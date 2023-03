Oroscopo dal 30 marzo al 5 aprile

S e la primavera mette in moto progetti briosi e frizzanti su tanti fronti, Mercurio fa tornare con i piedi per terra, rendendo tutti più razionali. Come ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Marte semplifica tutto, alleggerendo la responsabilità che senti neiconfronti dei tuoi doveri, e infrange regole e schemi di cui raramente hai voglia o bisogno. Hai la netta sensazione di essere forte. Sfrutta questa opportunità per risolvere un problema e fare ciò che sai.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Venere è ancora nel tuo segno enon smette di concederti piccoli e grandi favori per caricarti con dosi extra di energia. Hai voglia di cambiare look, sentirti bella e in armonia con tutto quello che ti circonda. Lascia correre la fantasia, senza paura di fare scelte sbagliate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Fino a domenica regnano tranquillitàe leggerezza poi, però, Mercurio accende la passione e potrebbe renderti pensierosa. In questi giorni ti capiterà di avere a che fare con persone ambigue o che mettono la testa nella sabbia. Chiedi più trasparenza a chi si comporta in modo strano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Marte compie i suoi primi passinel tuo segno, aiutandoti a ritrovare un certo coraggio (e una sana passione) rispetto a un amore o a una relazione, che forse avevi trascurato e messoda parte per un po’. Approfittane per riaccendere i sentimenti, emozionarti e fare emozionare.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Vivi questa settimana con più leggerezza e con la voglia di divertirti. Abbandona la tua noiosa routine per cercare bellezza e originalità, che sanno come rendere interessante ogni cosa. Se Venere dona una maggiore sensibilità, Mercurio ti aiuta a vivere con più ironia.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Marte ti rende coraggiosa, per affrontare al meglio i primi divieti che Saturno mette in campo. E da lunedì Mercurio passa dalla tua parte, sciogliendo gli ultimi nodi. Ti ritrovi capace di imporre le tue idee, senza paura di fare ciò che senti giusto. Dai retta alle tue emozioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Si può vivere la quotidianità in modi diversi. In questi giorni da una parte c’è chi, per colpa di Saturno, sente l’importanza delle regole. E chi, invece, sedotto da un Urano invisibile ma vicino, ha bisogno di trovare risposte. Rispetta le tue esigenze, senza se e senza ma.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

L’idillio con Saturno (e con l’amico Marte) ti rende schematica, precisa,attenta alle regole e sensibile alle consuetudini. Se ti capita di confrontarti con qualcuno in cerca di sogni e di originalità, non chiederti chi ha ragione. Impara ad accogliere modi e pensieri diversi dai tuoi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Adesso che Marte non è più un ostacolo per il cuore, dovresti davvero mettercela tutta per vivere al massimo. Dai sempre la parola ai sentimenti e non essere troppo critica verso la persona che ami, perché potrebbe essere quella giusta. Fatti coraggio e cogli l’attimo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Fatti amiche la forza e la passione di Marte, se vuoi trovare un nuovo equilibrio e vivere al meglio qualcosadi importante. Poi, da domenica, l’energia si attenua rendendoti più vulnerabile. Lasciati trasportare dal momento e dalle proposte che emergono via via.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Hai fatto un accordo speciale conte stessa e sai esattamente cosa puoi (e vuoi) fare. Forse è perché sei consapevole di avere una grande energia, che non vuoi lasciare niente al caso e nemmeno accontentarti. Devi solo osare di più, l’audacia non ti manca. Cosa aspetti?

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Marzo si conclude bene. Ti aspetta una settimana in cui riesci a mettere d’accordo tutto senza strafare. Sai comunicare con gentilezza e, soprattutto, dici le cose opportune al momento giusto. Qualcuno potrebbe apprezzarlo e confidarti un segreto. È il momento di essere sincera.