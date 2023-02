I l Sole e la Luna si fanno morbidi, caldi, delicati, per donare dosi extra di gentilezza, mentre Venere carica di energia e regala forti passioni. Come ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Giove ti è accanto, porta fortuna e offre protezione, perché vuole vederti crescere e sfruttare nuove situazioni. Senti il suo influsso e anche di poter contare su idee e occasioni speciali, concedendoti qualcosa di più anche in amore. Sfrutta il momento, non accontentarti di piccoli traguardi.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Tanta energia positiva accende le tue giornate e, all’improvviso, anche i sogni più difficili sembrano a portata di mano. Hai voglia di credere in qualcosa di bello e di approfittare della Luna Nuova per fare spazio ad occasioni da cogliere al volo. Venere si nasconde, non avere paura di perderti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Stai vivendo un momento importante. In questi giorni sai bene come rendere migliori le tue relazioni ed essere ancora più vicina a chi ami. Regalati un weekend che profumi di passione e di bellezza. A partire da lunedì, lasciati guidare dal novilunio per le questioni di lavoro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Sono davvero tanti i pianeti disposti a darti una mano. Se dovessi sentirti in vena di confessioni, o avessi bisogno di un chiarimento, parla apertamente ma cerca anche di ascoltare il tuo interlocutore. Lunedì Venere entrerà in quadratura e ti può essere richiesto più impegno nelle questioni pratiche.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Mercoledì accetta un confronto, sarà utile per definire meglio il tuo punto di vista e chiarirti le idee. Poi il tuo cielo si farà più leggero, riuscirai a slegare molti nodi e vivere al meglio relazioni ed esperienze a due e in compagnia. Lunedì Venere ti porta fortuna con il lavoro.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Potresti essere sottoposta a più di una prova durante il weekend. Davanti a ogni nuova sfida, cerca di agire d’istinto, usando l’intelligenza ma anche un po’ di leggerezza. Per fortuna, Venere smette la sua opposizione e ti senti d’un tratto meno osservata, meno al centro di tutto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Venere inizia la sua opposizione e, di conseguenza, diventi molto più empatica e sensibile, ti senti in dovere di essere presente e spiegare la tua posizione. Per fortuna puoi contare su speciali danze cosmiche che ti aiutano a risolvere ogni cosa. Devi avere più fiducia nelle tue capacità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Sole e Luna accendono nuove idee e ti mettono in testa fantasie divertenti. Puoi vivere una settimana facile, leggera, spruzzata dai colori dell’arcobaleno, se metti in primo piano le tue passioni e tutta te stessa. Lunedì concediti qualcosa che ti piace, anche se non tutti sono d’accordo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Per non correre il rischio di venire fraintesa dovrai parlare in modo aperto e trasparente, però pretendi anche dagli altri la stessa capacità di condividere. Da lunedì Venere ti regala nuove idee e fantasia. È anche merito suo se tutto appare più facile. Non porre freno all’ambizione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Hai bisogno di capire meglio quello che puoi fare, ristabilire limiti e misurare la tua voglia di dare. Il Sole e la Luna invitano a essere più loquaci e aperti al confronto; non chiuderti mai davanti a chi esige il tuo parere. Lunedì proteggi la tua privacy dalle questioni di lavoro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Serve un chiarimento importante, poi avrai finalmente la strada spianata e ogni tuo desiderio si avvererà senza sforzi, per farsi concreto. Ti tocca prendere qualche decisione e sposare nuove iniziative, ma poi puoi passare all’azione. Da lunedì, Venere ti dona sensualità e gentilezza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua

In questi giorni si apre la tua stagione e senti crescere dentro di te energia e voglia di fare. Puoi scegliere senza che i sensi di colpa ti lacerino e mettendo da parte ogni dubbio. Sfrutta la settimana per decidere qualcosa di importante, poi usa Venere per misurare gli sforzi e i risultati del tuo impegno.