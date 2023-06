Dice di amarti, ma ti ha lasciata: cosa fare

I l tuo fidanzato ti ha appena lasciata, ma ogni volta che lo senti ti dice che ti ama ancora. Forse non è una bugia: è sincero. Ma, allora, perché chiudere la vostra storia? Come fargli cambiare idea? Ecco quello che devi sapere

Lui ti ha lasciata, e tu sei a pezzi perché sei innamorata. Il bello – o il brutto, a seconda da come la si guarda – è che lui dice che ancora ti ama. Il che ti confonde: perché rompere se si è ancora innamorati? La verità potrebbe sorprenderti, anche se non è detto che potresti avere ancora una chance con lui. Prima di tutto, devi sapere che, se ti stai facendo questa domanda, non sei sola. Al mondo ci sono centinaia, migliaia di donne, o uomini, nella stessa situazione. Le rotture amorose sono molto comuni. E spessissimo colui o colei che lascia, afferma di amare ancora l'ex partner.

Dice di amarti, ma ti ha lasciato: perché succede

Il motivo per il quale lui dice di amarti, ma ti ha lasciato, è che l'amore non scompare dall'oggi al domani. Quindi, è probabile che anche il tuo ex stia attraversando una fase simile. Solo perché ha deciso di porre fine alla vostra storia, non significa che abbia premuto un interruttore e improvvisamente non abbia più sentimenti per te. Ma c'è di più: il tuo ex potrebbe provare sentimenti d'amore ancora più forti nei tuoi confronti rispetto a quando stavate insieme. Il motivo? Verso la fine della vostra relazione, le cose probabilmente non erano perfette. Ora che tutto è finito, non deve più preoccuparsi per il vostro futuro insieme. Così, invece di cercare di aggiustare quello che non va, ora si sta rendendo conto di com'è vivere senza te. E, come sai, l'assenza rende il cuore più affettuoso.

Dice di amarti, ma ti ha lasciata: forse è sincero

Spesso, quando un ex afferma che ancora ci ama, pensiamo che ci stia dicendo soltanto quello che vorremmo sentirci dire, ma che in realtà non ci ami affatto. Invece, le sue parole potrebbero essere vere. Il che ti confonde ancora di più. Già, perché ora ti starai chiedendo: «Ma se ancora mi ama davvero, allora perché non stiamo insieme?». Sembra una domanda da un milione di dollari, ma in realtà non lo è. Infatti, lui non ha posto fine alla vostra relazione perché non ti ama più. Il che è una cosa positiva, dal momento che la perdita dell'amore è uno dei problemi più difficili da superare. La vera ragione per cui la vostra storia è finita non sta in una perdita d'amore, ma in una perdita di eccitazione e attrazione, elementi che sono vitali per una relazione felice e funzionale.

Puoi ancora riconquistarlo

Forse la vostra storia non è ancora arrivata al capolinea. Ci sono alcune tattiche che puoi usare per ritornare attraente agli occhi del tuo ex. Lui ancora non lo sa, pensa che ormai tra voi sia finita. Ma tu potresti avere un'altra possibilità di riconquistarlo. Per riuscirci, dovrai apportare cambiamenti attivi alla tua vita, renderti una prospettiva più eccitante rispetto a qualsiasi altra storia possa affacciarsi al suo orizzonte. Come fare? Mai sentito parlare del metodo "nessun contatto"?

Applica il metodo "nessun contatto"

Devi iniziare con un periodo di "nessun contatto" che duri almeno 30 giorni. In pratica, non devi parlare con il tuo ex per almeno un mese. Niente sms, e-mail o telefonate. Questo darà a lui un po' di tempo per riflettere sulla relazione. E man mano che i giorni si trasformeranno in settimane, qualcosa di interessante accadrà nella sua mente, senza che tu debba fare nulla. Tutta la negatività emersa verso la fine della relazione - i sentimenti feriti, le parole scortesi e le lacrime - inizieranno a svanire e al tuo ex rimarranno solo i ricordi positivi della vostra storia.

Dice di amarti, ma ti ha lasciata: sparisci per un po'

Gli scienziati hanno scoperto che gli esseri umani sono cablati per dimenticare la maggior parte dei ricordi negativi e aggrapparsi solo alle cose buone. Questo è il motivo per cui, intorno ai 28 giorni di "nessun contatto", il tuo ex inizierà a chiedersi perché ha deciso di rompere con te. Ed è allora che puoi iniziare il processo di riavvicinamento. Ma funziona solo se mantieni “nessun contatto". Se invece manterrai un contatto regolare, prolungherai semplicemente la negatività associata alla rottura e confermerai la sua decisione che questa relazione non poteva andare avanti.

Migliora la tua vita e le tue prospettive

Smettere di sentirlo e vederlo non basta. Importa anche quello che farai durante il periodo di "nessun contatto". Non basta aspettare che il tempo passi. Devi agire. Quando finalmente raggiungerai il tuo ex dopo questi trenta giorni, e inizierai a tornare nella sua vita, dovresti avere trasformato la tua visione della vita ed essere più preziosa di prima. Questo è fondamentale per mostrargli che non solo puoi essere più attraente di quanto pensasse, ma puoi anche essere eccitante. Se riesci a farcela, le sue ragioni per rompere con te andranno in fumo.