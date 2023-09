L e cose che devi assolutamente sapere se sei nata sotto il segno della Bilancia: lo Zodiaco ti spiega come sei (davvero) e come ti comporti in certe situazioni

Quali sono le 5 cose che devi sapere se sei nata sotto il segno della Bilancia? Il tuo è uno dei segni più sensibili e generosi dello Zodiaco, non ti tiri mai indietro nel socializzare e il romanticismo è più di una vocazione per te. Odi le ingiustizie, ma sai essere fin troppo autocritica con te stessa. Se sbagli, non riesci facilmente a perdonarti.

Scopri chi sei davvero, ma soprattutto come le stelle riescono in qualche modo a influenzarti: dai gusti alla personalità, rimarrai sorpresa di capire i tuoi punti di forza, ma anche le debolezze e le fragilità contro cui puoi scontrarti ogni giorno.

Ami socializzare con gli altri

Se c’è qualcosa che ama (davvero) la Bilancia è socializzare con le persone. La tua personalità è assolutamente frizzante e non rinunci mai a stare con chi ami o vuoi bene. Il tuo è un segno che sa come conquistare, ma non solo: sai sempre come farti apprezzare dagli altri, dal momento in cui hai incredibili qualità positive, come la lealtà e un profondo senso di rispetto.

Sotto questo punto di vista, con una donna della Bilancia si può stabilire un legame assolutamente sincero, basato sulla lealtà reciproca. C’è sempre per chi ha bisogno e non si tira mai indietro, dà una mano in qualsiasi situazione e cerca di sostenere le persone senza pensare a un tornaconto personale. Insomma, un segno zodiacale davvero equilibrato.

Sei fin troppo dura con te stessa

Oltre alle qualità positive, si deve considerare che talvolta la Bilancia sa essere impietosa con se stessa, e probabilmente ti ritroverai in questo aspetto. Semplice: giudichi con troppa durezza te stessa, pretendi il massimo. Sebbene la perfezione non sia il massimo a cui aspiri, è vero che un errore potrebbe costarti caro e potresti non riuscire a perdonarti con il tempo.

Tra tutti i segni zodiacali, quello della Bilancia è tra i più esigenti, ma non nei confronti degli altri, bensì proprio con se stessa. Non ti piace comunicare agli altri le stesse ansie che invece ti metti tu addosso. Se gli altri sbagliano, sei disposta a perdonare, a chiudere un occhio. Se lo fai tu, però, le cose cambiano. Non sarebbe meglio vivere con più leggerezza? Impararsi a perdonare non è facile, ma nemmeno impossibile. E inoltre ti concederebbe più respiro.

Ami profondamente il romanticismo

Non c’è davvero storia in questo senso, sei davvero tra i segni zodiacali più romantici dello Zodiaco. Non rinunci mai a una buona dose d’amore, e se c’è qualcuno che ha un problema di cuore, subentri subito per cercare di risolvere: è più forte di te. Non sopporti vedere in alcun modo magari le tue amiche soffrire, e persino tu sei sempre in prima linea nella ricerca dell’amore e dell’anima gemella, verso cui nutri profonde speranze.

Con il segno della Bilancia, è possibile provare delle emozioni incredibili, e tu lo sai bene. Se sei in coppia, non vedi sempre l’ora di organizzare delle sorprese romantiche, come un viaggio insieme, dal momento in cui ami tantissimo scoprire nuove culture e prendere il volo verso mete sconosciute. Per te, essere romantica è una vera e propria vocazione: ti spinge a dare il massimo, ponendo il partner al centro di tutto, ogni giorno.

Hai un profondo senso di giustizia

Se esiste un segno zodiacale che proprio non sopporta le ingiustizie è la Bilancia. C’è ben poco da fare a riguardo: se qualcuno sta male, tu intervieni immediatamente. Questo aspetto lo trascini anche nei tuoi rapporti, e non solo di coppia. Ami portare la pace e riuscire a trovare un equilibrio, senza alcun problema che possa offuscare la tua felicità, anche in futuro.

Per questo motivo è spesso difficile conquistare la tua fiducia, soprattutto dopo un tradimento o nel momento in cui pensi che una persona sia poco trasparente e ingiusta. Anzi, cerchi sempre di scegliere con chi accompagnarti, proprio perché non vuoi in alcun modo rimanere delusa. La tua vocazione di vita è schierarti al fianco dei più deboli e sei un’attivista appassionata. Non rinunci proprio mai a una buona causa.

La sensibilità è il tuo punto debole (ma anche di forza)

La tua vulnerabilità è sicuramente la sensibilità, perché ti metti sempre in prima linea per tutto. Secondo l’Oroscopo ci sono degli segni più o meno inclini a lasciarsi trasportare dalle emozioni e dal vissuto degli altri. In te, però, non manca mai la sensibilità: sei capace di ascolto, di dare conforto, di mettere te stessa al secondo posto.

Per quanto ovviamente possa essere una debolezza, è anche un tuo enorme punto a favore. Perché è dalla tua capacità di non voltarti dall’altra parte che trovi la spinta per essere sempre la versione migliore di te stessa. La finzione non fa proprio parte del segno della Bilancia, che preferisce di gran lunga essere d’ispirazione e salvare gli altri, anziché se stessa.