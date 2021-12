N on sprecare energie inutilmente e condurre una lotta senza speranza. Abbracciare il cambiamento può regalarti gioie inaspettate

I cambiamenti, piccoli o grandi che siano, sono eccitanti, ma rappresentano anche un salto nel vuoto che incute un po’ di timore. Spesso, la nostra prima reazione di fronte a una novità è di tipo difensivo: tentiamo di bloccarla, per paura che ci porti su terreni sconosciuti. In realtà, non dovremmo chiuderci in noi stesse. Imparando ad abbracciare il cambiamento invece di opporre resistenza, infatti, potremmo avere piacevoli sorprese.

Se sei sempre stata restia di fronte allo sconosciuto e all’insolito, dunque, prova a cambiare prospettiva e a buttarti. Ne vale davvero la pena. Ecco perché.

Fa parte della vita

La prima ragione per cui dovresti abbracciare il cambiamento invece di combatterlo è semplice e al tempo stesso molto profonda: i cambiamenti sono inevitabili. La vita è fatta di imprevisti, novità, eventi che sfuggono al nostro controllo. Non puoi farci nulla, se non accettarlo. La cosa più intelligente che tu possa fare è prendere consapevolezza dell’ineluttabilità dell’esistenza.

È vero: non puoi cambiare ciò che succede intorno a te, tuttavia puoi cambiare le tue reazioni a esso. Per esempio, invece di reagire con paura, rabbia, ansia, potresti tentare di reagire con stupore, curiosità, interesse. Provaci: ti si aprirà un mondo inaspettato ed estremamente piacevole.

Ti aiuta a crescere ed evolvere

La seconda ragione per cui vale la pena abbracciare il cambiamento è che, qualunque cosa succeda, avrà comunque dei risvolti positivi. Per vivere appieno la tua esistenza, infatti, è fondamentale che tu evolva e cresca. E non puoi farlo senza cambiare.

Se rimani ferma sempre nello stesso punto, fai sempre le stesse cose, non ti butti mai rischi di avere una vita poco ricca e decisamente noiosa. I cambiamenti sono il sale che arricchisce di sapore le tue giornate. Senza di essi, finiresti con l’“impantanarti” e perderti tante cose belle, che potrebbero renderti più felice.

Non ti fa sprecare energia inutilmente

Contrastare i cambiamenti significa spendere energie inutilmente, accumulare stress e ansia, farsi travolgere dal pessimismo. Al contrario, accettarli significa alleggerirsi.

Una volta che cominci ad abbracciare il cambiamento inizi a lasciar andare, ad accogliere con gratitudine e serenità quello che ti accade, a non lasciarti abbattere dalle difficoltà, a evolvere.

In altre parole, non scappare di fronte alle novità ti fa sentire meglio e più vitale.

Ti facilita nel raggiungimento del successo

Abbracciare il cambiamento è una qualità tipica dei leader, delle persone che hanno una vita piena e felice, di coloro che sanno lottare per raggiungere i propri obiettivi, di chi non perde mai la speranza.

Se vuoi essere anche tu una di queste persone, quindi, non opporre resistenza di fronte a una novità. Sii anche tu aperta alle cose che non appartengono alla tua zona di comfort e vai incontro al tuo successo.

Ti rende meno ansiosa

La pandemia ci ha fatto comprendere ancora meglio come l’incertezza sia parte della nostra vita. Il cambiamento è inevitabile, anche se fa paura. Abbracciarlo ci aiuta ad allentare il controllo, che da un lato può essere benefico, ma dall’altro può rappresentare un grosso ostacolo al nostro benessere e un fardello decisamente pesante da portare.

Prova ad allentare un po’ il tuo senso critico, ad affrontare le sfide che trovi lungo il tuo cammino, a non vedere più le novità e l’incertezza come un limite, bensì come una possibilità. È un grande regale che potresti fare a te stessa per liberarti dell’ansia.

Ti fa scoprire cose belle

La tua vita ti piace così com’è? Ottimo. Ma iniziando a sperimentare potresti scoprire che potrebbe essere ancora più bella. No, non è impossibile come credi.

Se non inizi ad abbracciare il cambiamento e non entri nel “flusso”, potresti evitarti un po’ di sofferenza, è vero, ma potresti anche perderti tante risate, avventure incredibili, esperienze che vale la pena di fare. Le novità possono anche essere molto arricchenti e regalarti tanto.

Abbracciare il cambiamento, da dove iniziare

Come smettete di avere paura dei cambiamenti? Ecco qualche consiglio.

Prima di tutto riconosci ciò che hai già raggiunto. Questo passaggio è molto importante perché ti permette di consapevolizzare le risorse che hai a disposizione per cambiare e raggiungere nuovi traguardi.

Se pensi di aver fallito, cambia punto di vista. Anche se il risultato che hai raggiunto non è perfettamente in linea con le tue aspettative, non è un fallimento, ma è comunque una base di partenza. Parti da qui per aprirti al cambiamento.

Inizia a portare un pizzico di pepe nella tua vita: dormi dall’altro lato del letto, fai una strada diversa per andare al lavoro, prova un piatto insolito.

Prova a prendere le decisioni meno importanti senza valutare sempre i pro e contro: almeno una volta al dì ascolta ciò che senti, agendo di conseguenza.

Scrivi che cosa potrebbe succedere nel caso in cui il cambiamento che temi dovesse avverarsi. Immagina lo scenario peggiore, nei minimi dettagli. Quando lasciamo i timori nella nostra mente, infatti, diventano ancora più insormontabili. Esternandoli, invece, spesso ci rendiamo conto che siamo in grado di affrontarli.