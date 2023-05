13 sogni che stai facendo e ti dicono più di quanto tu possa pensare

I l significato dei sogni è profondo e intricato: quando dormiamo, entriamo in un mondo tutto nostro, in cui talvolta possono scaricarsi ansie, tensioni e, sì, persino felicità. Ecco i sogni ricorrenti più comuni e che cosa dicono di te.

Qual è il significato dei sogni? Perché, quando ci addormentiamo, sogniamo? Il nostro subconscio funziona in modo decisamente interessante, ma a volte può persino metterci in guardia, permettendoci di entrare in una visione onirica che ci porta a scoprire molto di noi stesse.

Secondo la simbologia onirica, ci sono dei motivi per cui spesso abbiamo dei sogni ricorrenti. Elementi comuni – come l’acqua, il buio, la morte – hanno significati diversi anche in base al contesto in cui ci troviamo. Vediamo alcuni degli scenari che si presentano frequentemente e che cosa ci suggeriscono.

Sognare l’acqua

Tra i sogni più ricorrenti e comuni di sempre, quello di trovarsi in mezzo al nulla, nelle acque infinite. Capita a molte donne e i suoi significati sono così ricchi che per elencarli tutti ci vorrebbero ore. In generale, l’inconscio e l’acqua si incontrano in un misto di emozioni contrastanti: da una parte, il pericolo di ritrovarti sperduta nel mare; dall’altra, l’acqua è primitiva e ti riporta indietro nel tempo, alla gestazione, all’inizio di tutto.

Sognare di essere al buio

Insieme al fuoco, il buio è sovente rappresentato come un elemento di pericolo nei sogni. Ti è mai capitato di sognare di ritrovarti nell’oscurità? Il tuo cervello sta comunicando con la tua parte più profonda, con il tuo Io interiore. È giunto il momento di cambiare qualcosa nella tua esistenza, di uscire alla luce del sole e di brillare senza ombre.

Sognare un ex

A tutte noi è capitato di ripercorrere mentalmente, poco prima di dormire, le memorie più segrete e private, come i momenti con gli ex. Devi sapere che ciò che pensiamo poco prima di dormire ha un impatto sui sogni da non sottovalutare. Questo è il motivo per cui ci ritroviamo nei sogni in luoghi conosciuti, come la casa, o il luogo di lavoro. Se stai sognando un ex, non vuol dire per forza che ti manca, anzi.

Sognare i serpenti

I pelosi ci fanno spesso visita in sogno: non solo i nostri animali da compagnia, ma anche altri cani o gatti sconosciuti. In genere, il significato dei sogni sugli animali cambia a seconda della figura: per esempio, i serpenti potrebbero indicare la tentazione, un attimo in cui ti senti persa e stai per cedere al fascino del proibito: il serpente, infatti, rappresenta anche l’energia sessuale. Ma questo animale è anche simbolo di forza e può simboleggiare paura, pericolo e cattive intenzioni. Invece, i cani e i gatti in sogno possono voler dire che hai bisogno di affetto.

Sognare la morte

Non è mai un sogno bello, piuttosto un incubo, ma la morte può assumere un forte significato ambivalente. Troppe donne si lasciano influenzare dalla morte nei propri sogni, senza sapere che, in realtà, è un simbolo di rinascita. In questo momento della tua vita, ti senti piuttosto sconfitta: vorresti ricominciare in meglio, lasciarti alle spalle le negatività.

Sognare il giorno del matrimonio

Le nozze, un ricordo perfetto, magnifico, che in sogno può avere un significato molto potente: il legame. Avere un rapporto con un’altra persona può essere positivo, negativo o persino neutrale. Se stai sognando il matrimonio ma sei single, magari è il tuo desiderio ardente e segreto o, ancora, la massima espressione della tua felicità. Potresti persino sognare di sposarti con il tuo ex: un pensiero che capita a tante.

Sognare la nudità

Qual è il significato di essere nudi in sogno? Ti trovi scoperta, debole, fragile, in una fase difensiva, senza poter attaccare gli altri. Non a caso, infatti, con questo sogno potresti sentirti molto a disagio, anche nelle ore successive al risveglio. Sono tanti i motivi legati a tale espressione, come per esempio l’influenza che gli altri esercitano su di te. Sei esposta al giudizio altrui e non riesci più ad avere un pensiero tuo. Il significato dei sogni passa anche da questi aspetti.

Sognare di guidare

Un sogno all’apparenza semplicissimo, che tuttavia nasconde un profondo significato: hai bisogno di maggiore controllo nella tua esistenza. Ti senti incerta sul futuro, come se tutto ti stesse scivolando dalle dita. La complessità della guida in sogno rappresenta la mancata autorità che hai al momento su te stessa. Dovresti lavorare su scelte importanti, influenzando il tuo destino in positivo.

Sognare di volare

Siamo esseri umani, non possiamo volare, ma nei sogni ci trasformiamo in altro: il volo è un’emozione, è la spinta che ti occorre per realizzare i tuoi desideri, la possibilità di esplorare altri percorsi. C’è anche da sottolineare, però, che volare potrebbe renderti inquieta. In questo caso, si riconnetterebbe alla guida: non hai controllo, ti senti impotente e soprattutto in gabbia.

Sognare di smarrirsi

Perdersi nei sogni è un’azione molto più comune di quanto si creda. Accade proprio come nella vita, ci vuole un secondo per smarrirsi e non ritrovarsi più. Naturalmente, il senso di inadeguatezza e di confusione possono essere molto forti in questi sogni, che sono la metafora perfetta di chi vive una vita a metà, di chi si accontenta e non sembra mai arrivare da nessuna parte. Forse, sarebbe il caso di operare un cambiamento.

Sognare essere incinta

Sognare la gravidanza, senza effettivamente essere in dolce attesa, indica la volontà di un cambiamento profondo nella propria vita. Questo sogno, infatti, ti mostra una parte nascosta di te e parla di futuro: sognare di essere incinta rappresenta il desiderio di crescita, di realizzazione e di intraprendere un nuovo percorso di vita. Ovviamente simboleggia anche il modo in cui ogni donna concepisce la gravidanza. Se a fare questo sogno è una donna in menopausa, invece, significa che si sta proiettando nel sogno quello che nella realtà non può più realizzarsi.

Sognare di perdere i denti

Chi sogna di perdere i denti può avere diversi significati. Il più comune è quello che associa questo sogno a un presagio funesto, come la morte di una persona cara. Altre interpretazioni, invece, attribuiscono questo sogno all’arrivo di una cospicua somma di denaro. Il suo significato simbolico, invece, è legato all’indebolimento: la perdita dei denti è legata alla perdita di autorità e di capacità di affermarci e sedurre, oppure che si sta vivendo un momento di grande debolezza.

Sognare i topi

Sognare i topi è legato alla proiezione di una paura: questo animale, infatti, provoca disgusto e, nel significato simbolico dei sogni, rappresentano il timore di superare un ostacolo o di non essere in grado di gestire certe situazioni. Se i roditori sono parecchi, allora significa che si sta vivendo un periodo in cui ci si sente oppressi e sotto pressione.