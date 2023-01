Oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio

L a bellezza un po’ incantata di Venere fa sognare ed esalta le nostre passioni. Vivi come più ti piace e segui quello che ti fa stare bene. Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Alcune persone si sono allontanate e tu tiri un sospiro di sollievo perché non minano più la tua indipendenza. Ora puoi muoverti liberamente, senza condizionamenti e nemmeno timore di compiere passi falsi. Lascia spazio all’entusiasmo, chiudi gli occhi e fidati delle stelle.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

È bello poter contare su una Venere molto potente e amica, che ti fa credere in sogni e occasioni, se anche tu hai voglia di guardare avanti coltivando speranze e buoni propositi. Ma in questi giorni potresti non essere dell’umore adatto: accetta il fatto che devi cavartela spesso da sola.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

I pianeti del momento invitano a trascorrere una settimana spensierata. Puoi finalmente divertirti e fare esperienze entusiasmanti e perfino un po’ folli.Ma dedica anche un po’ di tempo alla cura di te, per sfoderare il tuo look migliore. Sarai ripagata alla grande.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Ha ragione quella bellissima Venere che, dal trigono, ti convince a non accontentarti facilmente, ad andare oltre e sfruttare le occasioni del momento. Usa Mercurio e la sua originalità per inventare qualcosa di nuovo e che saprà stupire chi ti è accanto. Non sottovalutarti.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Ci sono messaggi chiarissimi in arrivo dalle stelle del tuo segno. Venere non è più opposta, puoi mettere da parte la prudenza e vivere al massimo il presente. Lascia che sia la passione a guidarti, senza avere paura di fare le cose in grande o metterti in mostra. È un buon momento.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

In questi giorni Venere ti chiede di essere cauta su tutti i fronti e anche più dolce con qualcuno che ti è vicino, smorzando i toni quando serve. Ma puoi anche contare sulla complicità di Mercurio che, da vero amico, suggerisce strategie e soluzioni per non sbagliare nessuna mossa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Venere gioca a nascondino e d’un tratto ti senti meno forte e pronta a sviluppare nuove idee e progetti. Ma puoi recuperare alla grande e rendere questa settimana curiosa, intelligente e anche sorprendente. Usa le tue scorte di energia e sfrutta quelle di chi hai accanto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

È arrivato il momento di condividere qualcosa di bello insieme a chi ami, in pratica a tutte quelle persone che sanno come farti stare bene. Pensa e progetta in grande, affinché questa settimana sia all’altezza delle tue ambizioni. Vivi al massimo e non porre limiti ai tuoi sogni

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Ascolta Venere che ti chiede di far combaciare sogni e progetti con senso di responsabilità verso persone o situazioni che, forse, non ti consentono di realizzare tutto ciò che vorresti. Non ti scoraggiare, usa la testa, e chiedi consiglio a qualcuno di cui ti fidi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

È una settimana al top. Venere ha deciso di regalarti un look strepitoso e hai un modo di fare che conquista al primo sguardo. Ma anche Mercurio fa di tutto per renderti originale e invita a vivere giornate speciali, sorprendenti e appassionate. Sfrutta il momento e goditi la libertà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Stavolta non potrai proprio dire “no” a chi, in qualche modo, ti chiede di aggiungere passione alle tue giornate, creando occasioni e opportunità per farti vivere al massimo, sapendo di non sbagliare. La tua parola d’ordine è energia, proprio quella che metterai in ogni cosa, brillando.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua

Si annuncia una settimana speciale, per merito di Venere che arriva nei Pesci, portando un benessere diffuso. Qualcuno potrebbe assecondare questa tua nuova energia per aiutarti a vivere esperienze diverse, facendoti divertire e, soprattutto, sentire più che mai amata. Dagli spazio.