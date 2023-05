oroscopo dal 4 al 10 maggio

L e stelle assecondano la forza dei sentimenti. La Luna accende fari sui nostri dubbi mentre Venere, dal Cancro, ci fa sognare. Trovi il nostro oroscopo anche su Instagram





CANCRO 22/6 — 22/7Venere sta per arrivare nel segno e porta bellezza, armonia e dolcezza, ma anche tantissima voglia di fare. Asseconda i tuoi desideri. Pensa ai momenti in cui stai bene e alle cose che ami. Inizia fin da subito ad accarezzare un sogno, credi in te stessa e si avvererà.



SAGITTARIO 22/11 — 21/12Questa settimana puoi finalmentefare pace con Venere, ritrovando il giusto equilibrio tra dolcezza, bellezza e armonia. Rilassa la mente e ammorbidisci i toni, per celebrare un cielo che dà importanza alla gentilezza. Non farai altro che assecondare una dote che ti appartiene e a cui tieni.

LEONE 23/7 — 22/8La Luna Piena ti rende menodisposta ad accogliere (o a sopportare) le cose che ti vengono imposte.Ma è Urano a convincerti che puoidire basta a ciò che ti stanca, compreso chi ti rende la vita pesante con certi comportamenti. Regalati tanti piccoli cambiamenti.

ARIETE 21/3 — 20/4

In questi giorni è meglio non sottovalutare le persone che si aspettano precisione, puntualità e rispetto degli impegni presi. Anche per quelli che possono sembrare meno importanti. Se vuoi risparmiarti malintesi e tensioni, dovrai essere ancora più trasparente.

VERGINE 23/8 — 22/9

Mercurio ci mette lo zampino e ti confonde le idee, così hai la netta impressione di non essere più capace di distinguere tra desideri e realtà. Una persona gentile e altruista può aiutarti a sciogliere qualche nodo. Non essere sospettosa e chiedi aiuto, senza sentirti in colpa.

Capricorno 22/12 — 20/1

Hai bisogno di chiarezza, conferme e risposte precise, per mettere bene a fuoco la direzione in cui andare, senza il rischio di perderti. Pensaci prima del weekend, quando avrai ancora la possibilità di decidere da che parte stare. Martedì accogli il desiderio di cose speciali.

TORO 21/4 — 21/5

Non ti fidare troppo delle apparenze.La Luna Piena potrebbe inviarti un messaggio intorno a venerdì, illudendoti su qualcosa. Anche Mercurio è ancora in panne, per questo rimanda al weekend ogni decisione o giudizio e usa soprattutto l’intuito (molto meno l’intelletto).

BILANCIA 23/9 — 22/10

Hai voglia di misurarti, per comprendere a fondo i tuoi limiti ele tue doti, valutando le qualità che possiedi e le risorse su cui contare. Giove ce la mette tutta per fartipensare in grande e vedere il mondoin rosa. Concediti qualche sogno, ma resta anche molto obiettiva.

ACQUARIO 21/1 — 19/2

C’è qualcosa, in ambito lavorativoo nella tua vita, che ti delude oppure non ti piace più. Ecco perché vuoidare maggiore importanza all’intimità,e agli spazi che appartengonosolo a te e in cui ti viene facile rifugiarti. Martedì dovrai sopportare l’impazienza di chi ami.

GEMELLI 22/5 — 21/6

Almeno fino a domenica devi fartiforte, con Venere nel segno, e usarela seduzione per ottenere quello che vuoi o per convincere una persona vicina di qualcosa a cui tieni. Ottieni il tuo scopo senza fare domande, evita confronti e discorsi infiniti che Mercurio non apprezza.

SCORPIONE 23/10 — 21/11

Qualcuno sta chiedendo di fare sul serio, aspettandosi di ricevere risposte convincenti e gesti coerenti. Prima di agire, aspetta la Luna Piena, che venerdì splende nel tuo segno mettendo in luce cosa puoi (e non puoi) fare. Non promettere senza avere ponderato bene ogni decisione.

PESCI 20/2 — 20/3

Molte energie ti sostengono, convincendoti che ti puoi permettere qualcosa di meglio. Sai cosa vuoi e non ti manca il coraggio, anche perché sei consapevole del favore delle stelle e di essere protetta. Lascia da parte le vecchie abitudini, non aggrapparti alle tue sicurezze.