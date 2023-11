Catherine Deneuve: le frasi più belle della musa del cinema francese

Le frasi più belle di Catherine Deneuve, la meravigliosa attrice che ha reso grande il cinema francese e che ha fatto perdere la testa a Marcello Mastroianni



Considerate una delle più belle e talentuose attrici europee di sempre, Catherine Deneuve è un vero e proprio simbolo della Francia, suo Paese d’origine. Oggi, all’età di 80 anni, continua a fare cinema: scopriamo l’affascinante vita, i film e le frasi più celebri di questa amatissima attrice francese.

Frasi Catherine Deneuve

Catherine Deneuve è una delle attrici più apprezzate di sempre e un simbolo della Francia, al punto di aver prestato il volto alla Marianne (incarnazione dell’Hexagone) nel 1985. La Deneuve è nata il 22 ottobre in una famiglia di artisti, suo padre era un attore e anche sua sorella Françoise, mora prematuramente in un incidente, aveva scelto questa stessa professione.

La carriera di Catherine Deneuve è stata semplicemente incredibile, l’attrice ha lavorato con tutti i più grandi registi e grazie al suo incredibile talento è riuscita a lasciare un segno e ad essere di ispirazione per tantissimi artisti. Rendiamo quindi omaggio a Catherine Deneuve con una raccolta di frasi belle da condividere.

Catherine Deneuve filmografia

La carriera cinematografica di Catherine Deneuve è davvero lunghissima (ha girato più di 100 film): inizia a soli 13 anni, quando appare per la prima volta, seppur brevemente, ne ‘Le collegiali’. Il suo primo ruolo sarà tre anni dopo, nel film di Jacques Poitrenaud, ‘La ragazza super sprint’. A spingerla verso il primo vero successo sarà il primo compagno, Roger Vadim, da cui ha anche avuto il figlio Christian, con il ruolo nella pellicola ‘Il vizio e la virtù’ del 1963. Dopo una serie di ruoli minori, il regista il regista Jacques Demy le offre il ruolo di protagonista nel musical Les Parapluies de Cherbourg (1964), premiato poi al Festival di Cannes. Roman Polansky la vuole poi nel ruolo di un’assassina schizofrenica nel fil ‘Repulsion’, premiato con l’Orso d’argento a Berlino nel 1965. Dopo la morte della sorella, a soli 25 anni, in un incidente stradale nel 1967 e dopo aver affrontato un momento di depressione, Deneuve inizia uno dei periodi artistici più prolifici della sua vita, grazie anche al sodalizio con Luis Bunuel. In questi anni recita in ‘Bella di giorno’ (annoverata tra le 100 interpretazioni migliori della storia del cinema), ‘Tristana’, ‘Mayerling’, ‘La mia droga si chiama Julie’ e incontra l’amore più importante della sua vita, Marcello Mastroianni, dalla cui relazione nascerà la figlia Chiara. I due si incontrano sul set di ‘Tempo d’amore’ e reciteranno insieme anche ‘La cagna’. Una svolta arriva nel 1980, quando girerà L’ultimo metrò di François Truffaut, insieme a Gérard Depardieu, grazie al quale vince il primo premio César come migliore attrice. Nel 1983 il film ‘Miriam si sveglia a mezzanotte’ diventerà un manifesto per le coppie omosessuali. Nel 1992, grazie alla pellicola ‘Indocina’, otterrà la candidatura al premio Oscar come migliore attrice. Tra gli anni ’90 e oggi, Deneuve ha girato ancora decine di film, fino all’ultima fatica cinematografica, ‘Bernadette’, uscito quest’anno.

Dai film

Come abbiamo visto, sono moltissimi i film di cui è stata protagonista Catherine Deneuve, noi abbiamo scelto solo alcune citazioni dalle pellicole più famose e conosciute. Immancabile la Severine di Bella di Giorno, così come la frase tratta da L’ultimo metro, uno dei film più belli di Trouffaut in cui la Deneuve recitava assieme a Gerard Depardieu.

Ho sempre più voglia di stare sola con te, non mi fai più paura (Bella di giorno)

Non vedo il male dappertutto, è dappertutto! (La mia droga si chiama Julie)

Solo da qualche giorno ho compreso cosa sia la morte. Insomma… è come se si fosse concretizzata. La morte è un mucchio di vestiti vuoti. Vedete questa giacca, questa camicia… presto,saranno inutili. Ma non verranno distrutti. Si regaleranno a qualcuno. E una buona stoffa, molto preziosa, in questi tempi. (L’ultimo metrò)

Resti con noi qualche giorno, si sta bene, sa? (Speriamo che sia femmina)

Sulla vita, la bellezza e la carriera

Per completare questa raccolta di citazioni di Catherine Deneuve, eccone altre in cui a parlare non sono i personaggi, ma proprio questa magnifica attrice. Alla Deneuve non è mai interessato piacere a tutti i costi e ha sempre affermato le proprie opinioni con sicurezza e indipendenza, sapendo che seppure avesse scontentato qualcuno non sarebbe stato grave.

Gli italiani hanno solo due cose per la testa: l’altra sono gli spaghetti

Per disprezzare il denaro, bisogna averne moltissimo

Non mi interessa di essere considerata una donna fredda, quello che conta davvero è quello che vivo e come lo vivo

Per quel che mi riguarda la golosità non è un peccato, ma piuttosto una qualità

L’amicizia, come l’amore, richiede grandi sforzi, attenzione, costanza ed esige soprattutto di saper offrire ciò che c’è di più caro al mondo: il tempo!

Il cinema non mi faceva sognare. Sono stati gli incontri a stupirmi

Quando ti chiamano “signora” è terribile. E’ come se non ci si aspettasse più nulla da te, come se avessi già donato la parte migliore di te stessa

Una donna deve essere intelligente, avere fascino, senso dell’umorismo ed essere gentile. Sono le stesse qualità che cerco in un uomo

Le persone che mi conoscono sanno che sono forte, ma anche vulnerabile

La storia, per me, è più importante del personaggio

Catherine Deneuve oggi

Catherine Deneuve ha compiuto 80 anni lo scorso 22 ottobre e ha festeggiato questo importante traguardo con l’uscita nelle sale del suo ultimo lavoro cinematografico, ‘Bernadette’, sulla vita dell’ex première dame Bernadette Chirac. Oggi l’attrice vive nel cuore di Parigi e, oltre a recitare, porta avanti le cause che più le stanno a cuore: da sempre femminista, nel 2019 si è unita al coro di donne del ‘Me too’, è anche un’ambasciatrice dell’Unesco.