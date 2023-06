L’estate sta arrivando e porta in dote tanta leggerezza. Non sentiamoci in difetto quando vincono l’ozio e la pigrizia, tiriamo il fiato





ARIETE 21/3 — 20/4

Sei impaziente e hai una vogliamatta di buttarti in nuove avventure.Se non succede, però, evita diprendertela con il mondo, perché risulteresti sgarbata. Gentilezza eriservatezza aiutano in questi casi,per non discutere sempre e rendere tutti partecipi di quello che senti

TORO 21/4 — 21/5

In questi giorni sei particolarmente ostinata, vuoi portare tutti dallatua parte con argomentazioni che nemmeno ti convincono del tutto. Lascia che le cose vadano come devono andare, non è detto che tu abbia ragione. Da mercoledì, Mercurio ti aiuta a fare ordine nei tuoi pensieri.

GEMELLI 22/5 — 21/6

Goditi questi ultimi giorni in compagnia di Mercurio, il pianetache ti favorisce più di ogni altro. Divertiti a sognare, sapendo che puoi mettere i piedi per terra ogni voltache vuoi e restare al sicuro. Vivi il presente e apprezza le cose che stanno girando bene.

CANCRO 22/6 — 22/7

Vietato cambiare. Conta fino a dieci prima di modificare i tuoi schemi mentali perché, volendo essere originale a tutti i costi, potresti finire per non sentirti a tuo agio. Aspetta almeno fino a mercoledì, quando Mercurio entrerà nel tuo segno regalandoti dosi extra di buon senso.

LEONE 23/7 — 22/8

È vero che quando Marte abitanel tuo segno ti senti più intraprendente e attivo, ma ora c’è Urano che ti rende esageratamente emotiva. Prometti a te stessa diiniziare la nuova settimana con una calma speciale, imponendoti il controllo sulle emozioni.

VERGINE 23/8 — 22/9

Lascia che le tue illusioni diventino bellissimi sogni e che quello chesembra caotico, o pericoloso, appaia interessante e attiri la tua attenzione. C’è Mercurio a permetterti tuttoquesto, fidati del tuo pianeta e lascia che ogni cosa si risolva per conto suo. Dai tempo al tempo.

BILANCIA 23/9 — 22/10

Hai accanto qualcuno che potrebbe stuzzicarti con proposte un po’ particolari, magari non facili da sposare senza riserve. Ma tu sei consapevole che non è tutto oro quello che luccica. Ascolta il cuore, vai oltre le apparenze, non illuderti. Fidati delle tue impressioni e troverai la risposta.

SCORPIONE 23/10 — 21/11

Urano ti rende impaziente, ma non puoi pretendere che gli altristiano al tuo passo, che in questigiorni è da maratoneta. Non averefretta e non essere nemmeno troppo esigente. Presto Mercurio renderà chiaro perché ti sembra che certe persone si comportino così.

SAGITTARIO 22/11 — 21/12

A volte è molto difficile riuscire a intendersi, soprattutto quando le persone non la pensano come te: potreste bisticciare. Rimanda ogni confronto a martedì, quando finalmente Mercurio ti sarà accanto dandoti una mano per rimetterea posto tutti i pezzi del puzzle.

CAPRICORNO 22/12 — 20/1

Saturno non è all’altezza, non tiaiuta a fare chiarezza dove c’èbisogno. Non accettare che siano gli altri a dettare i tuoi tempi di marcia, mettendoti pressione. Sii prudente, evita di rincorrere i loro capricci.Decidi come vuoi essere e non cambiare per niente al mondo.

ACQUARIO 21/1 — 19/2

Questa settimana potrai volarecon la fantasia, così eviterai dicedere a Marte e alle sue imposizioni, che spesso ti fanno reagire in modo eccessivo. Concentrati sui tuoiprogetti e sogna in grande, ma usa anche l’intelligenza che ti fa sempre apprezzare per quello che sei.

PESCI 20/2 — 20/3

Qualcuno potrebbe avvicinarsi a te e apprezzarti per la tua generosità, l’innata creatività e la voglia di sognare a occhi aperti. Per lepescioline sta iniziando una nuova fase,in cui i rapporti interpersonali sono i più favoriti. Non ti resta che affidarti agli altri e accettare i loro consigli.