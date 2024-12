Panettone, pandoro, cotechino, lenticchie e chi più ne ha più ne metta: la tavola di Natale è piena di prelibatezze. Ma quante calorie si nascondono dietro a ogni piatto?

Calorie nascoste nel menù di Natale

Il pranzo di Natale è una di quelle occasioni in cui è giusto e sacrosanto non considerare la dieta e le tabelle nutrizionali. D’altro canto però, sappiamo bene che questi momenti di goduria per le papille gustative hanno l’incredibile capacità di moltiplicarsi a dismisura, protraendosi anche ben oltre i due o tre giorni previsti.

Pensiamo, per esempio, ai pranzi di auguri con i colleghi, con i genitori della classe dei figli, alle cene natalizie “sportive” e a tutti gli amici che, per scambiarsi i regali, puntano su aperitivi e dopocena ricchissimi di cibi golosi e tipici. Ecco, quindi, come orientarsi e mantenersi in forma anche a Natale, passando indenni (o quasi) da una tavolata a un’altra.

Calorie nascoste nel menù di Natale: cotechino

Il cotechino è un must delle tavole natalizie e delle feste. Non previsto dai menu vegetariani, è invece uno dei secondi piatti prediletti per il pranzo tradizionale di Natale e per il cenone di Capodanno. Una premessa è d’obbligo: il cotechino non è un alimento propriamente salutare poiché si tratta di una carne lavorata e conservata. Però, se inserito in un menu ricco di vegetali, può anche essere meno gravoso di altre pietanze per la salute. Quante calorie ha il cotechino? Indicativamente, le calorie sono 260 per 100 grammi di prodotto. Di solito il cotechino si accompagna al purè e alle lenticchie. Quest’ultime sono ulteriori fonti proteiche (di origine vegetale) e, quindi, non andrebbero di norma consumate con la carne.

Ma, per le feste, si può fare un’eccezione. Il consiglio è di consumare sempre anche una grande porzione di verdure cotte e crude insieme a cotechino e lenticchie: l’apporto di fibre rallenterà l’assorbimento dei grassi e porterà a mangiare meno pietanza, donando un maggiore senso di sazietà.

Calorie nascoste nel menù di Natale: lenticchie

Le lenticchie sono invece un alimento estremamente salutare poiché si tratta di fonti proteiche di origine vegetale, ricche di fibre e di minerali preziosi (tra cui, per esempio, il ferro). Nel menu ideale, le lenticchie andrebbero abbinate ai cereali integrali. Nei pranzi delle feste, però, si servono di norma con il cotechino.

Le calorie delle lenticchie sono solo 115 per 100 grammi, quindi possiamo parlare di un cibo ipocalorico e salutare. Molto dipende anche da come vengono cucinate e condite. La tendenza, durante le feste, è di arricchirne il naturale sapore con sughi grassi derivati dalla cottura della carne.

Meglio, invece, lasciarle il più possibile in purezza e non disdegnarne il consumo anche da sole. Magari come cena “riparatrice” e detox insieme a riso integrale e verdure crude, ricche di vitamina C.

Calorie nascoste nel menù di Natale: i dolci

Le abbuffate di Natale mettono a dura prova un po’ tutti, anche chi è abbastanza in forma, non parliamo poi di chi si sta impegnando in una dieta facendo duri sacrifici. Sottrarsi alle mangiate e soprattutto agli onnipresenti dolci è praticamente impossibile, tra le varie tentazioni del menù natalizio a cui è difficile resistere e veri e propri agguati di nonne e zie coi loro dolci di Natale fatti in casa.

Panettone e pandoro

Il panettone e il pandoro sono i dolci del Natale per eccellenza. Dunque, perché rinunciarvi? Non tutti i panettoni e i pandori sono uguali: quelli con aggiunta di creme sfiziose, cioccolato e liquori sono ovviamente ben più calorici delle versioni “base”. Quindi, il primo consiglio è di optare per panettone o pandoro tradizionali, se possibili artigianali perché preparati con materie prime di alta qualità e genuine. Un dolce con un’elevata percentuale di burro e di uova come il panettone tradizionale è sì più grasso ma è anche più saziante rispetto a un surrogato del dolce natalizio più ricco, invece, di zuccheri e additivi. Ma quante calorie contengono panettone e pandoro? Ebbene, in 100 gr di panettone ci sono circa 333 calorie, c’è una leggera variazione se parliamo di panettone fatto in casa o di marche differenti (in questo caso si arriva fino a 362 calorie). Il pandoro piace molto ai bambini, che spesso non amano i canditi, e all’apparenza sembra un dolce più leggero di altri gustosi dolcetti natalizi, ma non è così! Ha circa 410 calorie ogni 100 grammi. La differenza quindi c’è ma non è poi così eclatante: molto dipende anche dalle quantità, l’indicazione è di evitare i bis ma anche le fette troppo piccole. Tagliarsi una fetta minuscola di pandoro o panettone porta di solito a servirsi anche decine di volte di fette altrettanto piccole fino ad arrivare a consumarne il doppio rispetto a chi opta per una normale fetta di dolce.

Torrone

Esistono diversi tipi di torrone che si mangiano a Natale e sotto le feste, ovviamente ognuno di essi ha un valore calorico diverso. Se parliamo del classico torrone alle mandorle per 100 grammi avremo circa 479 calorie; leggermente più leggero il torrone scuro classico, circa 460 calorie.

Panforte

Non a tutti piace, ma il panforte è un altro dolce della tradizione natalizia. Quante calorie contiene una porzione di panforte da 100 gr? Circa 440, più o meno come il torrone.

Tronchetto di Natale

Il tronchetto di Natale è il super dolce delle feste e in effetti è un vero concentrato di calorie. Più del pandoro, più del panettone, 100 gr di tronchetto di Natale contengono 530 calorie, a seconda della ricetta che utilizzate (ne esistono alcune leggermente più light). Cioccolato, burro e zucchero sono ingredienti belli tosti!

Biscotti allo zenzero

E gli innocui e golosi biscotti di Natale allo zenzero, i classici gingerbread che ci piace tanto decorare, quante calorie ci regalano? Per 100 gr contengono 416 calorie, ecco spiegato il segreto della loro incredibile bontà!

Carbone della Befana

Il 6 gennaio è atteso da grandi e piccini: tutti sperano di trovare nella calza il delizioso e super zuccherino carbone della befana. Ebbene se ne ricevete 100 gr avrete anche in regalo 410 calorie, ma considerando che è un dolce che si mangia davvero una volta l’anno ne vale decisamente la pena!