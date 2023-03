Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo

C ome ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Venere è vicinissima e sei pervasa da un’energia dolce e seducente. È anche grazie al suo appoggio se migliori l’intesa con il partner o riesci a fare innamorare chi ci sta ancora pensando. Lascia passare così il weekend, poi dovrai essere precisa e intransigente per non creare malintesi.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Questo cielo non ti offre grandi conferme né certezze. Ma puoi trascorrere giorni sereni facendo appello alla spontaneità, muovendoti in modo fluido, lontana da quegli schemi che non ti convincono. Accetta ogni cosa per quello che è, senza porti troppe domande.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Dagli ultimi gradi del tuo segno, Marte ti spinge ancora a impegnarti per migliorare la tua vita su ogni fronte e trovare la risposta giusta all’infinito girovagare dei tuoi pensieri. Da metà mese, però, prova a capire a quale dei tuoi progetti serve un pizzico di fantasia. Divertiti ad inventare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Si annuncia una settimana esplosiva per chi saprà concedersi ogni sfizio, anche quello che meno si aspetterebbe. Complice un cielo che fa mille promesse, puoi sentirti libera di vivere al massimo e assecondare ogni tuo desiderio. Sogna in grande, non porre limiti all’immaginazione.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Gli equilibri che legano Marte a Venere ti riguardano da vicino e influiscono su di te. In questi giorni trovi spazio per il lavoro, ma anche per le questioni private, i due ambiti sono in sintonia. Fai un programma preciso, per risolvere una questione che ti disturba il sonno.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Mercurio ci mette lo zampino e ti senti osservata, giudicata e non sempre all’altezza delle situazioni. Qualcuno potrebbe farti innervosire con mille domande e dubbi. Sabato proteggiti, allontanandoti da una situazione che rischia di diventare esplosiva. Rispettati di più.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Ti chiedi come costruire un’intesa con una persona speciale? Magari progettando un viaggio, oppure mettendo sul tavolo un obiettivo. Il sestile tra Venere e Marte regala la possibilità di trovare argomenti comuni con chi ti sta a cuore. Impegnati per tenere acceso il dialogo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

In questi giorni hai buone probabilità di innamorarti o di sentirti finalmente capita e apprezzata dal partner. Per riuscirci dovresti, però, restituire una certa leggerezza, imparando ad apprezzare l’originalità e anche proposte che ti suonano strane. Sii flessibile per vincere la tua sfida.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Complici le stelle, nel weekend avviene un cambio di passo che influisce positivamente sul tuo modo di affrontare gli altri. Diventi più gentile e in tanti lo apprezzano. Approfittane per cercare nuovi modi per divertirti. Le tue proposte saranno accolte con il plauso generale.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

In particolare durante il fine settimana, hai la netta sensazione che stia funzionando tutto a meraviglia e ogni preoccupazione svanisce. Approfitta del momento propizio per immaginare un futuro colorato e senza intoppi. Fidati di te e riconosci i passi avanti che hai fatto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

La grazia e il modo in cui affronti gli ostacoli conquista anche chi è più impulsivo, veloce e impaziente di te. Non mettere da parte questo aspetto del tuo carattere e, soprattutto, non scendere a compromessi con chi ha fretta di ottenere qualcosa. La libertà è il tuo segreto per stare bene.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Mercurio ruba la scena imponendoti una presenza che si rivela ingombrante. Nel weekend qualcuno potrebbe mettercela tutta per farti innervosire, ma capisci che è per il tuo bene e sai apprezzarlo. Mercoledì, anche grazie al Sole, puoi chiarirti le idee e capire dove stai sbagliando.