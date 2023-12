A Natale è impossibile rinunciare al tradizionale panettone, per non sentirsi in colpa ecco qualche consiglio per smaltirlo dopo le feste

Paura del panettone? Sì, proprio lui, quello che ormai già vediamo sugli scaffali di tutti i supermercati a Natale. e che farà parte del nostro buffet. E forse anche sulla mensola di casa, per chi non ha saputo resistere. Tanto buono quanto pericoloso. E purtroppo invade le nostre vite con lo stesso potenziale distruttivo dei fantomatici alieni. Che poi ne esistono talmente tante varianti che la voglia di provarle tutte (compresi i pandori) rischia di annientare qualunque tentativo di rimanere sulla retta via.

Come smaltire il panettone

Premesso che seguire una dieta nel periodo natalizio è quasi un’utopia, non possiamo tuttavia vivere soltanto nel terrore, o meglio in una condizione che oscilla come il pendolo di Schopenhauer fra la paura di ingrassare e la voglia irrefrenabile di dolci natalizi. Occorre dotarsi di un paracadute per non sfracellarsi sul terreno dei chili di troppo e dei sensi di colpa, o almeno far credere alla nostra coscienza di averne uno. Ma come? Sapendo ad esempio, quasi con precisione, come fare per smaltire l’alieno-panettone. O il pandoro. O tutte quelle varianti così piene di cioccolato e di creme di vario genere.

Ho detto quasi perchè stabilire con esattezza quante calorie si consumano veramente dipende da troppi fattori soggettivi. Ma intanto possiamo accontentarci di un’idea approssimativa (ma neanche troppo) per capire come fermare quel famoso pendolo. Innanzitutto chiariamo un mistero: quante calorie contiene una fetta di panettone classico? Meno di quanto pensiate. Ipotizzando che questa fetta pesi circa 100 grammi, le calorie sono più o meno le stesse di un piatto di pasta con il medesimo peso, quindi 362. Attenzione che alla seconda fetta andiamo oltre le 700 calorie, che non è affatto poco.

Le cose si complicano parlando di farciture e peggio ancora di pandoro: una fetta da 100 grammi di pandoro contiene 430 calorie, mentre una fetta da 100 grammi di panettone al cioccolato (il più ghiotto fra le varie possibilità) “pesa” 401 calorie. Il primo consiglio è quello di contenervi per quanto possibile: una fetta di dolce natalizio a colazione ad esempio è più facile da smaltire durante la giornata, e in ogni caso è sempre meglio cercare di fermarsi ad una fetta soltanto, perchè come abbiamo visto il raddoppio è davvero molto pericoloso. Se poi riusciste a non reiterare il peccato ogni giorno, ma soltanto un paio di volte alla settimana da qui fino alle feste, sarebbe di sicuro meglio.

Tuttavia, ecco pronto il paracadute di cui sopra: se proprio non resistete a sfondarvi di panettone, sappiate che toccherà impegnarsi parecchio per buttare giù quella maledetta fetta. Ecco dunque cinque modi per smaltirla

Camminare, velocemente e a lungo.

Diciamo che per buttare giù 350 calorie vi serviranno un paio d’ore di camminata veloce. Poi dipende dal vostro peso, dalla vostra frequenza cardiaca e da una miriade di altri fattori. Tuttavia la regola generale dice che possiamo perdere mezza caloria moltiplicata per il nostro peso al km. E camminando a 5,5 km orari, in un paio d’ore potremmo fare 11 km.

Correre

Correte preferibilmente senza esagerare con la velocità. Qui le calorie consumate raddoppiano per ogni km. Quindi potrebbe bastarci un’oretta di corsa a 6-6,5 km orari.

Fare sesso

Ininterrottamente per almeno un’oretta. Dicono che si possano buttare giù fino a 400 calorie. Per chi ce la fa…

Andare in bicicletta

Un’ora di bicicletta a ritmo medio può consumare dalle 300 alle 600 calorie. In ogni caso vale la seguente regola: dividere i chilometri percorsi per 2,5, moltiplicare il risultato ottenuto per il proprio peso corporeo, dividere per 20 ed infine moltiplicare per 93, e avremo le calorie bruciate complessivamente. Avete già perso 200 calorie solo per capire la formula.

Ballare

Per esempio con la zumba e i suoi derivati. Un’ora di tali attività fa consumare dalle 390 alle 550 calorie.

Dunque un’ora o due di attività fisica a vostra scelta per ogni fetta di panettone non ve la toglie nessuno. Fate attenzione però al resto dell’alimentazione, a meno che non vi nutriate di solo pandoro. Altrimenti le ore di attività fisica dovranno aumentare o sarà la vostra bilancia a chiedere aiuto.