Il vantaggio delle zucche è che, se conservate in luogo asciutto e non svuotate, non marciscono e si può tenere esposte per tutta la stagione per abbellire le nostre case. Altrimenti, le zucche decorative si trovano ormai ovunque, dai supermercati ai vivai. Sono molto varie in forme e dimensioni e regalano un tocco originale agli ambienti di casa o come centrotavola. Scopriamo quindi tante idee originali per decorare casa con le zucche.

Decorare casa con le zucche

La zucca, come elemento decorativo, è solitamente considerata in funzione di Halloween, intagliata e illuminata. In realtà si presta a molti utilizzi creativi che arredano con gusto e rendono accogliente qualsiasi stanza. Le zucche dipinte, con vari soggetti (geometrici, floreali), ad esempio, sono veramente irresistibili come decorazioni autunnali.

Come essiccare le zucche per decorare casa

Prima di scoprire alcune idee per decorare casa con le zucche, vediamo come essiccarle per farle durare più di una stagione. Basta qualche accorgimento per riuscire nell’impresa: utilizzate solo zucche di piccole dimensioni (8-12 cm) perché hanno un minor quantitativo di acqua da far evaporare. Appendete le zucche per il picciolo in modo da farle prendere aria su tutti i lati, facendo attenzione che quest’ultimo sia integro per evitare il proliferare di batteri. Se invece fossero appoggiate in un cestino, la parte a contatto con quest’ultimo marcirebbe.

Le zucche devono rimanere così appese per più di un mese. Se compare un po’ di muffa bisogna grattarla via delicatamente con uno spazzolino. Una volta completata l’essicazione, la zucca può essere passata con una mano di vernice trasparente per fissare i colori e renderli brillanti.

Decorare casa con le zucche: in soggiorno

Le zucche ornamentali non sono solo arancioni. Ne esistono anche di colori meno intensi e sgargianti. Anche questo tipo di zucche può essere utile per decorare casa aggiungendo agli ambienti un tocco di sobrietà ed eleganza.

Su uno scaffale in soggiorno, si può porre una semplice composizione di zucche bianche e verdi di varie dimensioni, insieme ad alcuni rametti decorativi (perfetto l’eucalipto per il suo intenso profumo). L’effetto sarà sicuramente molto sofisticato!

Decorare casa con le zucche: sul camino

Ecco un’ottima idea per riempire la nicchia di un caminetto dismesso: selezionare zucche di diverse dimensioni e colori e posizionale all’interno, per ottenere un effetto suggestivo e non convenzionale.

Si può scegliere di far traboccare le zucche dall’apertura del camino o di posizionarne solo alcune su un lato.

Decorare casa con le zucche: vaso

Una zucca svuotata può diventare uno splendido vaso per un incantevole bouquet di fiori che trasudino il romanticismo dell’autunno. Sarà necessario mettere i fiori recisi in un vasetto con acqua per poi inserire quest’ultimo all’interno della zucca.

Per far durare più a lungo la decorazione, invece di fiori recisi, si può inserire nella zucca un vasetto di terra con una piccola piantina. Tenere presente che, una volta aperta, la zucca non durerà molto tempo.

Decorare casa con le zucche: centrotavola

Avete organizzato una cena autunnale con piatti a base di tipici ingredienti stagionali? Abbellite la tavola con un centrotavola molto originale: tante zucche decorative dalle forme e colori più vari. Per stupire tutti gli ospiti a tavola con una magnifica decorazione autunnale, si può realizzare uno splendido centrotavola con zucche, pigne, foglie e bacche rosse.

Per creare il centrotavola, porre sul fondo di un espositore in legno massello un panno di juta sul quale disporre gli elementi selezionati per la composizione.

Decorare casa con le zucche: altre idee

Dopo averle fatte seccare, potete disporre le zucche che preferite in un grande vaso di vetro: una decorazione semplice e allegra. Oppure, se avete dimestichezza con il fai da te, potete utilizzare le zucche decorative per creare dei bellissimi portacandele, insieme ad altri “ingredienti” stagionali. La zucca ornamentale può essere utilizzata anche come “piatto” per portare in tavola un antipasto insolito, tipo un hummus o una salsa. Infine, una ghirlanda con tutti gli “ingredienti” di stagione: ideale anche per decorare la casa in vista delle festività natalizie.

