Prevenire e combattere il mal di gola è possibile anche senza ricorrere ai farmaci. Ci sono infatti molti rimedi naturali che ci possono aiutare per contrastare i mali di stagione.

Mal di gola: cause

Il mal di gola è un’infiammazione acuta delle componenti linfonodali che si trovano nella porzione posteriore dell’orofaringe (tonsille) denominata scientificamente faringite. Essa è causata per lo più da agenti batterici ma anche agenti virali possono determinarne l’insorgenza, seppur in una minor percentuale dei casi. Molto spesso è accompagnata da rossore e febbre, tutte condizioni che gergalmente accomuniamo sotto il termine di influenza. Quelle appena elencate non sono tuttavia le uniche condizioni che possono determinare l’insorgenza del mal di gola, esistono infatti molte altre situazioni che possono scatenare questa fastidiosa irritazione: ingestione di cibi o bevande troppo caldi, inalazione di vapori irritanti, inalazione di aria eccessivamente secca o umida o, ancora più semplicemente, una scorretta alimentazione.

Mal di gola: i rimedi naturali

La stagione invernale si distingue per il diffondersi di vari sintomi influenzali. Raffreddore e mal di gola sono i più comuni. Spesso non sfociano in febbre e sindrome influenzale e possiamo combatterli con rimedi naturali. I famosi “metodi della nonna” possono darci una mano senza bisogno di ricorrere ai farmaci.

Come combattere il mal di gola: i fumenti

Tra i più forti alleati contro raffreddore e mal di gola troviamo i fumenti (o suffumigi). Questa pratica consiste nell’inalare vapori caldi attraverso naso e bocca, liberando le vie respiratorie. Per farlo si arricchisce il vapore di oli o principi attivi particolari.

Occorrente

Acqua bollente

Bicarbonato di sodi

Olio di eucalipto

Camomilla

Asciugamano

Fumenti con bicarbonato

Se combattete contro il mal di gola, il raffreddore ed il naso chiuso potete fare dei fumenti al bicarbonato di sodio. L’efficacia di questo prodotto si conosce fin dall’antichità. Possiede molte proprietà salutari ed è ottimo sia in cucina, sia nell’igiene. Per i fumenti al bicarbonato di sodio riempite una pentola di acqua e portatela ad ebollizione. Poi aggiungete un cucchiaio di bicarbonato e miscelate. Dovrete esporvi ai vapori coprendo la vostra testa con un asciugamano. Respirate profondamente per almeno cinque minuti. Fatelo attraverso il naso e la bocca. Ripetete il trattamento una o due volte al giorno, se necessario.

Fumenti all’eucalipto

Per contrastare il mal di gola, utilizzare un prodotto un po’ balsamico, capace di liberare le vie respiratorie e alleviare il dolore, può essere un vero toccasana. L’eucalipto è perfetto per questo scopo. Per fare dei fumenti all’eucalipto dovrete acquistare l’olio essenziale, disponibile in molte erboristerie. Potete usare quest’olio da solo o in combinazione col precedente esempio. Anche in questo caso dovrete portare avanti il trattamento per almeno cinque minuti. Respirate a pieni polmoni fino a liberare le vie. Per fare i fumenti all’eucalipto sono sufficienti 4 o 5 gocce di olio per ogni litro di acqua. Questi fumenti sono perfetti alla sera, per respirare meglio la notte e alleggerire il mal di gola.

Fumenti alla camomilla

Per terminare, potete fare dei fumenti con un ingrediente che molti di voi hanno in casa. La camomilla, infatti, non concilia soltanto il sonno, ma è anche molto salutare per la respirazione. Per i fumenti alla camomilla è sufficiente una bustina di tisana in una pentola d’acqua bollente. Anche in questo caso potete potenziare gli effetti con il caro bicarbonato di sodio. Inoltre i fumenti alla camomilla aiutano tanto a sconfiggere le otiti, fastidiose infiammazioni delle orecchie. E dulcis in fundo, i fumenti allargano i pori della pelle, rendendola più facile da pulire. Un toccasana per i polmoni e per la bellezza.

Come combattere il mal di gola: tè e tisane

Scopriamo insieme le tisane migliori per contrastare il dolore alla gola e l’infiammazione, rafforzare il sistema immunitario, svolgere un’azione decongestionante e antisettica.

Camomilla

La tisana alla camomilla è l’ideale per combattere il mal di gola in modo efficace. Ha proprietà antinfiammatorie, battericide, antimicotiche e sedative. Regala sollievo immediato alle mucose irritate ed è l’ideale da sorseggiare prima di andare a dormire.

Propoli

La tisana alla propoli non è solo buona da sorseggiare, ma è anche un ottimo rimedi naturale contro il mal di gola. Battericida e immunostimolante, questo ingrediente è anche un potete antivirale. Il consiglio in più? Prima di deglutire un sorso fate qualche gargarismo.

Cannella

Ottima per conferire un retrogusto delizioso a torte di mele e biscotti, la cannella è un antisettico naturale e un antibatterico. Ha proprietà tonificanti e stimolanti, ideali per contrastare la spossatezza tipica di chi soffre di mal di gola. Per preparare la tisana usate la polvere oppure il bastoncino, facilmente reperibili al supermercato o in erboristeria.

Zenzero

Lo zenzero è conosciuto per le sue proprietà digestive, ma pochi sanno che è ottimo pure per contrastare il mal di gola, il raffreddore e la tosse. Favorisce l’espulsione di tossine e scorie, sotto forma di tisana è l’ideale da sorseggiare nelle giornate più fredde. Il segreto per rendere questo rimedio naturale ancora più efficace? Scaldare leggermente la radice di zenzero in una padella prima di metterla nell’acqua calda.

Timo

Antinfiammatorio, antisettico e antibatterico, il timo è un ottimo rimedio per alleviare mal di gola e tosse. Per preparare una tisana a base di timo basterà lasciare le foglie essiccate in infusione nell’acqua bollente per almeno dieci minuti. Questo tè, profumatissimo e delizioso, è ottimo pure come digestivo dopo i pasti.

Alloro

Ricco di vitamina C e perfetto per stimolare il sistema immunitario, l’alloro è l’ingrediente perfetto per una tisana golosa. Il rimedio perfetto contro gli stati influenzali, per contrastare batteri e virus, mantenere le mucose in salute grazie alla presenza di vitamina A, e tenere sotto controllo la frequenza cardiaca. Per prepararla l’ideale è sminuzzare delle foglie di alloro secche nell’acqua bollente, dolcificando poi con il miele. Bevete questo tè contro il mal di gola prima di dormire: vi aiuterà a sudare abbondantemente, attenuando in questo modo i sintomi del raffreddore.

Rosa canina

Ideale contro influenza, bronchiti, raffreddori e mal di gola, la rosa canina è alla base di una tisana gustosa ed efficace. Ricordatevi di berla tutte le sere, preparando la tisana con un mix di rosa canina, ribes nero ed equiseto. Fate bollire l’acqua in un pentolino, versate le erbe e aggiungete il miele.

Tisana al finocchio e arancia

La tisana al finocchio è famosa per le sue proprietà decongestionanti e drenanti, mentre l’arancia ci dona forza e difese immunitarie combattive. Se non volete cedere alle solite bustine di semi di finocchio, pulite e bollite due finocchi interi in un litro di acqua naturale, lasciando in immersione per almeno 20-30 minuti, poi aggiungete un’arancia sbucciata e fate bollire per altri 10 minuti. Una volta passato questo tempo, lasciate raffreddare per pochi minuti e poi togliete frutta e verdura dall’acqua. Filtrate accuratamente la tisana in un thermos o direttamente nella tazza: voilà. Un infuso dal sapore deciso, però delicato sul palato e salvifico per la gola.

Infuso limone, zenzero e miele

Una preparazione semplicissima: fate bollire l’acqua (un litro basta) e aggiungete una radice di zenzero tagliata grossolanamente, insieme al succo di mezzo limone o un limone intero a seconda del gusto che si vuole raggiungere. Lasciate bollire per 30 minuti e poi versate con un mestolo direttamente nella tazza. Il miele è un ingrediente facoltativo, ma aiuta molto contro il mal di gola e la tosse secca. Attenzione però: senza alcun tipo di gusto dolce o dolcificante questa è una tisana forte, dal gusto deciso e inebriante: non sempre piace ai palati più sensibili! Limone e zenzero sono come pane e burro: un’accoppiata perfetta! Il limone è astringente, aiuta la salute della pelle e scioglie le impurità, mentre lo zenzero è disinfettante e salutare: aiuta a prevenire bronchiti e infiammazioni respiratorie, libera le vie aeree e pulisce bene bocca e gengive. Dopo i grandi pranzi e cene di Natale questa tisana è formidabile.

Come combattere il mal di gola: l’alimentazione corretta

Per combattere il mal di gola, unite il potere dei rimedi naturali a quello del cibo. La dieta infatti è essenziale per rafforzare le difese immunitarie e contrastare questo disturbo.

Limone

Il limone è utilissimo per disinfettare la gola e per alleviare l’infiammazione. Ad esempio, mescolate il succo di un limone con dell’acqua tiepida per idratare la gola oppure create una bevanda con il miele e il succo di questo frutto da sorseggiare per combattere i bruciori.

Latte e miele

Latte e miele è un rimedio particolarmente efficace e usato sin dall’antichità. Il latte caldo infatti svolge una straordinaria azione calmante, mentre il miele, grazie alla presenza di antiossidanti, permette di ridurre e controllare i sintomi del raffreddamento.

Yogurt

Oltre ad essere fresco e piacevole in caso di mal di gola, lo yogurt, grazie alla presenza di fermenti lattici vivi, permette di aumentare le difese immunitarie. Regolarizza la flora batterica ed è un toccasana per il benessere dell’intestino.

Broccoli

Ricchissimi di vitamina C e di minerali, i broccoli sono perfetti per lenire le infiammazioni che colpiscono le vie aeree superiori. Portateli a tavola quando avete mal di gola, preparandoli bolliti e gustandoli conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva e sale.

Aceto di mele

Antibatterico per eccellenza, l’aceto di mele permette di alleviare velocemente le infiammazioni che colpiscono la gola. Basta una piccola quantità, diluita in un bicchiere di acqua calda, per avere un sollievo rapido. Usate questo rimedio naturale per preparare gargarismi e suffumigi.

Come combattere il mal di gola: i cibi da evitare

Ci sono alcuni errori alimentari da evitare per non incorrere in spiacevoli faringiti. Ecco cosa non assumere in caso di mal di gola.

Cibi innaturali

In caso di mal di gola è innanzitutto fortemente sconsigliato seguire una dieta irregolare, priva dei costituenti naturali che contribuiscono a mantenere una flora intestinale rigogliosa e ben equilibrata. Assolutamente da evitare è la disidratazione, per cui si consiglia l’apporto di una discreta quantità d’acqua tiepida (né troppo fredda né troppo calda in quanto altrimenti irriterebbe ulteriormente le mucose) durante tutta la giornata.

Cibi potenzialmente pro-infiammatori

Si raccomanda l’eliminazione totale di cibi che potrebbero essere potenzialmente pro-infiammatori, quali tutti i cibi confezionati (fonti di conservanti), bevande molto zuccherate, carni rosse e soprattutto insaccati. Essendo il mal di gola un’infiammazione, risulta chiaro che agenti infiammatori non possono far altro che peggiorare la situazione già instaurata o predisporre ad una possibile lesione futura.

Latticini

Da evitare sono anche i latticini come latte, burro e gelato; questi alimenti, infatti, oltre a poter interagire a livello gastrico con eventuali farmaci somministrati dal medico, sembrano stimolare in molte persone la produzione mucosa delle ghiandole presenti a livello dell’epitelio orofaringeo contribuendo così al peggioramento della sintomatologia.

Irritanti

Altri elementi da sconsigliare, in caso di raffreddore, sono tutti gli alimenti ricchi di grassi (rendono troppo difficile e lenta la digestione) ed alimenti irritanti le mucose come i cibi piccanti e la noce moscata, il caffè ed i cibi/bevande che contengono caffeina. Non è possibile curare un’irritazione con cibi che contribuiscono ad incrementarla!

Cibi che alterano le difese immunitarie

Snack salati o fritti, di facile reperibilità sugli scaffali di tutti i supermercati, sono assolutamente da evitare in quanto, alterando le difese immunitarie dell’organismo, rendono inefficace la risposta cellulare contro i patogeni scatenanti la condizione morbosa. Assolutamente da preferire, in caso di faringite, sono tutti i cibi ricchi in sostanze ad azione anti-infiammatoria, tra i quali ad esempio cereali integrali, legumi, semi oleosi, frutta e verdura di stagione. Altri cibi ricchi di antiossidanti, e quindi fortemente consigliati, sono i mirtilli, il tè verde, fagioli, carciofi, prugne, mele e noci pecan. Un alimento che più di tutti possiede naturali proprietà antibatteriche è però l’aglio, pertanto, a discapito dell’alito, è indicato consumarne una discreta quantità con i pasti.