M ercurio e Giove aiutano a mettere ordine tra i nostri pensieri e ci tengono con i piedi per terra, senza rincorrere inutili miraggi. Come ogni giovedì le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, anche su Instagram

ARIETE 21/3 — 20/4

Giove se ne va, dichiarando ufficialmente finito il tempo dei progetti e delle intuizioni. Ora devi soprattutto essere pragmatica, e agire concretamente per dare formaai tuoi desideri. Anche Mercurioti spinge a compiere uno sforzo in questa stessa direzione.

TORO 21/4 — 21/5

Il tuo momento è adesso. Sai esattamente come puoi accogliere le proposte della fortuna e non hai paura di lasciare aperta ogni possibilità. Convinciti che questa sarà una settimana decisiva, che consente di svoltare e prendere le decisioni migliori. Giove fa sul serio.

GEMELLI 22/5 — 21/6

Senti l’urgenza di fare pace con una certa armonia. Rimettere le pedine in ordine sulla scacchiera della vita, non solo rende più facile ogni progetto ma alleggerisce le giornate.Cerca misura e buon senso in tutto quello che fai e non lasciare niente al caso, decidi tu cosa ritieni giusto.

CANCRO 22/6 — 22/7

Concediti una pausa relax. In questi giorni Marte smette finalmente di tormentarti e ti senti subito piùleggera. Proprio mentre Giove e Mercurio invitano a lasciarsi andare a sogni e speranze. Assecondali, coccolandoti un po’. È il momento di essere generosa con te stessa.

LEONE 23/7 — 22/8

Se negli ultimi tempi hai trascurato un po’ il tuo lavoro e lasciato indietro cose da fare, ora le stelle spingono a concentrarsi su un progetto importante. Cogli ogni occasione per crescere e muoverti al meglio nel tuo ambito. Dai voce all’ambizione e chiediti quanto sei disposta a rischiare.

VERGINE 23/8 — 22/9

Si annuncia una bellissima settimana, con tante opportunità da cogliere.In questi giorni fai pace con il mondo, ritrovando piena fiducia in te stessa.E, grazie alla nuova amicizia di Giove, sei più vicina ai pensieri e ai sentimenti di chi ami. Chiedi di più al presente, alza il volume della passione.

BILANCIA 23/9 — 22/10

Giove ha finalmente smesso dimetterti i bastoni tra le ruote, su idee e iniziative che sono farina del tuo sacco. È arrivato il momento di agire, senza lasciare niente al caso. Usa il buon senso, ovvero lo stile garbato con cui riesci a ottenere ogni cosa, e che ti porta lontano.

SCORPIONE 23/10 — 21/11

Devi assolutamente trovare il modoper dialogare meglio e di più. Lo consiglia Mercurio, che riparte mettendoti in bocca le parole giuste. Ma lo impone anche Giove che, dall’opposizione, fa capire come sia importante fidarsi di chi sa come ci si realizza e può aiutare anche te.

SAGITTARIO 22/11 — 21/12

Anche se Marte non smette di farti inseguire sogni e passioni, il cielo cambia chiedendoti impegno e attenzione anche nelle piccole cose. Concentrati sui dettagli anche senon è una prerogativa del tuo segno. Inventa un modo nuovo per essere precisa e impeccabile.

Capricorno 22/12 — 20/1

Con Giove al tuo fianco tutto sembra diventare facile, senza intoppi, persino più logico e credibile. Fidati del presente e fai grandi progetti, senza tirarti indietro, con la consapevolezza che le stelle non ti deluderanno. Mettici passione, ma ricordati che la vita è anche divertimento.

ACQUARIO 21/1 — 19/2

In questi giorni dovrai usare unalogica ferrea. Solo così potrai trasformare in una grande occasione le sfide che Giove ti mette su un vassoio d’argento. Approfittane per creare qualcosa di bello, credi in te stessa. Sei una persona intelligente,puoi conquistare il mondo.

PESCI 20/2 — 20/3

Parla, sii esplicita, non tacere.Questo cielo si aspetta da te grandi idee: infatti, Giove e Mercurio si sono alleati per darti una mano a chiarire le situazioni in sospeso e rendere equilibrata ogni relazione. Decidi cosa vuoi dire, usa le parole giuste, ma prima riordina i pensieri.