Gli amanti del vino si possono dividere in due “mondi”: quelli a cui piace ricevere solamente bottiglie di buon rosso, bianco o rosè, e quelli invece che amano i gadget per la degustazione e gli accessori per creare in casa un angolo dedicato alle bottiglie. Difficile quindi sapere con certezza su cosa puntare per acquistare dei regali di compleanno o regali di Natale che sappiano soddisfare queste passioni dalle mille sfumature?

Ecco perché abbiamo pensato di darvi una mano con una guida di possibili regali perfetti per gli appassionati di vino: si va dal libro che non può mancare nella biblioteca del perfetto sommelier al decanter di design, da mostrare con orgoglio agli ospiti, dal misuratore di temperatura a infrarossi fino al refrigeratore, dal kit per realizzare il vin brulè, magari accovacciati davanti a un fuoco scoppiettante fino alla bottiglia di pregiato Sassicaia.

Guardate quante idee girano intorno al mondo del vino: siamo certi troverete anche quella più adatta ai vostri regali!

Regali per amanti del vino: il portabottiglie decorativo

Un design minimal ma curato nel dettaglio che si adatta ad ogni casa: ideale per mettere in mostra le migliori bottiglie di vino (e sceglierle insieme, prima di una cena in compagnia). Questo è dotato di 12 supporti per bicchieri a stelo lungo. Inoltre, essendo realizzato in legno chiaro, è facile da abbinare per cucine di ogni colore, senza mai risultare fuori posto.

Il portabottiglie creativo

Adatto per ogni tipo di bottiglia, farà felice tutti gli amanti del vino che desiderano però un tocco di creatività nella loro casa. Questo portabottiglie ha due grandi qualità: ha un prezzo accessibile ed è sia super divertente che estremamente originale. Esiste in diverse “versioni”: per i più sofisticati c’è la scimmietta classica, ma si può osare optando per un design colorato… L’unica pecca: può contenere solo una bottiglia!

Regali per amanti del vino: il set da vino elegante e chic

Questo “prezioso” ed elegante set per il vino è un grande dei regali di natale e non solo: include tutto ciò che occorre a un vero e proprio intenditore, il tutto contenuto in una scatola in legno di alta qualità che rende il kit un regalo perfetto per qualsiasi amante del vino. Un regalo contemporaneo e, allo stesso tempo, costruito per durare nel tempo.

Il set per vin brulé

Per gli amanti del fai da te, ecco un’idea regalo originale e perfettamente in tema natalizio. Il vin brulè infatti è la bevanda per eccellenza delle feste: allora perché non prepararlo in casa? Basterà recuperare la ricetta originale e munirsi dei giusti ingredienti: zucchero, arance essiccate, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, anice stellato e bacche di ginepro. Certo, non sempre è facile selezionare spezie di alta qualità, ecco perché questo vero e proprio kit per il vin brulé è un regalo economico ma prezioso per ogni amante del vino.

Kit aromi del vino

Si tratta di un regalo davvero eccezionale perché questa è la più completa collezione di aromi del vino al mondo e annovera 88 degli aromi più comuni presenti nei vini frizzanti, bianchi, rossi e dolci prodotti in tutto il mondo. All’interno trovi anche un intero manuale su come utilizzare questi aromi, i difetti del vino e le 20 varietà di uve così come le denominazioni del vino, il libretto con la ruota degli aromi del vino e un gioco da tavolo con 4 segnalini in metallo creati dall’artista Yves Lemay.

Una bottiglia d’annata costosa

Il Chianti è senza dubbio uno dei più celebri vini italiani nel mondo, un regalo davvero top per celebrare occasioni speciali.

La guida per il perfetto amante del vino

Una guida con 19 tavole di “iniziazione al vino”: dalla temperatura, alla degustazione, all’abbinamento. 85 “carte di identità” con i più diffusi vitigni autoctoni e internazionali. 40 mappe delle principali regioni viticole del mondo. Come si sceglie, degusta e abbina un buon vino? Che differenza c’è tra un Pinot nero di Borgogna e uno dell’Alto Adige? Quante e quali sono le DOC italiane? Quando si rimanda indietro una bottiglia? Un manuale innovativo e smart svela l’universo del vino con chiarezza divulgativa e “smonta” i pregiudizi culturali che lo vogliono prodotto per iniziati.

Il refrigeratore

Gli amanti del vino conoscono bene l’importanza di servirlo alla giusta temperatura: ecco perché vi proponiamo il “refrigeratore” in grado di mantenere al fresco la vostra bottiglia di vino bianco o rosato pre-raffreddata, fino a sei ore.

Il termometro infrarossi

Per i veri amanti del vino e gli intenditori, la temperatura ideale è molto importante nella degustazione: con questo termometro si può misurare la temperatura prima del servizio grazie al suo sistema ad infrarossi.

Moleskine Wine Journal

Come avrete capito, trovare sempre nuovi spunti per regali originali è una sfida. Certo, la classica bottiglia fa sempre piacere ma anche una bella “sorpresa” non è male. Che ne dite? Ecco perché, oltre al tradizionale cadeaux ci sono altre idee interessanti. Cosa ne pensate di un vero e proprio diario delle degustazioni per annotare le valutazioni raccolte brindisi dopo brindisi? Esistono agende dove recensire i propri vini preferiti divisi per tema. Per esempio, il Wine Journal Moleskine. Questo taccuino è diviso in sei sezioni: spumante, bianco, rosato, rosso, vino dolce e distillati. Ogni pagina è strutturata per annotare varietà, gusto, ricordi e molto altro.

Ma se volete sbalordire l’amico con la passione dell'”uva” potete sempre pensare di offrirgli la possibilità di pigiarla con i propri piedi, con un’esperienza di vendemmia e una cena nelle vigne tra i filari? Un’esperienza davvero unica. Infine una chicca: forse non lo sapete, ma esiste anche la possibilità di “adottare” un filare, nei vigneti delle Langhe: un dono prezioso che contribuisce alla salvaguardia del territorio e della vinicoltura. Insomma, come vedete le idee non mancano: ora tocca a voi scegliere!

