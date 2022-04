Ecco perché il sostegno emotivo è davvero fondamentale

N ella buona e nella cattiva sorte, cerchiamo il supporto soprattutto da parte delle persone più care. Ma perché il sostegno emotivo è un aspetto così importante nelle nostre vite?

Spesso, nel corso della nostra vita, ci capita di dover affrontare periodi difficili dovuti alle relazioni con l’altro, a stati d’animo personali, a problemi a lavoro o a crisi familiari. Non sempre c’è una risposta o una soluzione a certi problemi. Così, ci lasciamo sopraffare dal dolore e dallo sconforto, entrando in un circolo vizioso da cui è sempre più difficile uscire. In questo oblio di sentimenti negativi, il sostegno emotivo degli altri è fondamentale e può fare la differenza.

Quando si tratta di cercare aiuto nell’altro, molti sono scettici. Si ha paura di non essere capiti, di essere esagerati, di essere un peso. Talvolta si ha paura di un giudizio o, ancor peggio, si crede di non aver bisogno di alcun aiuto. Ma in realtà è proprio nel chiedere aiuto che si nasconde la chiave della salvezza.

Cos’è il sostegno emotivo?

Il sostegno emotivo è la capacità di prendersi cura dell’altro, ascoltandolo in maniera empatica ed attiva. Di contro, chi ha bisogno di ricevere un sostegno emotivo, cerca un supporto morale (e talvolta anche fisico), una parola di conforto, un sorriso o semplicemente un abbraccio. Ha insomma bisogno di sapere che non è solo e che anche i dolori più grandi possono essere affrontanti insieme a qualcuno. Il sostegno emotivo è quella cosa che non si vede ma la percepisci perché ti aiuta ad affrontare meglio i periodi difficili della vita e ad alleggerire il peso delle cose. Per questo, il sostegno emotivo ha un alto potere curativo.

Sapere di poter contare su qualcuno che ci supporti nei nostri momenti bui, aiuta consequenzialmente ad adottare una prospettiva diversa, più lucida e razionale di nostri problemi. Inoltre, diventa una condizione già sufficiente per liberarci dall’angoscia o dal peso che portiamo sulle spalle. Le persone sentono naturalmente il bisogno di sentirsi protette, coccolate. Questa esigenza aumenta nei momenti di difficoltà per questo, anche chi crede di non avere bisogno di aiuto, sta in realtà ricercando esattamente il contrario. A volte, può succedere che tale sostegno venga direttamente da dentro di noi, ma spesso proviene da una persona cara. Non si tratta di un sistema per fuggire o scaricare le proprie responsabilità, ma di un modo per affrontare i problemi con amore e attraverso la relazione con l’altro. Attraverso questo sostegno, possiamo risorgere, imparare dalla situazione attuale e ritrovare noi stessi.

L’importanza dell’empatia e delle emozioni

Nel dare o ricevere supporto emotivo, empatia ed emozioni sono due aspetti fondamentali. Che tu voglia ricevere o dare sostegno alle altre persone, assicurati prima di essere in grado di ascoltare attivamente le persone e mettere in pratica l’empatia. L’empatia è la capacità di mettersi nei panni degli altri e di comprendere i loro sentimenti rispetto alle circostanze in cui si trovano. In tale modo, si comprende ciò che stanno vivendo, come si sentono, cosa pensano e perché si comportano in un determinato modo. In secondo luogo un errore da non fare assolutamente è quello di demonizzare le emozioni negative, bisogna piuttosto accoglierle e viverle per trarne preziosi insegnamenti. Nessuna tempesta dura per sempre.

I benefici delle relazione con gli altri

Per ricevere sostegno emotivo, dobbiamo accettare che non sempre siamo capaci di gestire da soli tutto quello che ci accade. Sebbene sia possibile trovare supporto in noi stessi, la maggior parte delle volte è agli altri che rivolgiamo la nostra richiesta d’aiuto. Costruiamo relazioni sane, permette di contare su altre persone quando ne abbiamo bisogno e costruire così legami di sostegno emotivo. Quando si tratta di passare attraverso momenti particolarmente complicati nelle nostre vite, spesso tendiamo a dimenticare che queste emozioni negative vengono vissute in un modo molto diverso se abbiamo il supporto degli altri. La tristezza, l'impotenza o la delusione non devono mai essere emozioni fine a sé stesse ma possono essere analizzate, capite e superate. Secondo alcuni studiosi, condividere le nostre emozioni con gli altri ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario, oltre a metterci nella posizione di capire che non siamo gli unici ad avere dei problemi.

Sentire la presenza dell’altro ed il suo sostegno autentico può aiutare a dare un peso diverso alle emozioni da cui la persona può sentirsi sopraffatta. La condivisione diventa, quindi, un mezzo importante per gestire e validare la rabbia, la tristezza, la paura, ma anche la gioia. Questa condivisione rende parallelamente il legame più solido e sicuro.

Supportare gli altri in un momento difficile

Dunque, prendetevi del tempo, È importante non fare pressione sull'altro per darci tutte le informazioni necessarie per sapere esattamente come si sente. Cerca l’ascolto attivo, vero, interessato. Cerca il contatto fisico e non avere timore di dire la tua.

Il parere di una persona cara o di un amico, però, è utile ma non sempre basta, perché tiene comunque in considerazione la sua individualità con i suoi giudizi, le sue opinioni soggettive sulle cose o sulle persone o può fare una valutazione errata della situazione. Per questo, può essere molto utile e risolutivo rivolgersi a un professionista come gli psicologi.