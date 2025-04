Sei di quelle che non rinuncerebbero mai ad addobbare la casa in vista di una festa? E allora hai un buon motivo per rallegrarti: è infatti arrivato il momento di pensare a decorare casa per Pasqua. E visto che anche la primavera è ormai arrivata, quale occasione migliore per uscire dal grigiore invernale e regalare agli ambienti di casa un tocco di colore e di allegria con gli addobbi per Pasqua, rigorosamente in colori freschi e pastello.

Decorare casa per Pasqua

La festività religiosa cristiana della Pasqua ha origini remote, affondando le sue radici in una celebrazione del popolo ebreo. Il termine “Pasqua” significa “passaggio” e con questa ricorrenza gli Ebrei ricordavano la liberazione dalla schiavitù egizia. Essi, con il passaggio attraverso il Mare Rosso ed avendo sciolto definitivamente le loro catene in Egitto, si ritenevano come passati ad una nuova vita. Nella tradizione cristiana il significato della Pasqua si riconfermò con il passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo dopo tre giorni di sepoltura. Quindi ogni anno i Cristiani celebrano la Resurrezione di Gesù, che ricorre in primavera in una data mobile tra la fine di marzo e la fine di aprile, secondo il plenilunio primaverile. È dunque una celebrazione molto sentita, legata anche al risveglio della natura dopo le stagioni fredde. È pure una festa carica di simboli, come l’agnello consumato dagli Ebrei in tale occasione. Il quale assunse poi, per i Cristiani, il significato della redenzione tramite il sacrificio di Gesù. Ogni anno questo passaggio verso una nuova fase della vita si festeggia con le celebrazioni religiose e si ricorda con una serie di rappresentazioni riconducibili al nuovo risveglio. Anche le case possono riempirsi di decorazioni pasquali per esprimere questa festa. Qui di seguito, alcune idee per decorare la nostra casa a Pasqua.

Decorare casa per Pasqua con le uova

Non c’è Pasqua senza uova! Non solo quelle di cioccolato: le uova, simbolo pasquale per eccellenza, possono essere utilizzate anche per decorare la casa. Abbellire la tua abitazione con decorazioni fai da te con le uova creerà immediatamente un’atmosfera pasquale, oltre che di primavera. La cosa più divertente è combinare le uova con altri elementi comunemente usati per gli addobbi, ad esempio i fiori.

Non solo, è molto sfiziosa anche l’idea di usare proprio le uova di Pasqua come decorazioni in ambiti diversi. Ad esempio puoi trasformare gli ovetti in segnaposto, oppure impiegarli nel centrotavola che utilizzerai per il pranzo pasquale. Vediamo quindi quali decorazioni realizzare con le uova.

Albero di Pasqua

Chi l’ha detto che l’albero da addobbare sia una tradizione esclusivamente natalizia? Quello di Pasqua è perfetto per dare un tocco di colore alla casa. L’albero di Pasqua è una delle decorazioni tipiche per la casa. Proprio per via della sua grande diffusione, non esiste una sola tecnica per realizzarlo, ma tantissimi stili e proposte di tipo diverso. L’albero pasquale tradizionale si fa utilizzando rami freschi di piante come ciliegi o albicocchi, i quali vengono assemblati in un vaso o fissati su una spugna da vivaio (che devi aver cura di inumidire) e abbelliti con numerose decorazioni. Per questo scopo si possono utilizzare ovetti di Pasqua dipinti, ma anche fiocchi, miniature di pulcini o gallinelle, due dei tipici simboli pasquali dal profondo significato, o colombe. Se non sai quale scegliere, punta su quello con finiture glitter e rami illuminati: ti basterà addobbarlo con tanti ovetti finti e farai un figurone.

Uovo con sorpresa

In questo caso l’ovetto non è integro, ma l’effetto vale decisamente la pena. Prepara tanti cake pops, le caratteristiche palline di torta al cioccolato ricoperte di zucchero. Per la decorazione finale puoi utilizzare i gusci delle uova rotte per la preparazione dei dolcetti. Dipingi con acquarelli o colori alimentari, colora le uova di Pasqua poi aggiungi un cake pop al centro: i bambini ne andranno matti. Puoi usare queste uova anche per decorare l’albero di Pasqua fai da te.

Uova marmorizzate

Con una spugnetta tampona la superficie dell’uovo utilizzando le tonalità che preferisci, lascia asciugare e sovrapponi ulteriori colori. Puoi inserire le uova in un bicchierino da utilizzare come segnaposto per gli invitati al pranzo di Pasqua… un piccolo regalo che segnerà anche l’inizio dell’antipasto e una delle idee creative per Pasqua più colorate! Puoi usarle anche per addobbare l’albero di Pasqua o per decorare la tavola, mettendole dentro a un vaso, o ancora per legarle alle finestre un tocco di colore: immancabili allora le uova con nastrino di raso e decorazioni floreali.

Cesto di uova e fiori

Un cesto, il profumo dei fiori e tante uova da cuocere e colorare con un tocco di romantico acquarello. Segui l’ispirazione per le decorazioni di Pasqua fai da te e varia l’effetto finale giocando con le tue tonalità preferite: puoi spaziare dall’azzurro al giallo, arancione, rosa intenso e sfumature violacee. Con un pennello sottile disegna piccole forme semplici, come stelle, pois, cuori. Per un pranzo di Pasqua speciale puoi aggiungere il nome degli invitati, ognuno con un colore differente. Inserisci le uova colorate nel cesto su un letto di muschio e foglie, aggiungi qua e là boccioli di fiori freschi ed ecco un centrotavola d’effetto, una decorazione di Pasqua per la casa bella ed elegante. Potrai regalare i deliziosi ovetti come simbolo di rinascita e fortuna.

Uova su stecco

L’alternativa più divertente alle classiche uova da appendere? Sicuramente le allegre decorazioni su stecco che puoi usare all’aperto, nei vasi, ma anche come segnaposto accanto al piatto. Quelle a forma di coniglietto renderanno ancora più festosa l’atmosfera di casa.

Uovo segnaposto

Hai poco tempo e desideri un segnaposto che non passi inosservato? Fai bollire le uova, poi con un pennarello disegna il nome dell’invitato: puoi posizionare l’uovo in un piatto e aggiungere un rametto di rosmarino o menta profumata come decorazione. In un attimo un segnaposto delizioso… anche da mangiare!

Uova all’uncinetto

Un’idea originale per creare decorazioni di Pasqua è quella di realizzare uova all’uncinetto. Ideali come segnaposto o come centrotavola, le uova all’uncinetto sono semplici e veloci da fare. Su Internet si trovano numerosi tutorial, anche per chi non è molto abile con uncinetto e gomitoli. Il materiale necessario consiste in: lana craft di diversi colori, ovatta, forbici tagliafili, ago da lana e uncinetto.

Candele con le uova

Per decorare la nostra casa a Pasqua, una delle migliori idee da utilizzare, anche come segnaposto a tavola, sono le candele. Pure stavolta è possibile ricorrere all’uso dei gusci di uova. Non appena lavati, si devono rompere delicatamente all’altezza voluta. A questo punto, si possono riempire con della cera liquida con al centro uno stoppino da tenere ben fermo. Una volta freddi, secondo la creatività di ciascuno, si possono dipingere a piacere con dei coloranti naturali.

Decorare casa per Pasqua con i fiori

Narciso, tulipano, rami di ciliegio e gemme: ecco i fiori e elementi naturali che più spesso troviamo legati alla festività di Pasqua. Qui ti diamo tante idee per creare decorazioni di Pasqua fai da te ma di grande effetto per la tavola di Pasqua o semplicemente per portare un’aria di festa nella tua casa. Oltre ai fiori tradizionali della Pasqua si possono usare anche i tipici fiori primaverili: un mazzolino di stagione accompagna le uova con le piantine aromatiche per una decorazione fresca e originale. Li puoi impiegare anche per abbellire il tuo albero di Pasqua fai da te. Ovviamente se usi i fiori freschi dovrai realizzare le decorazioni con pochissimo anticipo rispetto alla domenica di Pasqua, perché, inutile specificarlo, i fiori marciscono e muoiono. Se invece puoi ricorrere ai fiori secchi, puoi preparare le tue decorazioni floreali in anticipo.

Con i fiori freschi puoi creare dei bellissimi centrotavola, magari appoggiando fiorellini e erbette proprio dentro il guscio d’uovo svuotato. Con i fiori secchi puoi invece creare ghirlande e decorazioni da appendere sulle porte e così via.

Narcisi

I narcisi sbocciano proprio all’inizio della primavera, quando viene celebrata la Pasqua. Sono fiori vivaci e allegri e proprio per questo motivo vennero scelti come simbolo della Pasqua, per rappresentare la gioia della Resurrezione.

Puoi disporli in svariati modi: recisi in un cestino accanto alle uova di Pasqua decorate danno subito allegria alla casa. Oppure sfruttane i bulbi di narciso non ancora fioriti: disponili un piccolo vaso quando sono ancora appena fioriti, accanto a ramoscelli di ciliegio o di pesco: il profumo di primavera arriverà come una ventata di aria fresca dentro casa!

Tulipani

Anche i tulipani, come i narcisi, sono tra i primi fiori a sbocciare in primavera e proprio per questo si usano per simboleggiare la rinascita. Sono perfetti per un semplice bouquet da mettere in un vaso come centrotavola per il pranzo di Pasqua. Sceglili bianchi se vuoi simboleggiare in particolare la purezza della festività. Sceglili colorati se invece vuoi un effetto allegro e fresco, sfoggiando le tue idee creative per Pasqua.

Per impreziosire un semplice vaso di vetro trasparente, puoi usare uno spago colorato, da legare intorno al collo per un effetto più country, oppure un semplice nastrino dai colori pastello.

Un’altra idea per realizzare un bellissimo centrotavola pasquale con i tulipani è reciderne i gambi e inserire tutti i fiori senza gambo in una scatola di forma circolare con il fondo ricoperto di spugna da giardinaggio, leggermente umida: il risultato sarà un tappeto di fiori a cui potrete aggiungere altri fiori, piume e coniglietti.

Pesco o ciliegio

I fiori di pesco o di ciliegio non sono direttamente legati alla tradizione della Pasqua, ma sbocciano proprio in questo periodo. Portali in tavola o in casa: basta qualche ramoscello per ammirare la loro bellezza e freschezza, simbolo della primavera e di rinascita. Anche queste decorazioni, come i mazzi di fiori, possono essere valorizzate con gli altri simboli della Pasqua: appendi delle uova decorate ai rami, creando un simpatico “albero di Pasqua”, oppure inseriscili in vasi improvvisati e colorati: darai così un tocco di originalità alla tua tavola delle feste! Delle decorazioni di Pasqua facili ma di grande effetto.

Primule, giacinti e violette

I fiori che ammiriamo sbocciare nei prati in questo periodo sono ottime decorazioni per la casa: puoi raccoglierne un mazzetto e collocarlo al centro della tavola, a Pasqua ma non solo. Se invece hai tempo e creatività, puoi creare delle piccole composizioni affiancando ai fiori dell’altro verde ed elementi naturali facilmente reperibili durante una semplice passeggiata nella natura.

Decorare con i bulbi

Una boule di metallo o una ciotola per posizionare 3/4 bulbi di giacinto: questo fiore dall’aroma meraviglioso, in grado di influire sulla psiche con un effetto rilassante e anti-ansia, creerà subito un’atmosfera intensa. Puoi decorare il contenitore con filo di rafia oppure corda. Questa è una delle decorazioni di Pasqua più facili. Con delicatezza rompi le uova da utilizzare in cucina e usa i gusci come base dove inserire germogli di crescione, piccoli boccioli o un mazzolino di viole del pensiero. Una volta in tavola, questo profumatissimo centrotavola dall’anima gentile sarà un inno di rinascita, amico della natura. È un’idea originale per la tua Pasqua shabby chic.

Decorazioni da appendere per Pasqua

Alcune decorazioni di Pasqua si possono appendere, un esempio su tutti: le ghirlande. In riferimento a ciò, ecco alcune idee di decorazioni pasquali da appendere.

Ghirlande

Perché le ghirlande sono così belle e così amate proprio durante le feste? Semplice, si possono creare in tantissimi modi e decorare con quasi ogni tipo di addobbo, compresi, ad esempio, gli ovetti pasquali. Non solo, le ghirlande di Pasqua possono essere di tante dimensioni diverse: puoi farle più piccole, per porte e finestre, ma anche grandi, magari da sistemare all’ingresso di casa. Su una ghirlanda già pronta o creata con il fai da te, potremo inserire delle uova colorate di polistirolo. Con della vernice decorativa lucida spray e l’applicazione di un bel nastro per appenderla, la decorazione pasquale sarà pronta. Per Pasqua ma anche per festeggiare l’arrivo della primavera, punta su una ghirlanda fiorita dalle delicate tonalità pastello. Quella di tulipani con nastro écru darà subito un’aria chic alla casa. C’è poi la ghirlanda di coniglietti, bella e molto facile da realizzare: è sufficiente ritagliare diverse sagome di conigli su del cartoncino, attaccare un pompon di lana sulla coda e poi incollare i conigli ad uno spago per poter appendere ovunque la ghirlanda. Lo stesso si può fare con delle galline: per realizzare una ghirlanda di galline, bisogna incollare le ali di carta sopra un dischetto di cotone, del tipo usato per rimuovere il trucco. Completare la testa con un becco e una cresta di cartone rosso, disegnare gli occhi e incollare la gallina alla corona. Ovetti colorati ma anche fiori e piccoli ramoscelli: la ghirlanda perfetta da utilizzare come centrotavola è quella dai colori pastello, ispirata alla natura.

Festoni

Tra le decorazioni che si possono appendere ci sono anche i festoni di Pasqua, che puoi comporre con le sagome di coniglietti, pulcini, ovetti, come più ti piace. Puoi anche creare con il fai da te dei pupazzetti ritagliati con il legno, da appendere usando un semplice nastrino colorato.

Candelieri

Coloro che invece amano le idee originali, ecco un modo per stupire gli ospiti al pranzo di Pasqua: dei candelieri pasquali da appendere ai lampadari. Preparare e dipingere un portauovo di cartone e dei gusci, sciogliere la cera (meglio se colorata) in un pentolino e preparare anche degli stoppini. Mettere la cera sui gusci posti nel portauovo di cartone e aspettare che la cera si raffreddi. I portacandele sono pronti per essere appesi ai lampadari.

Uova di feltro

Un’altra idea come decorazione pasquale da appendere sono le uova in feltro. Innanzitutto bisogna procurarsi dei fogli di feltro di vari colori. Per fare un uovo in feltro, ritagliare con le forbici due forme ovali, riempirle con un batuffolo di cotone e cucirle. Inoltre, è possibile decorare le uova con fiori o fogli di feltro, ma anche con perline e bottoni decorativi. Infine, aggiungere del filo per poterle appendere.

Decorazioni di Pasqua con gli animali

Pulcini e coniglietti sono gli animali simbolo della Pasqua e ci danno numerose ispirazioni per realizzare delle originali decorazioni.

Coniglietti in legno

Che Pasqua sarebbe senza allegri coniglietti con cui decorare ogni angolo di casa? Quelli in legno sono la soluzione più versatile: puoi disporli sulla tavola durante il pranzo di Pasqua ma anche utilizzarli come decorazione sulla credenza della cucina o sul davanzale della finestra.

Coniglietti alla finestra

Ami lo stile country chic? Perfetta allora la mini ghirlanda in vimini, decorata con un simpatico coniglietto di legno dipinto. Puoi appenderla alla finestra ma anche ai pomelli della credenza per un’atmosfera di festa dolce e raffinata.

Pulcini

I pulcini sono uno dei soggetti più caratteristici per decorare casa a Pasqua. Le idee non mancheranno, ma quella più tradizionale e ricorrente è la creazione di un cestino, a mò di nido. Al suo interno potremo disporre della paglia e dei rametti per poi inserirvi dei gusci di uova aperti. Dalle uova faranno capolino i gialli e teneri pulcini, come simbolo della vita che nasce. I pulcini si potranno acquistare ad un costo irrisorio oppure si potranno realizzare con la lana.

Decorazioni di Pasqua in stile shabby chic

Lo shabby chic è diventato da tempo uno degli stili più amati per le decorazioni di Pasqua e non solo. Se ami anche tu questa tendenza, nulla ti impedisce di declinare i tuoi addobbi pasquali seguendo i dettami dello stile shabby! Questo significa tanto bianco, uso incondizionato di spago, di elementi che hanno subito il processo di sverniciatura e di tocchi di oro e argento. Se ti procuri una gabbietta per uccelli in ferro battuto bianco, puoi usarla come porta uova di Pasqua, ti basterà aggiungere della finta paglia. Per creare le tue ghirlande prediligi il vimini, da impreziosire con fiori freschi, fiocchi o cuori. Colora le tue uova di tinte come il bianco, ma aggiungi alla tua decorazione qualche tocco dorato. Recupera un coniglietto bianco, in coccio o altri materiali, e aggiungi un fiocco in tessuto rosa.

Decorazioni di Pasqua con il legno

Il legno, se sai lavorarlo, può offrirti tanti spunti per decorare casa. Se sai usare il seghetto puoi realizzare le sagome di pulcini, coniglietti, ovetti e colombe a cui dovrai aggiungere solo un forellino in cui far passare un nastro colorato per appenderli. Li puoi anche montare su una base, sempre in legno, e costruire un portatovaglioli pasquale (è chiaro che in questo caso ti serviranno due sagome identiche).

Costruisci una cassetta di legno in cui sistemare coniglietti in ceramica e ovetti. Prepara una bacheca in legno in cui sistemare altre piccole decorazioni di Pasqua da tenere bene in mostra.

Decorazioni di Pasqua semplici

Se non sei particolarmente brava con il fai da te, né famosa per le tue abilità manuali, puoi affidarti a queste decorazioni Pasqua facili e veloci. Il cartoncino è tuo alleato: può aiutarti a realizzare con il solo aiuto delle forbici coniglietti e pulcini, ovetti colorati e ogni sorta di addobbo. Realizza con il cartoncino un paio di orecchie da coniglio e incollale sul tappo di un barattolo e disegna, sempre su carta o cartoncino, un paio di occhi e usali sul vetro del barattolo per fare il musetto. Crea dei semplici festoni pasquali da appendere in soggiorno o sulle finestre. Se ti risulta troppo complicato ritagliare la figura di un pulcino o altro, puoi anche fare delle semplici bandierine triangolare scegliendo dei colori pastello.

Decorazioni di Pasqua da fare con i bambini

Una delle gioie della Pasqua, proprio come in Natale, è vedere la gioia negli occhi dei bambini, emozionati all’idea di far festa. Ecco perché creare decorazioni di Pasqua insieme a loro è un momento davvero indimenticabile. Le idee che si possono realizzare sono numerose. Tra i lavoretti più semplici ci sono, per esempio, i cucchiai-coniglietto: vi basteranno dei cucchiai di plastica da decorare con cartoncini, cotton fiocc e pennarelli per creare dei simpatici coniglietti. Se avete a disposizione delle mollettine di legno, invece, potete dipingerle per creare il muso di un coniglietto e mettere un fiocchetto rosso intorno: saranno degli ottimi segnaposto. Con i tappi di sughero intinti nella tempera, invece, potete dipingere delle uova di Pasqua disegnate sui fogli bianchi e poi appenderli per casa. Infine, ritagliando un piatto di carta a forma di ghirlanda, potete incollare sul contorno delle uova di Pasqua colorate e realizzate con il cartoncino per creare una splendida ghirlanda pasquale.

Decorazioni di Pasqua con il riciclo

Chi lo ha detto che per creare degli addobbi pasquali sia necessario spendere soldi? In casa hai certamente del materiale da riciclare utilissimo per realizzare delle splendide decorazioni. Per esempio, con i rotoli di carta igienica terminati puoi creare uno stampino a forma di coniglietto (ti basterà unirne insieme tre: due per le orecchie e uno per il muso) e realizzare simpatici disegni sui cartoncini colorati intingendo lo stampino nelle tempere. Con i barattoli di vetro vuoti, della marmellata o dei sottaceti per esempio, puoi creare dei segnaposto alternativi: sarà sufficiente incollarci sopra delle sagome di disegni pasquali (uova o coniglietti) e il nome della persona che si siederà a tavola. Con la carta di giornale, invece, puoi ricavare la sagoma dei coniglietti, incollarci del cotone per creare la coda e, facendo passare dello spago, appenderli ai mobili.

