Esercizi total body per allenarti a casa in meno di 30 minuti

A llenarsi in modo efficace anche a casa e in sessioni brevi ma intense è possibile con questo set di esercizi total body che allenano il corpo in modo armonico e in meno di mezz'ora

Trovare il tempo (e la voglia) di andare in palestra almeno due o tre volte a settimana non è sempre facile: tra il lavoro, la famiglia, la vita sociale e il meritato riposo a volte anche il solo pensiero di allenarsi sembra un ostacolo insormontabile: Tuttavia ci sono degli esercizi total body per allenarti a casa in modo efficace e ottenendo risultati duraturi.

Basta una mezzora due o tre volte a settimana per rimettersi (o mantenersi) in forma anche da casa: con questi esercizi è praticamente impossibile trovare scuse per non allenarsi, anche senza avere l'abbonamento in palestra o costosi macchinari!

Allenarsi da casa in 30 minuti con il total body

Una delle preoccupazioni più comuni quando si inizia un percorso fitness è sempre la medesima: quali esercizi sono i più efficaci per me?

Spesso facciamo l’errore di concentrarci su una parte del corpo “incriminata” e allenare quella in modo ossessivo: le braccia, le gambe, l’addome… ognuno ha la sua! Ma il modo migliore per ottenere risultati duraturi e allenarsi in modo armonico è con esercizi che coinvolgono tutte le parti del corpo, il total body appunto.

Esercizi total body per tonificare

A volte usiamo la scusa di non avere gli attrezzi giusti per poterci allenare, ma non avere un intero set di pesi o una panca professionale non è un ostacolo per chi vuole allenarsi a casa.

Ci sono infatti molti esercizi a corpo libero che portano a risultati duraturi, se accompagnati da una dieta varia. L’importante è che durante gli allenamenti facciamo attenzione a lavorare con tutti i principali gruppi muscolari, per ottenere il massimo dai nostri esercizi total body.

Esercizi total body per dimagrire

Iniziamo con circa 5 minuti di cardio, per scaldare i muscoli e mettere in moto il metabolismo; questi esercizi sono anche ottimi se vuoi dimagrire in modo sicuro ed efficace, oltre che tonificare i muscoli.

Si tratta di una sessione breve ma intensa, una compilation di esercizi ad alta intensità e isometrici.

jumping jacks

piegamenti del busto

plank dinamico

flessioni a mani larghe

skip bassi sul posto

Ogni esercizio va eseguito per un minuto, uno dopo l’altro, se possibile senza riposo tra una ripetizione e l’altra. Alla fine di ogni sessione puoi riprendere fiato per circa due minuti, per prepararti alla serie successiva. In totale è bene eseguire almeno 2 set completi, a seconda della tua forma fisica e del tempo a disposizione.

In alternativa, possiamo anche optare per una corsetta sul posto per circa 3 minuti.

Esercizi total body con pesi

Dopo il riscaldamento cardio, è ora di passare alla sessione vera e propria di esercizi total body da fare tra le mura di casa, senza dimenticare 5 minuti dedicati allo stretching e al defaticamento, fondamentali per allungare i muscoli ed evitare infortuni.

Ponte glutei 3 sessioni da 20 ripetizioni per gamba

Slanci gamba sul lato 3 sessioni da 20 ripetizioni per gamba

Push up 3 sessioni da 15 ripetizioni

Squat 3 sessioni da 20 ripetizioni

Affondo dietro 3 sessioni da 15 ripetizioni per gamba

Curl manubri con bottiglie 3 sessioni da 15 ripetizioni

Dip a terra per tricipiti 3 sessioni da 15 ripetizioni

Rematore con bottiglie 3 sessioni da 15 ripetizioni

Plank 3 ripetizioni da 20 secondi

Crunch completo 3 sessioni da 20 ripetizioni

Stretching 5 minuti

Tutti gli esercizi menzionati qui sopra non prevedono l'utilizzo di attrezzature o macchinari, a parte i curl manubri e il rematore; per questi puoi usare dei pesetti leggeri a seconda del tuo livello di forma fisica, oppure, come indicato nell'elenco due bottiglie d'acqua piene da mezzo litro per iniziare o persino da litro quando sarai allenata.

In generale questa sessione di allenamento allena tutte le parti del corpo e può essere tranquillamente eseguita a casa, anche se non abbiamo molto spazio a disposizione. Non ci serve nemmeno attrezzatura, a parte delle bottigliette e, se vogliamo, un tappetino da yoga o da palestra per essere più comode durante gli esercizi a terra.

Esercizi total body senza salti

È possibile bruciare calorie, tonificare e dimagrire eseguendo anche sessioni di allenamento total body con esercizi che non prevedano salti.

Step touch per 1 minuto

Slanci lenti gamba indietro 3 sessioni da 20 ripetizioni per gamba

Squat 3 sessioni da 20 ripetizioni

Step touche 1 minuto e recupero

Affondo indietro alternato 3 sessioni da 20 ripetizioni

Plank 3 ripetizioni da 30 secondi

Spinta su gamba 3 sessioni da 20 ripetizioni per gamba

Crunch bicicletta con tocco gomito 3 sessioni da 20 ripetizioni

Ponte a una gamba con l’altra in appoggio 3 ripetizioni per gamba (tenendo la posizione più a lungo possibile)• Stretching 5 minuti

Perché il total body è efficace

Il total body è un tipo di allenamento particolarmente efficace, in quanto prevede esercizi che coinvolgono tutto il corpo.

Di norma, è composto da un mix di esercizi statici, dinamici, di equilibrio funzionale, forza e definizione muscolare e può essere tranquillamente eseguito a casa, così come in palestra o all'aperto.

Ma perché fa così bene? L’allenamento total body è ideale per la forma fisica poiché aiuta il potenziamento e la crescita muscolare, aumenta la resistenza fisica e cardiovascolare, migliora tonicità, velocità, forza ed equilibrio, riducendo al contempo la massa grassa e modellando la forma del corpo.

L'importanza del defaticamento

Anche quando abbiamo poco tempo, è molto importante dedicare almeno 5 minuti a una piccola sessione di stretching e defaticamento muscolare.

Saltare questo step potrebbe portare a infortuni o dolori muscolari i giorni successivi, che potrebbe scoraggiarci a proseguire con il nostro regime di allenamenti total body a casa.

Alcuni allungamenti semplici, dei principali gruppi muscolari che abbiamo allenato sarà sufficiente per riposarsi e riprendere con entusiasmo l'allenamento dopo qualche giorno!