Abete una passione irrefrenabile per lo shopping? E, allora, quale occasione migliore di San Valentino per dedicarvi a un po’ di sano shopping? Mentre tutti gli innamorati saranno in quei posti romantici dove i “piccioncini” si riuniscono il 14 febbraio, voi approfittate per fare un po’ di compere nei vostri negozi preferiti. Soprattutto se vi siete lasciate da poco e il solo pensiero ancora vi brucia dentro, lo shopping sarà il vostro antidolorifico naturale. Fatelo da sola o in compagnia di un’amica o sorella che sappiano consigliarvi gli outfit migliori.

Cosa fare a San Valentino se sei single: in palestra

Se soffrite ancora per il vostro ex, soprattutto perché di recente lo avete visto con una nuova fidanzata, con la quale probabilmente trascorrerà il suo San Valentino, non disperate e non deprimetevi, ma andate a sfogare la rabbia e il dolore tra tapis roulant e bilancieri. Dedicatevi un pomeriggio in palestra o al parco, se preferite gli sport all’aria aperta. Chissà che proprio tra un esercizio e un altro, non conosciate il vostro principe azzurro.

Cosa fare a San Valentino se sei single: organizzare un weekend

Se volete evadere non solo con la mente, a San Valentino partite per un weekend con le amiche, oppure andate a trovare un’amica che abita in un’altra città o addirittura all’estero e che non vedete da tempo. Perdetevi per nuove cittadine, fate nuove esperienze, conoscete nuovi volti.

Cosa fare a San Valentino se sei single: al cinema

Quale occasione migliore di San Valentino per andare al cinema, anche se siete single? Cercate qualche giorno prima i film in uscita. Chiamate qualche amica, vestitevi comode (sneakers e tuta sono l’ideale) e non dimenticate di comprare i pop corn prima di entrare in sala. Ah, vietati i film romantici, meglio una commedia o un film d’azione o fantascienza.

Cosa fare a San Valentino se sei single: fatevi un regalo

Quando si avvicina San Valentino non è che un continuo chiacchiericcio su cosa ci si farà regalare dai propri fidanzati. Le ragazze accoppiate si trasformano improvvisamente in un clan monotematico ed è possibile che le single si sentano drammaticamente escluse.

Ma insomma, chi dice che per ricevere un regalo a San Valentino si debba per forza essere fidanzate? Cogliete l’occasione per fare un piccolo pensierino a voi stesse, vedrete che questa festa vi sembrerà molto più tollerabile!

Un paio di scarpe

Forse non avrete un appuntamento galante per la serata ma perché rinunciare ad un bel paio di scarpe? Sceglietele il più romantiche e vezzose possibili, rosa con fiocchetti, alla faccia di tutto lo zucchero che trasuda dal 14 febbraio.

Una pochette

Sotto San Valentino quasi ogni cosa è disseminata di fiori e cuori. Cogliete la palla al balzo e comprare una nuova pochette, magari per i trucchi, decorata in questo modo romantico e femminile.

Un rossetto

Non c’è occasione migliore di festeggiare l’amore verso se stesse che comprando un nuovo rossetto color fragola. Chissà, potreste incantare qualche single!

Uno smalto

Non rinunciate allo smalto in pendant, magari rosso o rosa acceso, per dimostrare che sapete entrare nello spirito romantico della festa anche da single.

Un completo intimo

Un po’ per ironia, un po’ per lusingare la vostra parte più femminile, acquistate un completo romantico, magari rosa e decorato con caramelle, fiori e cuori. Non deve essere destinato necessariamente ad un uomo, ricordate che dovete piacere innanzitutto a voi stesse quindi comprate un bel completino che vi faccia sentire bene e sexy.

Trucchi a tema

A San Valentino molti marchi di cosmetici fanno delle ottime offerte su prodotti a tema, come ombretti in packing romantici o ciprie rosate dalle confezioni delicate. Approfittate e regalatevene una!

Calzini simpatici

Se ve li regalasse un uomo sarebbe un dramma ma voi potete permettervi di gratificarvi con un paio di calzini con cuori o dolcetti stampati sopra, cozyssimi.

Una collana luminosa

A San Valentino noi single dobbiamo risplendere quindi acquistate una bella collana con pietre vistose, magari rossa per non passare inosservate.

Un paio di orecchini

Non si hanno mai abbastanza accessori quindi approfittate di questa occasione per comprare orecchini nuovi e perché no, magari proprio a fantasia romantica.

Essere mollate prima di San Valentino: come comportarsi

Essere lasciate subito prima di San Valentino è quella disgrazia che non si augura nemmeno al peggior nemico. Quella cosa che può farvi odiare una persona per tutta la vita. Quell’evento funesto che può farvi avere incubi per molti mesi e lasciare incredibili traumi per anni. Di cosa stiamo parlando? Dell’essere mollate subito prima di San Valentino. Magari gli avevate già comprato il regalo super romantico, magari avevate già organizzato una sorpresa speciale per trascorrere in modo indimenticabile questo 14 febbraio e, invece, lui cosa fa? Vi lascia senza preavviso proprio a pochi giorni dalla festa degli innamorati.

La cosa, però, non ci sorprende, perché, dopo aver riflettuto sui peggiori modi di lasciare, siamo giunti alla conclusione che le circostanze e il periodo dell’anno in cui si molla possono assumere un certo grado di drammaticità. È da veri bastardi, diciamola tutta, mollare il giorno prima di un esame, il giorno del compleanno (del mollato), sotto Natale e…a San Valentino.

I vantaggi

Ma noi, che vogliamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, vi diciamo che è stato meglio che lui vi abbia lasciate prima di San Valentino. Sì, è vero, lasciarvi poco prima di San Valentino non è stata una grande idea, il vostro ex non deve essere un tipo troppo sensibile, ma avreste preferito che lui vi mentisse pur di rendervi felici alla festa degli innamorati? Non sarebbe stato peggio scoprire a posteriori che era tutta una farsa per non vedere le vostre lacrime e, soprattutto, per prendersi il regalo? Fidatevi, anche se ora tutto vi sembra difficile, è stato meglio così. E i vantaggi dell’essere stata lasciata prima di San Valentino sono diversi: avrete un ricordo in meno su cui piangere, potrete rivendere il regalo e potrete rivoluzionare la vostra serata, dedicandola al 100 per cento a voi stesse e a ciò che più vi piace fare.

Come reagire

Piangerete, vi verrà la tentazione di trascorrere giornate intere a riguardare le vostre foto e ad ascoltare canzoni tristi ed è per questo che dovrete contornarvi delle persone giuste, che vi permettano di trascorrere momenti divertenti, spensierati, felici (per quanto possibile). Per prima cosa è assolutamente vietato frequentare amiche fidanzate o innamorate: uscite rigorosamente con amiche single ma felici, insomma non createvi un giro di amiche appena mollate, altrimenti non farete altro che piangere l’una sulla spalla dell’altra. Contornatevi di persone allegre, simpatiche e che vogliano la vostra felicità. Frequentate nuove persone, uscite, andate a ballare, liberate la mente dai cattivi pensieri e riempitela di tutti quei desideri che ora, da single, potete finalmente realizzare.

Cosa non fare

Ci sono cose dalle quali vi dovete assolutamente salvaguardare se volete superare lo shock di essere state mollate poco prima di San Valentino: se la vostra migliore amica vi chiede di accompagnarla a comprare il regalo di San Valentino per il suo lui, ad esempio, cominciate a riflettere sul reale spessore di questa amicizia. E non pensate neanche lontanamente di assecondarla e andare con lei, vi fareste del male. Non cercate il vostro ex: questa è un’altra cosa che non dovete assolutamente fare, mai. Tempestarlo di messaggi, di telefonate o fissare il telefono per ore e ore sperando che lui si faccia vivo è la cosa più sbagliata che si possa fare. Almeno in questi giorni evitate i social network, con tutti quei post “cuoriciosi” che imperversano ovunque, soprattutto per quanto riguarda il profilo del vostro neo-ex, che (lo sappiamo) state sicuramente spiando quotidianamente per capire come passerà il suo San Valentino. Da evitare come la peste, in questo periodo, sono anche le nonne e le zie zitelle che, puntualmente, vi chiedono “E il fidanzato dove l’hai lasciato?”, ancora prima di avervi detto “Ciao”.

Come superare il dolore

Avrete i vostri momenti di debolezza, quegli attimi in cui vi isolerete, senza accorgervene, dal resto del mondo. Quei momenti in cui tutto vi sembrerà sbagliato, inutile, la vostra vita compresa. Ecco, in quei momenti, fate vostra alleata l’autoconvinzione. In questo difficile momento della vita, infatti, dovrete autoconvincervi di molte cose. La prima è che non lo amavate davvero così tanto (ok, non è facile, vi siamo vicine, ma potete farcela). La seconda è che lui non vi meritava. La terza è che ci sono ragazzi molto, ma molto meglio di lui. La quarta è che essere state lasciate (anche se il periodo dell’anno non è il migliore) è un’opportunità.

Le amiche

Lui è un pensiero fisso e la festa degli innamorati non fa che peggiorare le cose? Non guardate il calendario e piuttosto se avete buone amiche single provate a ricordare quanto l’amicizia a volte sappia darci anche più dell’amore. Organizzate serate con le amiche, pranzi a base di chiacchiere, pomeriggi di shopping senza freni. Tutti questi cuori in giro vi fanno stare male perché non avete più nessuno a cui fare un regalo di San Valentino? Vi sbagliate di grosso: provate a farvi un regalo, concedetevi un po’ di coccole per voi stesse. E se questo vi fa sentire ancora più sole pensate alle vostre amiche, regalate una cosa piccola e carina anche a loro. A volte l’altruismo fa miracoli. Scommettiamo che avete anche un’amica inguaribilmente cinica e nichilista di quelle che “queste feste consumiste sono inutili e sono state inventate dall’industria del cioccolato”. Di quelle che non festeggiano San Valentino neanche se fidanzatissime. Bene è ora di cominciare a frequentarla più spesso.