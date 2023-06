O gni dubbio si scioglierà come neve al sole. Grazie a Mercurio, le nostre scelte ora appaiono più chiare. Miracoli delle stelle!

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Questa settimana tutto sembra possibile. Merito di Mercurio che asseconda la passionalità di Marte, suggerendoti parole e gesti che seducono e sanno farti apprezzare. Trova il modo giusto per metterti in gioco, costruendo intese che si basino su chiarezza e buon senso.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Mercurio si allontana e con lui svanisce anche la logica ferrea cheti ha guidato nelle scorse settimane: la fiducia in Giove e nei suoi favori potrebbe vacillare o non funzionare al meglio. Solo Plutone ti restituisce qualche certezza. Concentrati su tutto ciò che ti fa sentire più al sicuro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

L’energia del “qui e ora” si focalizza sul tuo segno. Sta succedendo perché Mercurio si avvicina, facendoti sentire più forte e convinta di quello che sei o di tutto ciò che sei in grado di fare. Scegli il coraggio delle idee, prenditi la responsabilità di dire proprio ciò che stai pensando.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Il cielo tace e finalmente riesci a concentrarti solo su te stessa, per capirti a fondo e focalizzare le cose di cui hai veramente bisogno. Sei ancora più sensibile alla Luna e ai suoi influssi, per questo devi essere pronta a veloci cambi di umore. Può succedere e non è grave.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

È arrivato il momento di riprendere in mano un progetto, oppure assecondare un sogno a cui non hai mai rinunciato. Mercurio ti aiuta a ottenere ciò che vuoi, facendoti anche capire cosa può funzionare o, al contrario, è destinato a rimanere solo un’idea o una vana speranza.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Mercurio si sposta, dirottando attenzioni ed energie verso l’impegno, il lavoro e tutti gli ambiti della realizzazione personale. Potresti essere chiamata a gestire al meglio le tue risorse, contando su certezze consolidate e qualche conferma, che forse giunge in modo inaspettato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria Nei prossimi giorni avrai bisogno di esperienze stimolanti che, oltre ad affascinare, sappiano muovere in te idee e proposte e ti mettano in connessione con le persone che ami. Non rinunciare al confronto, uno scambio potrebbe rivelarsi proficuo, regalandoti spunti importanti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Ora che Mercurio non è più di fronte al tuo segno, senti meno urgente il bisogno di spiegare nei minimi dettagli ciò che fai e che desideri. Approfitta di questo momento per ritrovare spazi che siano solo tuoi, tieni le distanze da chi forse si sta sbagliando, oppure non ha capito e disperde energia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Amori e relazioni ritrovano slancio, tornando in pole position. Tutto merito di Mercurio, che entra nella tua quotidianità sfidandoti a confrontarti con persone toste e che riescono a soddisfare il tuo spirito d’avventura. Non aspettare oltre, è ora di mettersi in gioco.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

In questi giorni qualcuno potrebbe mettere in dubbio le tue idee o le soluzioni che proponi in risposta a qualcosa di attuale. Non insistere solo perché hai deciso di farne una questione di principio. Piuttosto lascia che i fatti indichino chi ha ragione, chi sta dicendo la verità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

È bello poter contare su una mente che sa volare in alto e una forza che aiuta a distinguere le illusioni dalle occasioni concrete. Il cielo ti restituisce lucidità, regalandoti anche un pizzico di fantasia, il che non guasta. Hai l’occasione per avviare nuovi progetti o scandagliare vecchie promesse.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Potresti avere la sensazione che qualcuno capisca e condivida certe tue fantasie, salvo poi accorgerti di non essere compresa nel modo giusto. Forse qualcosa è rimasto in sospeso o gli altri non sono convinti di ciò che dici e fai. Sii prudente e non dare niente per scontato.