5 idee benessere da fare in coppia a settembre

L a prima regola del rientro? Utilizza i benefici delle ferie per trasformare la routine.

Non servono grandi rivoluzioni, quasi sempre difficili da realizzare, ma semplicemente la consapevolezza delle piccole cose che ci servono per avere una quotidianità più serena. Prendete l’impegno di dedicare una sera solo per voi due: telefono silenzioso, relax… e non importa se i piatti della cena rimangono nel lavandino. Qualche volta condividere la fine giornata anche solo per stare abbracciati sul divano davanti a un film dà pace, aiuta l’intimità e ricarica dallo stress del lavoro.

L’importanza del relax

Di frequente immergersi di nuovo nella frenesia del quotidiano induce a dimenticarsi in fretta dei propri bisogni, che in vacanza avevano trovato una miracolosa collocazione all’interno della giornata. Trova tempo per te, anche solo venti minuti ogni giorno per lasciare libera la mente e coccolarti un po’. Per evitare di scaricare tutte le tensioni sul partner o accumulare emozioni represse è importante creare uno spazio di decompressione in cui ritrovare silenzio e calma. Avete un pomeriggio libero? Andate alle terme: al potere terapeutico dell’acqua si aggiungerà il piacere di un abbraccio pelle contro pelle. Una modalità intima per rilassarsi e accendere l’eros.

Meno dovere, più leggerezza

Chi ha detto che i lavori di casa debbano essere noiosi? L’atteggiamento con cui affrontiamo le cose da fare è fondamentale al fine di creare una routine che non sia solo senso del dovere, ma abbia la capacità di elevarsi al di sopra di malumori, problemi e preoccupazioni. Sfrutta una sera in cui entrambi siete tornati presto dal lavoro per mettervi a cucinare… in due! Il semplice fatto di dover preparare la cena può diventare un’occasione per raccontarvi la giornata preparando un piatto da gustare insieme. Comunicare le emozioni che proviamo è il sale di un rapporto di coppia in grado di evolvere. Il mese di settembre segna il ritorno alla normalità dopo le vacanze, un’ottima occasione per estendere un invito a tutti gli amici, i suoi e i tuoi, tutti insieme.

Voglia di fuga

Invece di rattristarti facendo il conto alla rovescia delle prossime vacanze organizza delle piccole fughe: un week end o una giornata libera da passare all’aria aperta vi ricaricherà. Basta avere un pizzico di curiosità e abbandonare la solita pigrizia. Ti manca l’idea? Bicicletta e trekking per i più sportivi, o in alternativa una mostra in una città d’arte, se desiderate esplorare i luoghi storici vicini a dove vivete. L’Italia è ricca di borghi antichi splendidi dove camminare assaporando il silenzio, scovare negozietti interessanti e assaggiare le delizie locali. Stare all’aria aperta rivitalizza l’organismo e mette di buon umore, un ottimo motivo per sfruttare le belle giornate autunnali.

Sperimentare, perché no?

Per avere un buon affiatamento non è detto che in una coppia entrambi debbano amare gli stessi sport o avere un hobby in comune, anzi è importante conservare uno spazio tutto nostro da usare per ritrovare la connessione con noi stessi e i nostri bisogni. Tuttavia aprire gli orizzonti e fare un salto nell’ignoto sperimentando una cosa nuova può costituire un incredibile stimolo per la crescita di una coppia. Sperimentare un volo in deltaplano o un pomeriggio di prova nel mondo sottomarino, un laboratorio di cucina, o qualsiasi altra attività in grado di accendere l’entusiasmo di entrambi potrebbe essere la chiave per trovare più tempo da passare insieme con la gioia di condividere un momento speciale. Vi vedrete con occhi nuovi.