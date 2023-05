V enere si prende un po’ meno sul serio e si diverte a giocare con Urano. Risultato? Le vicende del cuore come per magia si alleggeriscono.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Prenderai spunto da una persona che sa ridere delle cose del presente, vivendo in modo più leggero una situazione. Però le tue parole saranno piuttosto ferme quando dirai di no a chi vorrebbe importi qualcosa che non ti convince. Usa la tua energia per scegliere quello che desideri.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Se Giove e Mercurio ti rendono intimamente ottimista, ecco che Venere, questa volta, saprà come aiutarti a trovare il momento migliore per condividere quello che ti piace, per coinvolgere persone e energie. Non devi aspettare, fai che tutto succeda ora e non rimandare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Il Sole accende e movimenta la tua energia, ti convince a vivere in modo luminoso questo tempo. E, soprattutto, ti spinge a rifiutare ogni obbligo inutile, quei pesi che ti rallentano senza darti nulla in cambio. È tempo di alleggerirti di quelle cose in cui forse non credi più e che ti trascini da troppo tempo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

La bellezza passa anche e soprattutto dai sogni, dalla forza che i pensieri regalano aiutandoci a credere in cose belle, migliori. Dai retta a Venere quando ti prometterà nuove possibilità e ti aiuterà a dialogare. Devi solo avere il coraggio di sorridere al momento che ti si offre e alle belle nuove occasioni.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Metti in conto piccole e veloci tensioni legate a persone che forse si prendono un po’ troppo sul serio, non lasciando abbastanza spazio alle idee, ai sogni, a quella leggerezza a cui non rinunci. Intanto non smettere di nutrire la mente, di dare forza a tutto ciò in cui credi. Scegli la qualità del presente.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

L’amicizia di Mercurio ti fa sentire più forte, decisa, capace di compiere le tue scelte senza dubitare. Lo senti e per questo saprai notare la forza e la bellezza delle cose originali, quelle che di solito ti lasciano perplessa perché meno conosciute. Fidati delle stelle.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Pur di rendere speciale questo momento sei disposta a vivere qualcosa di diverso e di originale, a dire di sì a tutto ciò che di solito non ti attira. La tua energia ha voglia di andare lontano e tu hai bisogno di dimostrare ciò che vali, ciò che puoi dare. Prima valuta le nuove opportunità e poi lasciati andare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Non devi avere alcuna paura di raccontare le tue idee, di condividere i desideri che, in questo momento, saranno capiti e ascoltati da chi ami e ti è vicino. Scegli di fare qualcosa di speciale insieme a qualcuno, non muoverti mai da sola. Tanto non ti piacerebbe.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

La voglia che senti di stare con gli altri, di mettere nuova energia in un’avventura o in una piccola sfida ti convincerà ad andare oltre certi dubbi che non c’entrano nulla con te. Prova a essere Sagittario fino in fondo: sei tosta, passionale, diretta. Così ti conoscono (e riconoscono) gli altri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Questo cielo si aspetterebbe da te più empatia, la voglia di esserci per davvero insieme a chi non si accontenta di qualche parola, di poco entusiasmo. Lasciati coinvolgere dalle situazioni, sciogli ogni pensiero e vivi, per davvero, ciò che le stelle ti propongono.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Non sono da escludere tensioni o incomprensioni con chi ti è vicino. Ma stavolta dovresti chiederti se non sei tu a essere insofferente, a chiedere troppo a chi non ti può dare ogni cosa. Un po’ di autocritica ti farà bene. Sei troppo abituata a ottenere sempre quello che vuoi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Saturno inizia ad andarti un po’ stretto, a limitare il tuo modo di vivere e di pensare, e questo non ti piace. Avrai voglia e bisogno di altre energie, di slegarti e di allontanarti per un po’ dalle solite cose o dalle stesse persone. Prenditi una pausa e respira un’aria diversa, leggera.