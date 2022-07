L a stima di se stesse è fondamentale per non perdersi d’animo e fortunatamente esistono alcune strategie in grado di aumentarla quando scarseggia

Avere una buona autostima è fondamentale per affrontare ogni aspetto della quotidianità e aiuta anche a superare i momenti di sconforto, quando si presentano all’orizzonte. Le persone che ci circondano ovviamente possono darci una grande mano ma dobbiamo essere noi a fare il primo passo e a credere in noi stesse e nelle nostre capacità.

Nessun altro può farlo al posto nostro e anche se non è sempre semplice è bene ricordare che imparare a volersi un po’ più bene e a credere nel proprio valore è possibile.

Le azioni da compiere per aumentare la propria autostima sono tante ma questi metodi rappresentano gli indispensabili per sbloccarsi.

Liberarsi dal giudizio degli altri

Le persone che ci circondano con le loro parole nei nostri confronti possono influenzare il giudizio che abbiamo di noi stesse, nel bene e nel male. Un segreto per migliorare l’autostima però è quello di non credere proprio a tutto quello che ci viene detto e, soprattutto, liberarsi del giudizio altrui.

Un consiglio, se richiesto, è sempre ben accetto, così come è assolutamente positivo che un’amica faccia notare se si sta commettendo un errore o se in qualcosa ci si potrebbe migliorare. Se invece, quelle che arrivano non sono critiche costruttive ma giudizi sterili è importante cercare di farsele scivolare addosso e non dare peso a quelle parole.

A volte sono dette con superficialità, altre perché la persona in questione non sa di cosa parla, altre ancora proprio per ferire. Credere in se stesse però significa anche non dipendere dai giudizi esterni ma proseguire per la propria strada a testa alta.

Circondarsi delle persone giuste

Come detto le persone che ci circondano hanno un grosso peso nel determinare il grado di stima di noi stesse e quindi, oltre a non farci travolgere dai loro giudizio, è importante selezionarle con cura.

Se siamo circondate da individui negativi o pessimisti, che tendono a vivere zavorrate a terra è bene allontanarsi subito, prima di essere risucchiate in un vortice in cui ogni aspetto di se sembri da buttare. Accogliere invece persone solari, positive e allegre che esultino ai nostri successi e incoraggino a credere in noi stesse aiuta a far vedere quanto di bello il mondo abbia da offrire.

Lasciare il passato nel passato

Quando si vivono momenti di sconforto molto spesso si pensa al passato, a quello che è stato della propria vita e a come sarebbero potute andare diversamente le cose.

La verità però è che a qualunque conclusione si arrivi, il passato non può essere cambiato, quindi è inutile sprecare energie su di esso. Farlo non fa che diminuire la fiducia in se stesse e appesantire la mente impedendo di progredire e di cercare soluzioni che migliorino la propria condizione presente e futura.

Per riuscirci, lasciare il passato nel passato è quindi fondamentale e vale anche se a tornare alla mente sono ricordi positivi. Pensarci ogni tanto ovviamente va bene ma non togliere mai l’attenzione da essi no perché se confrontati con il presente rischiano di far sembrare il momento di difficoltà che si sta vivendo ancora più nero.

Fissare obiettivi realistici

Se ci si pone obiettivi irrealizzabili o quasi e non si raggiungono, la sensazione che spesso sovrasta è quella del fallimento, nemica della stima di se stesse.

Mettersi di fronte a delle sfide è utile per accrescere la consapevolezza del proprio valore ma è fondamentale essere sempre realistiche e ambire a traguardi che, con impegno e determinazione, siano davvero realizzabili. In caso contrario si crederà di essere incapaci o stupide, mentre semplicemente la cosa che ci si era prefissate di fare non era adatta a sé o a quel momento della vita.

Buona parte della fiducia in se stesse nasce proprio dal raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge quindi capire quali siano prioritari e nelle proprie corde è essenziale per non farsi prendere dallo sconforto in caso di fallimento, un evento fisiologico che se si presenta inserito in un ambito realistico è molto più semplice da metabolizzare e superare.

Individuare i propri talenti e uscire dalla comfort zone

Impossibile credere in se stesse se non si conoscono le proprie peculiarità o se non ci si sofferma abbastanza su di loro. Tutte noi abbiamo dei talenti e dei punti di forza e saperli individuare è il primo passo per uscire dai momenti di sconforto con forza e determinazione.

Non farlo rischia di farci intraprendere imprese impossibili e demotivanti, mentre focalizzarsi su ciò che si è e si ama fare aiuta a vedere ogni cosa nella giusta prospettiva.

Questo ovviamente non significa non spingersi mai oltre i propri limiti anzi, parte integrante del processo di miglioramento dell’autostima sta proprio nell’uscire dalla comfort zone e sperimentare cose nuove seguendo le proprie vere inclinazioni e non la strada già tracciata, magari da altri senza il tuo completo benestare. Farlo con consapevolezza e sapendo su cosa puntare è però altrettanto importante.