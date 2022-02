Perché hai cominciato ad aver paura di stare da sola?

H ai cominciato ad avere paura di stare da sola? Cosa devi fare subito per stare meglio con te stessa

La paura di stare da sola: una sensazione spaventosa e al tempo stesso tanto comune. Ebbene sì, perché non sei l’unica – credici – che ha questa percezione. A tutti può capitare di sentirsi soli, magari dopo aver scritto la parola fine a una relazione oppure perché si è single da molto tempo. Il lockdown e la pandemia poi non hanno fatto altro che allontanare di più le persone, acuendo questo problema.

Cos’è la paura della solitudine.

La prima cosa che devi capire però è che la solitudine non è per forza qualcosa di negativo e se ti senti sola non dovrai necessariamente cancellare questa sensazione, ma imparare a trasformarla positivamente.

Sappiamo molto bene cosa senti: uno stato di forte angoscia e ansia, che ti porta a sprofondare nella tua tristezza oppure a cercare in modo compulsivo la compagnia di qualcuno. Ciò che devi comprendere è che questa situazione di disagio si autoalimenta: avverti il bisogno di essere scelta, amata e gratificata, non vedere realizzati questi desideri non fa altro che spingerti lontano dai tuoi veri bisogni, allontanandoti da te stessa.

Perché la provi

Perché hai paura di stare da sola? A volte questo dipende semplicemente da un trauma emotivo che hai subito. Ad esempio se hai messo da poco fine a una relazione oppure se hai subito un abbandono di qualsiasi tipo. Per questo motivo, ogni volta che resti sola, i fantasmi del tuo passato vengono a trovarti, spaventandoti.

Non solo: nel caso di una storia d’amore terminata la solitudine non fa che metterti di fronte a ciò che percepisci come un fallimento, amplificando la mancanza dell’altro e il dolore. A volte ciò che senti può essere legato al futuro, alla paura di ciò che sarà e al timore di non saper affrontare gli anni futuri senza qualcuno accanto.

Perché non devi avere timore

Ti diremo qualcosa di spaventoso e rivoluzionario insieme: non devi avere paura di stare sola! Saper convivere con te stessa infatti ti renderà più forte, matura e consapevole. Se cerchi di rifuggire dal solitudine, non imparerai mai a stimarti e piacerti, centrando i pensieri su di te. Questo ti insegnerà a non essere dipendente emotivamente dagli altri (soprattutto il partner) e a non scendere ai compromessi.

Se scappi, cerchi di riempire il vuoto con amicizie e frequentazioni vuote, non farai altro che soffocare delle fragilità che prima o poi usciranno fuori. Dunque cosa fare? Non ti resta che prendere il toro per le corna o, meglio, abbracciare la solitudine, lasciare che ti attraversi, viverla in modo profondo e interiorizzarla.

Come farcela: 6 tips da seguire

Superare la paura di stare da sola è il tuo nuovo obiettivo? Allora segui 6 tips utili per sconfiggere questo fantasma che ti tormenta, uscendone più sicura e forte.

Impara a conoscerti

Per non avere più il terrore della solitudine devi imparare a conoscere la persona con cui starai in quei momenti: te stessa. Impara a conoscerti, un passo dopo l’altro. Inizia con una breve passeggiata, un caffè in centro oppure un cinema. Cerca, a poco a poco, di trasformare la sensazione di disagio che provi in qualcosa di positivo che ti faccia sentire padrona del tuo mondo.

Amati più che puoi

La paura della solitudine deriva, prima di tutto, dalla tua poca autostima. Per questo devi imparare a coccolarti e ad amarti, godendoti al meglio le ore che trascorri con te stessa. Prova a capire cosa ti piace e cosa non ti piace, regalandoti momenti che lasceranno un segno positivo.

Guarda il lato positivo

Ora prendi un taccuino e scrivi una lista delle cose positive che derivano dal tuo stare da sola. Vedrai che ti accorgerai di quanta libertà e bellezza ci sono nel non dover scendere sempre a compromessi con qualcuno, facendo ciò che preferisci in ogni momento.

Trasgredisci

Dedicati dei momenti nei quali fai tutto ciò che vuoi senza seguire imposizioni o regole. Prova la sensazione di essere libera e senza filtri, facendo quello che ti piace, lontano dai giudizi.

Coccolati

Senti la mancanza di una persona vicino? Impara a fare da sola! Abbracciati, accudisciti, coccolati e fatti del bene. Nessuno ti amerà come meriti se non sarai tu la prima ad amare, apprezzare e accettare te stessa.

Sii obiettiva

Ogni volta che hai paura di stare da sola fai un ragionamento razionale. Se qualcuno deve entrare nella tua vita e starti accanto deve meritarsi quel posto. Tu sei speciale, non per chiunque, perciò non ti accontentare e impara che l’amore per te sarà sempre quello più importante.