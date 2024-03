I libri più belli da leggere in primavera

C on l'arrivo della bella stagione ci saranno tante le novità in libreria, da leggere tutte d'un fiato.

La Primavera per il mondo dell’editoria è l’inizio della stagione delle presentazioni: tantissimi libri vengono tradotti e gli autori si preparano a girare il mondo per raccontarli a tutti i lettori.

Siccome con l’arrivo della bella stagione e delle feste aumentano le occasioni di relax, immersi nella natura, ecco una selezione di letture fresche di stampa da godersi in Primavera.

Confessioni di un’amica (Elizabeth Day)

Un po’ saggio, un po’ memoir, un po’ interviste ad amici e scrittori a cui Elizabeth Day ha chiesto cosa sia questo sentimento.

Libri per la primavera: La coppia felice (Naoise Dolan)

Dopo l’esordio con Tempi eccitanti, Naoise Dolan torna per fare a pezzi l’idea del matrimonio con acume e divertimento.

Comunismo a Times Square (Giada Biaggi)

Nel 2010 – un anno non casuale – le vite di Agata, Walter e John si intrecciano. Raccontandoli, Biaggi fotografa la realtà di una generazione in crisi di fronte al collasso del capitalismo, sempre più in bilico tra tempeste finanziarie, emergenza climatica e il sovvertimento del rapporto tra i generi.

People we meet on vacation. Un amore in vacanza (Emily Henry)

Alex e Poppy non hanno nulla in comune, eppure dopo un primo viaggio insieme sono diventati inseparabili. Cosa li attira l’uno all’altra inevitabilmente? Sarà forse più di un’amicizia? Un romanzo leggero e frizzante, perfetto per le giornate che si allungano e le eterne romantiche.

Frontiera (Francesco Costa)

Raccontare gli Stati Uniti oggi non è un compito facile: Francesco Costa se ne occupa con la visione mai lineare, ma sempre completa che lo contraddistingue. E fa sempre centro.

Classici: libri perfetti per la bella stagione

Ma in Primavera non è bello solo leggere libri appena usciti: ci sono tantissime letture perfette per accogliere la bella stagione e l’entusiasmo che ci porta. Ecco le nostre preferite.

Emma (Jane Austen)

È Jane Austen la regina della Primavera, non ci sono dubbi: Emma è il più leggero dei sui successi, il raconto di un’aristocratica annoiata che si diverte a giocare a fare Cupido. Si sa, poi la freccia colpisce sempre quando meno ce lo si aspetta…

La saga de I leoni di Sicilia (Stefania Auci)

Per non farsi trovare impreparate all’arrivo della seconda stagione della serie su Disney Plus, è il momento di recuperare la storia della famiglia Florio. Il racconto di alcune delle personalità più influenti per la Sicilia e per l’Italia tutta, troppo a lungo dimenticati.

Due cuori in affitto (Felicia Kingsley)

Il primo best-seller non si scorda mai: la storia di Blake e Summer, che da un inconveniente immobiliare hanno visto fiorire un grande amore, continua a far sognare tutte le lettrici, tanto che neppure la Kingsley riesce a lasciarseli alle spalle. Infatti, è in arrivo un prequel sulla storia di Blake: conviene mettersi in pari!

Parlarne tra amici (Sally Rooney)

Secondo successo della scrittrice irlandese più amata del momento, Parlarne tra amici racconta di una coppia di amiche (Frances e Bobbi) le cui storie si intrecciano – e scontrano – con quelle di una coppia infelice (Nick e Melissa). Un romanzo introspettivo, che lascia l’amaro in bocca.

La saga di Bridgerton (Julia Quinn)

In contemporanea con l’arrivo della terza stagione su Netflix, quale miglior modo per godersi ogni secondo se non leggendo i libri? La storia di Colin e Penelope è contenuta nel quarto volume, ma hai tutta la Primavera per metterti avanti e superare persino gli episodi.

L’amica geniale (Elena Ferrante)

Una lettura indispensabile, di quelle che cambiano la vita. Tra le pagine di Ferrante, prendono vita Lilà e Lenù e con loro si intrecciano le storie di una Napoli a tratti sognante e a tratti angosciante. La storia d’Italia scritta e vissuta da due donne completamente diverse, forse per la prima volta pensata veramente per noi donne.