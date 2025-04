Se ti piace l’astrologia l’avrai già capito: non esiste una formula generica che valga per tutti i segni (le famose caratteristiche dei sogni zodiacali). Non tutti i Leone hanno lo stesso carattere, così come non tutti gli Scorpione sono vendicativi e gelosi. Per avere un quadro completo e il più preciso possibile del carattere astrologico di una persona, è importante considerare anche l’ascendente, oltre alla Luna, Venere e Marte di nascita.

Per farlo, ti occorre il tema natale della persona in questione (online puoi calcolarlo alla velocità della luce, ti basta sapere data, ora e luogo di nascita). Per capire come si approccia sentimentalmente un segno zodicale, proveremo a considerarlo in modo generico facendo riferimento al Sole di nascita (ovvero, al segno). Se di chi ti attrae conosci l’ascendente, ancora meglio: leggi anche i riferimenti al suo ascendente e otterrai un profilo molto più chiaro della persona che ti interessa.

Come capire se piaci a un uomo dell’Ariete

Bene, hai di fronte un uomo che fa del “maschile” un po’ una mission. Cioè un uomo a cui piace conquistare, far capire, esporsi e corteggiare. Perciò sarà molto semplice capire se piaci a un uomo dell’Ariete: non farà che corteggiarti, in modo passionale ed esplicito.

Però attenzione, perché l’Ariete soffre di fuochi fatui, ovvero può essere preda di attrazioni improvvise, fulminee e forti ma che poi svaniscono nel giro di alcune settimane. Insomma, cerca di mantenere un bel po’ di mistero e, soprattutto, divertiti anche tu. Se sei del segno della Bilancia, del Leone o dell’Acquario hai probabilità doppie di piacergli.

Come capire se piaci a un uomo del Toro

L’uomo Toro potrebbe diventare una storia seria, lo sai? Infatti, si tratta di un uomo solitamente molto romantico e che ama le relazioni stabili. Nonostante l’uomo Toro ami particolarmente fare il “piacione“, potresti non capire immediatamente se gli piaci.

Insomma, ti occorre un po’ di spirito di osservazione in più e molta pazienza: guai a cercare di giungere a conclusioni troppo in fretta, se gli piaci te lo farà capire lentamente. Passo per passo, cena dopo cena. Astrologicamente, potresti piacergli davvero molto se sei del segno dello Scorpione, della Vergine o del Cancro.

Come capire se piaci a un uomo dei Gemelli

Non ti è andata proprio benissimo: il Gemelli è abbastanza complesso da decifrare, anzi forse non è nemmeno il caso di farlo. Però non possiamo lasciarti sola con i mille dubbi che insinuerà nella tua mente e nel tuo cuore. Al Gemelli piace giocare e piace anche moltissimo parlare.

Inizialmente è frizzante, divertente e imprevedibile. Capirai che gli piaci soprattutto quando vorrà parlare tanto con te, di sé. Quando cercherà spesso il confronto sul piano dialettico e avrà voglia di scherzare insieme a te. Ecco, non aspettarti inviti romantici plateali.

Come capire se piaci a un uomo del Cancro

L’uomo Cancro è dolce, romantico, sensibile (parecchio sensibile, puoi ferirlo con un soffio…) e permaloso. Detto ciò, capirai se gli piaci nel momento in cui… ti presenterà ai suoi. E non ci vorranno anni, neppure mesi. Tu entrerai a casa sua e nella casa della sua famiglia non appena lui inizierà a fantasticare su una storia romantica tra voi.

Ti presenterà mamma (prima di tutti), papà, fratelli, sorelle, cane, gatto e anche tutti i suoi amici di infanzia. Quindi, più che altro, cerca di capire tu se ti piace davvero. Gli piacerai tanto se sei del Toro o dei Pesci.

Come capire se piaci a un uomo del Leone

Ed eccoci al segno affetto da voglia di protagonismo. Il Leone è un segno davvero esaltante: leale, regale, generoso, onesto ma anche parecchio egocentrico. Sia mai che non stia sotto i riflettori. E poi, e questo dato ti servirà moltissimo, è un segno molto pigro nella sua versione maschile.

Il Leone non si darà a un corteggiamento movimentato ma starà lì dov’è cercando di attirare la tua attenzione. Quindi se cerca di mettersi in mostra con te, probabilmente gli piaci. Soprattutto se sei del segno dell’Ariete o della Bilancia.

Come capire se piaci a un uomo della Vergine

Ami il sarcasmo? Ti piacciono le cose difficili? Sarai accontentata. Non è facile fare breccia nel cuore di un uomo della Vergine e ancor meno facile è capire da strani segnali se gli piaci oppure no. Infatti, l’uomo Vergine è follemente attratto dall’intelligenza altrui che deve essere pari alla sua.

E se gli piaci, te lo dirà con grande raziocinio e tranquillità. Non cercare, dunque, segnali esoterici o “del destino” se hai a che fare con un Vergine: quello che lui ti comunica è ciò che sente. Sarcasmo compreso. Vietato alle permalose, più che altro per spirito di sopravvivenza. È ok per il segno del Toro e del Capricorno.

Come capire se piaci a un uomo della Bilancia

Se vi conoscete tra amici oppure se lo frequenti in compagnia, ti sembrerà che all’uomo Bilancia praticamente piacciano tutte. Ed effettivamente potrebbe essere così: alla Bilancia piace adorare ed essere adorato, e gli piace anche innamorarsi. Perché ama l’amore.

Ti farà capire che gli piaci in modo piuttosto prevedibile, ovvero con gesti tradizionalmente romantici. Un invito a cena, fiori, candele, la tua canzone preferita. Però potrebbe fare lo stesso anche con altre. Quindi, forse avrai voglia di capire se gli piaci solo tu. Potrebbe essere così se sei del segno del Toro o dell’Acquario.

Come capire se piaci a un uomo dello Scorpione

Lo capirai. Perché l’uomo Scorpione sarà mosso innanzitutto dal desiderio. Quindi potrebbe guardarti intensamente negli occhi, lanciarti proprio sguardi hot che non potresti interpretare in altro modo. Probabilmente cercherà di sfiorarti il braccio o il piede sotto il tavolo.

Oppure, a fine serata, ti invierà messaggi molto sexy. Cercando di flirtare esplicitamente con te. Se sei Toro, sei esattamente il suo sogno erotico.

Come capire se piaci a un uomo del Sagittario

L’uomo del Sagittario è estroverso, sportivo e un grandissimo amico. Di compagnia, adora stare insieme agli altri più che in coppia. Come capire, quindi, se per te prova qualcosa di più dell’amicizia?

Proprio attraverso le amicizie: se ti invita a uscire con la sua compagnia “storica” o con nuovi amici, allora gli piaci e vuole coinvolgerti nelle sue mille avventure. Probabile che accada se sei dei Gemelli oppure del Leone.

Come capire se piaci a un uomo del Capricorno

Capirai dai primi appuntamenti che l’uomo Capricorno ha quel non so che di “orso” che attrae. Solo apparentemente scontroso e taciturno, in realtà il Capricorno ha tantissima voglia di parlare con te e di mostrarti la sua dolcezza.

Potrebbe soprenderti e farti capire che gli piaci con un messaggio (o una lettera, adora le lettere) d’amore. Però non avere fretta, lui non ne ha. Non scappa, cerca solo il modo per aprirsi con te. Gli piacerai molto se sei Pesci, Cancro o Scorpione.

Come capire se piaci a un uomo dell’Acquario

Ti ha già richiamata dicendoti qualcosa di folle e totalmente irrazionale? Sì, probabilmente gli piaci. L’uomo Acquario è imprevedibile, non è affatto semplice capire se gli piaci tu o gli piace la situazione in cui vi trovate.

Potresti ricevere un invito a sorpresa in un posto inaspettato: segnale che lo attrai, lo incuriosisci e vuole conoscerti meglio. Un ottimo invito, da accettare, soprattutto se sei dell’Ariete, della Bilancia oppure del Toro.

Come capire se piaci a un uomo dei Pesci

Dolce, timido, sensibile e un pochino preda del vittimismo. Ecco l’uomo Pesci. Potresti capire se gli piaci quando inizia ad aprirsi con te, forse mostrandosi anche un po’ pedante su alcune cose.

Ti farà capire che prova attrazione per te attraverso sguardi dolci e melensi e piccoli gesti romantici, come prenderti per mano al cinema oppure mandarti la foto di un tramonto. O, ancora, preparare il tuo piatto preferito a una cena tra amici. È stregato dalle donne del segno del Toro, del Capricorno, dello Scorpione e anche della Vergine (per cui prova attrazioni fisiche pazzesche).

