Oroscopo dal 23 febbraio al 1 marzo

I l cielo tace e, nel silenzio, riesci a capire finalmente dove sei e da dove devi ripartire affinché i tuoi sogni più belli si realizzino. Come ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Con quattro pianeti a tuo favore, non sarà affatto difficile entrare nel nuovo mese con un fare brillante e un mood positivo. Capisci subito che è arrivato il momento di essere trasparente e dire quello che pensi, oltre a condividere le tue idee con chi ti è accanto senza nascondere nulla.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Il veloce passaggio della Luna, un pianeta che ami da impazzire, tocca le tue emozioni e i pensieri della settimana. Le stelle ti svelano come presto potrai armarti di sogni e di progetti, per vivere un destino che non ti fa più aspettare e ti offre la possibilità di crescere. Riordina le idee.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Energia, pensiero, azione. C’è un po’ di tutto in questa settimana solo apparentemente tranquilla ma che, in realtà, ti dà la possibilità di vivere al massimo ogni occasione. Non mettere a repentaglio la fortuna dalla fretta inutile di Marte, decidi di rispettare le buone maniere e i giusti tempi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Venere e Giove rendono le tue giornate un po’ faticose, per i tanti impegni da portare a termine e le sfide da affrontare. Ecco perché tenderai a rifugiarti tra i sogni della Luna, in quella dimensione intima che ti aiuta a ricaricare il cuore e alleggerire i pensieri. Tieni alta la vibrazione

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Marte ti rende impaziente e vogliosa di realizzare i tuoi desideri e tutti gli obiettivi che non ti sei posta. Però, nel weekend prendi una pausa, per evitare che questioni noiose finiscano per rubarti il tuo tempo libero. Ricordati che, da marzo, potrai filare dritta come un treno, senza nessuno a ostacolarti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Vivi in attesa che accada qualcosa, forse un evento oppure un segnale che ti faccia capire che stai entrando in una nuova fase della tua vita. Cambiano regole ed energie. Non avere mai fretta, aspetta che Mercurio ti indichi la direzione, sarà lui a dirti su che cosa è meglio puntare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Le stelle ti danno tanta forza (Marte) e una lucida intelligenza (Mercurio), così puoi affrontare al meglio le sfide che altri pianeti ti stanno lanciando. Gestisci le relazioni con un po’ di testa e un po’ di cuore. Credi in te stessa, in fondo sai già che hai buone probabilità di vincere e fare bella figura.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Forse ti sta stancando di essere sempre attenta e concentrata su certe questioni che riguardano soprattutto gli altri, magari proprio qualcuno che ti è vicino. Non farti sopraffare dalla fatica di Marte e ritaglia spazi solo per te, dove puoi proteggere la tua intimità e godere del tempo libero come ti piace.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Potresti vivere molto meglio, provando a rendere ogni cosa più allegra e cercando il lato divertente di quello che ti capita. Usa l’ironia e vai oltre i tuoi soliti schemi mentali, è Giove che te lo concede. Fai male se resti intrappolata nelle tue abitudini, che ora senti un po’ come un fardello.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Allegerisci le tue giornate. Metti al bando dubbi e incertezze e prova a parlare senza remore, aprendo mente e cuore alle persone con cui sei in sintonia per confrontarti con loro. Sfrutta il buonumore che la Luna ti regala, per diventare empatica e sorridere più spesso al mondo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Venere e Giove ti proteggono e si vede da come brilli, d’altronde sono due forze cosmiche in fatto di bellezza e simpatia. La loro influenza non ti distrae comunque dai tuoi doveri e non dimentichi le cose importanti. Non ti sbagli, non trascuri nulla. Bravissima!

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Nonostante Nettuno provi a distrarti, nei prossimi giorni tanti i pianeti che ti mettono alle strette, ricordando che ti sei presa degli impegni e non puoi tergiversare. Stabilisci regole e metti dei paletti per non farti sovrastare da troppi pesi. È una settimana intensa, ma anche costruttiva.