Da dove vengono i sogni eroticiIl sonno si compone di cicli di circa 90 minuti, ciascuno dei quali comporta una fase di sonno lento e una di sonno paradossale (REM), ed è proprio in questa fase che compaiono i sogni. Quanto all’origine di quelli erotici, gli psicoanalisti sono concordi: non accadono mai per caso e sono il risultato di desideri – a volte a livello inconscio – provati durante il giorno.

Cosa significa sognare di avere rapporti sessuali

Sognare di fare l’amore mostra che l’immaginazione è stimolata o che, parafrasando le parole di Freud, la sognatrice è capace di costruire una situazione desiderata o di soddisfare le sue pulsioni inconsce. I sogni erotici in tal senso sono da considerarsi estremamente liberatori, in quanto permettono all’individuo di realizzare alcuni bisogni sessuali repressi e perciò di vivere in modo più soddisfacente la propria quotidianità. Interrogarsi sul loro significato costituisce quindi un modo per migliorare la sfera sentimentale e sessuale di ognuno, apportando benefici e migliorando la vita di tutti i giorni.

Sognare di fare sesso con uno sconosciuto

Si tratta forse del sogno erotico più diffuso, e può avere una duplice interpretazione. Da un lato lo sconosciuto con cui si fa sesso viene fatto corrispondere a una parte di sé che non si conosce o che si fa fatica ad accettare. Dall’altro un sogno come questo può anche voler significare un invito, da parte del nostro subconscio, a far emergere un pizzico di trasgressione in più nel proprio modo di vivere la sessualità e l’erotismo, spingendosi un po’ oltre i limiti tradizionali solitamente adottati.

Sognare di fare sesso con un parente

Si tratta di un sogno erotico assai ricorrente e del tutto svincolato da componenti incestuose. Il suo significato si lega al fatto che – nella realtà – amiamo molto determinate qualità e aspetti caratteriali della persona con cui facciamo l’amore in sogno, tanto da cercare di farle nostre attraverso appunto l’atto sessuale.

La componente più esibizionista e voyeurista è maggiormente presente nelle donne rispetto agli uomini: attraverso un sogno di questo tipo, infatti, una donna mostra di avere bisogno di essere approvata, apprezzata, di vedere confermata la propria femminilità e di diventare oggetto di desiderio e di attenzione, anche per gli altri che la guardano. L’interpretazione di un sogno come questo può mutare in base all’identità di chi guarda: spesso, per esempio – nei sogni erotici delle adolescenti – gli spettatori sono i genitori, il che significa che si sta cercando la loro attenzione.

Sognare di fare sesso con il compagno di un’amica

Quando si fa questo sogno erotico, può essere accaduto che la nostra amica ci abbia talmente tanto parlato bene del suo fidanzato (è seducente, bravo a letto, etc.), che noi inconsciamente ci sentiamo attratte da lui, anche se nella vita reale mai e poi mai penseremmo di farlo o di cominciare con lui una storia seria. Un’interpretazione alternativa sostiene che nel day by day quotidiano potrebbe esistere una certa rivalità di fondo tuttora irrisolta con questa persona, e che un sogno simile metterebbe in luce la nostra ricerca di competizione.

Sognare di fare sesso in camera da letto

Un sogno ambientato in camera dal letto, simbolo per antonomasia dell’unione carnale, trasmette di sicuro indicazioni importanti sulla sessualità all’interno della coppia: se la camera è in disordine, la relazione sta attraversando forse una fase complicata; se è buia, il rapporto potrebbe essere a una svolta, ma chi sogna non ha ancora le idee ben chiare.

Sognare di fare sesso con un uomo che non piace

Spesso accade di sognare di fare sesso con un uomo che nella realtà non consideriamo nemmeno attraente e che non ci piace, a livello fisico o psicologico. Se siamo già impegnate, questa persona può rappresentare un aspetto del partner di cui non siamo consapevoli o un suo lato negativo che non vogliamo accettare. In generale, invece, un sogno simile potrebbe significare la manifestazione di un profondo desiderio di cambiamento.

Sognare di fare sesso con una donna

Anche se in molte non hanno il coraggio di ammetterlo, sognare situazioni di intimità con persone dello stesso sesso è molto più comune di quanto sembri. Una donna che sogna rapporti sessuali con un’altra donna potrebbe vivere un rapporto con il proprio partner poco soddisfacente, poco romantico e basato prevalentemente sul sesso, nascondendo il bisogno di avere una relazione intima basata più sulla dolcezza e su un’intimità fatta di gesti e momenti che generalmente un uomo è meno incline a concedere. Più in generale, questo tipo di sogno potrebbe rivelare una profonda insoddisfazione nella sfera sessuale, o anche una generale sfiducia nei confronti del sesso opposto.

Leggi anche Cosa significa sognare soldi: interpretazioni e consigli

Leggi anche Cosa significa sognare qualcuno vestito di nero?