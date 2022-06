S ai quali sono le 5 cose che ti dicono che la tua intelligenza è sopra la media? Alcune di loro potrebbero davvero stupirti. Ecco la lista completa

Hai la capacità di comprendere profondamente i problemi degli altri e di affrontarli in maniera empatica? Ti capita di sentirti spesso ansiosa e tendi a utilizzare l’arma dell’autoironia nella vita di tutti i giorni? Potresti essere più intelligente della media!

Sì, perché secondo la scienza ci sono diversi fattori e inclinazioni caratteriali che indicano un' intelligenza fuori dal comune, noi ne abbiamo presi in considerazione 5 e siamo sicure che alcune di voi ci si rispecchieranno a pieno. Quali sono le 5 cose che ti dicono che la tua intelligenza è sopra la media? Le scopriamo subito!

1. Sei curiosa

Hai tante domande che ti frullano in testa ogni giorno e soprattutto una tendenza che ti porta a cercare tutte le risposte di cui hai bisogno senza aspettare che siano altri a dartele. Questa è l’indole della persona curiosa. Una persona che non smette mai di imparare, di interrogarsi, di mettere in dubbio se stessa e gli altri, di domandarsi sempre cosa ci sia di nuovo da capire ed esplorare nel mondo, ogni giorno.

La curiosità, parafrasando un’affermazione del saggista britannico Samuel Johnson, è infatti una delle caratteristiche permanenti e certe dell’intelletto vivace. Un intelletto che alla maturità raggiunta negli anni non ha mai smesso di accostare la voracità di vita tipica dei bambini. Una sete di sapere sconfinata, mossa da un istinto che rappresenta uno dei segnali che indicano che potresti essere una donna con un’intelligenza sopra la media.

2. Hai una forte empatia

Sai relazionarti con il dolore e i sentimenti profondi delle altre persone. Trovi semplice riconoscere e comprendere le tue emozioni e riesci ad esprimerle in maniera sana. Se questo ritratto ti appartiene allora sei sicuramente una persona con una forte empatia. Questo vuol dire che probabilmente hai un'elevata intelligenza emotiva e quindi il tuo QI potrebbe essere superiore alla media.

Tra le 5 cose che ti dicono che la tua intelligenza è sopra la media spicca infatti l'indole empatica. Riconoscere e accettare i comportamenti, le inclinazioni caratteriali, i problemi e le esperienze propri e degli altri è considerato un segno di grande intelligenza. Capire le emozioni delle persone, mettersi nei loro panni, vuol dire avere la capacità di connettersi profondamente con chi ci è accanto e prestare attenzione a ogni dettaglio, anche a quelli non verbali. Un chiaro segnale di intelligenza acuta.

3. Sei autoironica

Stemperare l’ansia del giudizio, alleggerire situazioni più o meno pesanti, non prendersi mai troppo sul serio: è questo ciò che si intende per autoironia, ed è questo ciò che tendono a fare le persone molto intelligenti! Ottimo indicatore della salute psicologica, secondo la maggior parte degli psicologi, l’autoironia è l’arma utilizzata ogni giorno dalle persone solitamente positive e socievoli, persone con cui è sempre piacevole dialogare.

Saper ridere di se stessi e saper sdrammatizzare gli episodi spiacevoli della quotidianità è considerato un indicatore di altissima intelligenza e se sei arrivata a questo punto con la consapevolezza di essere curiosa, empatica e autoironica, allora non perdere gli ultimi due segnali che potrebbero farti definitivamente capire di essere una persona con una spiccata intelligenza.

4. Soffri o hai sofferto d’ansia

Purtroppo tra le 5 cose che ti dicono che la tua intelligenza è sopra la media è presente anche una condizione che molte preferirebbero non vivere: l’ansia. Generalizzata, da separazione o sociale, soffrire di una forma d’ansia indicherebbe che si è particolarmente intelligenti. Secondo un recente studio della Lakehead University una mente ansiosa è una mente più intelligente della media e lo dimostrerebbero anche i test del QI.

Infatti chi soffre d’ansia ha generalmente la tendenza ad avere un punteggio più alto rispetto a chi non ne soffre. Una magra consolazione per chi è afflitto ogni giorno da questo disturbo spesso invalidante, ma un grande indicatore di intelletto superiore alla norma.

5. Non hai paura delle sfide

Tra le persone con un QI sopra la media spicca senza dubbio Albert Einstein. Il fisico più celebre della storia considerava una vita senza sfide una banale routine paragonabile a una lenta agonia. E questa visione è tipica delle persone molto intelligenti. Le persone che rientrano in questa categoria infatti non hanno paura delle sfide, le cercano, le accettano, le affrontano e le vivono con adrenalina e passione. Mettersi in gioco non è visto come un problema, bensì come una grande opportunità di crescita, un modo per comprendere ancor più profondamente se stessi e il mondo.

Chi ha la tendenza naturale a non aver paura delle sfide quotidiane ha una maggiore capacità di adattamento alle situazioni e risulta spesso una persona resiliente. Cadere fa parte della vita, ma rialzarsi e mantenere la positività e l’ottimismo anche dopo aver vissuto eventi drammatici è un grande segnale di intelligenza.

Accetti con facilità le sfide? Sei una persona curiosa, empatica, autoironica e ti capita di vivere episodi d’ansia? Probabilmente hai una marcia in più rispetto alla maggior parte delle persone. Accogli questa bellissima realtà e impreziosisci ogni giorno con le capacità della tua mente straordinaria!