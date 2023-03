Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo

L’inizio della primavera coincide con la Luna Nuova e porta intese e alleanze. Credi in qualcosa di bello e importante e si realizzerà. Come ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

È il tuo momento. Con l’inizio della primavera, la tua stagione, ti senti più energica che mai. Per non agire troppo d’impulso dai retta a Mercurio, che sta soggiornando nel tuo segno. Pondera pro e contro prima di prendere ogni decisione. Martedì la Luna Nuova ti dirà cosa fare..

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

La settimana inizia con il piede giusto. Grazie allo strepitoso arrivo di Venere nel tuo segno, ti senti carica di energia positiva, forte, lucida e dotata di una buona dose di seduzione. Venerdì aspettati che il lavoro giri bene, così potrai sfruttare il weekend per caricarti ancora di più.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

In questi giorni, Mercurio si dà un gran da fare per interferire sui tuoi stati d’animo. Non stupirti se ti ritrovi ad alternare sfrenata passione a improvvisa insofferenza. Inventati ogni giorno qualcosa di bello, ma chiediti anche se puoi farlo solo perché nessuno ti sta remando contro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Succede tutto nella tua decima casa, quella del destino, che ti aiuta a crescere e a realizzarti. Si annuncia una settimana faticosa ma importante, perché dovrai dare risposte alle stelle, decidendo cosa fare e stabilendo le tue vere priorità. Intanto Venere addolcisce i tuoi sogni

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Sono tantissime le energie su cui puoi contare. Approfittane per vivere al meglio il presente, realizzando le tue migliori speranze. I tanti pianeti che si convertono al fuoco regalano dosi extra di entusiasmo e voglia di nuovi inizi. Non stabilire limiti, non farti influenzare dalle regole.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Fino a venerdì potresti essere tesa, sentirti giù e mai del tutto a tuo agio nelle situzioni di ogni giorno. Nel weekend, però, Mercurio cambia di posizione, aiutandoti a vivere serenamente ogni cosa, sognare a occhi aperti e innamorarti. Se qualcuno ti coinvolge in un progetto, sostienilo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Tantissime energie abitano il tuo cielo e ti sfidano a vivere ogni giorno con intensità e passione. Venere non giudica più (per fortuna!). Non ti chiede di dimostrare il tuo valore e, per questo, riesci a vivere tutto con leggerezza. Convinciti che sei brava e non corri il rischio di sfigurare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Venere inizia la sua opposizione proprio quando non sei in vena di impegnarti, o dedicare attenzioni, alle persone con cui condividi la tua quotidianità. Per non soccombere, inventa dei momenti che siano solo tuoi senza dare troppo retta agli altri. Non accontentare tutti subito.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Nonostante le ultime sfide di Marte (coraggio, manca poco alla sua partenza!), il tuo segno sa trovare tutta la forza e la voglia di stare bene, mettendo da parte competizione e obblighi verso gli altri. Sentiti in vena di sorridere e mettiti nell’ottica di iniziare una nuova esperienza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

È forte, anzi fortissimo, il richiamo di Venere che ti vorrebbe sempre sorridente, mentre progetti il tuo futuro e sogni. Tieni alta la vibrazione, soprattutto quando la Luna Nuova chiede di essere precisi e puntuali nelle questioni più pratiche. La concentrazione è d’obbligo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Dovresti imparare a fare pace con certe dinamiche personali, che riguardano la tua sfera più intima e non ti fanno spiccare il volo. Per fortuna hai Venere dalla tua parte che tifa per una nuova armonia interiore. Sfera domestica e famiglia sono il tuo guscio e regalano energia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Nel weekend, grazie a un Mercurio più forte e simpatico, puoi riscoprire il piacere della condivisione. Scegli di stare in compagnia solo di chi ti piace e ti stimola a essere migliore, più aperta e accogliente. Aspettati di dover prendere una decisione, probabilmente martedì.