Q uesta settimana hanno la meglio l’intelligenza e il buon senso. Saturno si allontana, con le sue forzature. Prendiamocela comoda”

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

È arrivato il momento di mostrarti a tutti per quella che sei e far vedere ciò che ti contraddistingue. La Luna e Mercurio gettano una bella luce sul tuo segno, rendendoti diretta e sempre pronta al confronto. Goditi questo tempo che vibra e accende fantasia e divertimento. È bello sentirsi al top.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Saturno mette momentaneamente in pausa i tuoi sogni. Potresti accantonare un progetto che ti sembrava a portata di mano. Forse hai bisogno di capire bene cosa succede intorno a te e migliorare le tue interazioni. Non essere pigra, chiedi e ascolta chi ha qualcosa da dirti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Il tuo segno sta vivendo un momento magico. Oltre a una forza interiore degna di nota, puoi contare sullo spirito di iniziativa che ti regala la Luna Nuova ripartendo dal tuo segno. Non rimandare, convinciti che è importante mettere giù le tue carte migliori e giocare il tutto per tutto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Saturno smette di brillare e potresti avere l’impressione che qualcuno o qualcosa non funzioni a dovere. Per fortuna, però, il Sole entra nel tuo segno facendoti sentire più forte e consapevole in ogni situazione. Non avere paura di esporti, dimostra che sai muoverti con coraggio.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Questa settimana vivrai giornate intense e parecchio movimentate. Nemmeno se lo volessi, le stelle ti lascerebbero rallentare. Passioni e sentimento sono in primo piano, cullate dai tuoi sogni migliori. Cogli l’attimo, non esitare. Questo è il tuo momento, vivilo fino in fondo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Ti aspetta una settimana all’insegna degli impegni pratici, quelli di lavoro che richiedono concentrazione, impegno e voglia di fare. In compenso, sabato e domenica avrai tempo per mettere ordine nei pensieri e cominciare una nuova settimana con il giusto sprint. Te la cavi bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Venere, Marte e Mercurio sono dalla tua parte e ti concedono leggerezza e passione, oltre a un sottile gusto per la seduzione. Puoi finalmente pensare a divertirti un po’, inventando nuove situazioni e cambiando certe piccole regole. L’istinto non mente, fidati di ciò che senti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Non assecondare idee o proposte che ti verrà spontaneo fare, perché le nuove incertezze di Saturno potrebbero rendere ogni cosa meno funzionale, e di conseguenza meno interessante. Fai piuttosto spazio a chi ha qualcosa di bello da dirti, mettiti in posizione di ascolto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Adori il movimento e sei sempre energica, ma in questi giorni hai solo tanta voglia di rallentare. Prenditela con comodo per gestire meglio ogni questione, curando i dettagli. Lascia che siano gli altri a decidere, a fare le cose in grande. Rimanda senza troppi sensi di colpa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Saturno si fa retrogrado e devi diventare molto più prudente. Misura le parole, non fare promesse da marinaio e tieni sopiti entusiasmo e passione. Apprezza il silenzio e tutte le esperienze che ti fanno avvicinare alla parte migliore di te. Convinciti che hai stile da vendere.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Per colpa di Saturno, che non è più così chiaro, devi capire se ciò a cui ambisci ha le gambe per camminare o, al contrario, è destinato a rimanere solo nella tua testa. Usa l’intelligenza per ristabilire una volta per tutte le tue priorità. Resta coni piedi per terra e non sbaglierai.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua

Saturno ti rende alquanto distratta, perfino un po’ caotica, e ti ritrovi d’un tratto più simile che mai a te stessa. Si fa largo l’idea di un presente meno intenso, che lascia spazio ai sogni e a piccole libertà, senza farti mai sentire legata. Dai sfogo a una fantasia e non ti fermare.