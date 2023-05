Infedeltà, 7 segnali ti indicano se lui ti tradirà

N arcisismo, mancanza di empatia, manie di grandezza. Sono alcuni tra i tratti della personalità che potrebbero farci capire se lui ci tradirà. Ecco gli altri e perché dovremmo prestarci attenzione

Sei profondamente innamorata, e anche lui. Insieme sembrate felici. Ma temi un'infedeltà. Forse potrebbe farti stare più tranquilla sapere che, secondo lo psichiatra statunitense Kenneth Rosenburg, autore di uno studio sull'infedeltà, ciascuna di noi potrebbe scoprire in anticipo se il partner la tradirà. Come? Osservando bene la propria dolce metà. Infatti, il dottor Rosenburg ritiene che vi siano tre fattori determinanti per il tradimento e sette tratti comuni della personalità che rendono più probabile che una persona tradisca il partner. Basterebbe conoscere ciascuno di questi elementi per capire se si è a rischio.

Più è facile imbrogliare e più lo farà

Secondo il dottor Rosenburg, esistono tre fattori determinanti per l'infedeltà. Il primo è il cervello, ovvero il modo in cui il cervello funziona chimicamente. Rosenburg pensa che questo abbia un effetto sulla tendenza a barare. In effetti, pare che circa il 50 per cento di ciò che distingue un imbroglione da un non imbroglione siano proprio le differenze biologiche nelle sostanze chimiche del cervello. Un secondo fattore è la psicologia: il modo in cui pensiamo si basa su ciò sperimentiamo, come ci rapportiamo al resto del mondo. Tutte cose che influiscono sul modo in cui pensiamo all'amore. Infine, c'è la cultura: il background culturale modella le nostre convinzioni su sesso, amore e infedeltà. Tutte e tre queste cose si riducono sostanzialmente al fatto che, per una persona, più è facile imbrogliare e più è probabile che lo faccia.

Infedeltà: i traditori hanno caratteristiche comuni

Alcuni ricercatori hanno scoperto che l'infedeltà potrebbe avere motivi genetici. Secondo il dottor Rosenburg, invece, per capire se una persona potrebbe tradire, basta guardare al suo carattere. Esistono, infatti, alcuni tratti della personalità che farebbero sentire l'individuo autorizzato a imbrogliare. Lo psichiatra ha individuato sette fattori. Eccoli.

Lui è un narcisista? Potrebbe tradirti

Le persone con tendenze narcisistiche tendono a sentirsi come se i loro bisogni fossero più importanti di quelli degli altri. Quindi, per il narcisista, forse non hai soddisfatto un suo bisogno - potresti anche non saperlo - e si sente autorizzato a soddisfarlo da qualche altra parte, indipendentemente dal tuo bisogno di non essere tradito.

La mancanza di empatia può produrre infedeltà

La tendenza a non considerare la prospettiva dell'altro sembra essere un enorme tratto comune agli infedeli. Un uomo che manca di empatia potrebbe non essere nemmeno in grado di considerare come si sentirebbe se i ruoli fossero invertiti. Se ti accorgi che lui sembra avere problemi a vedere le cose dal tuo punto di vista, questo potrebbe essere un grosso problema.

Ha manie di grandezza? Fai attenzione

Un uomo che pensa di essere molto meglio di quello che è potrebbe essere portato a pensare di essere così bravo da farla franca con l'inganno. Questo di solito è radicato nella necessità di confermare le proprie capacità sessuali. Per farlo, ha bisogno di andare a letto con più di una partner.

L'impulsività va a braccetto con l'infedeltà

Questo è abbastanza ovvio. L'impulsività porta a non riflettere sulle cose. Quindi, invece di considerare le conseguenze del tradimento sulla vostrarelazione, potrebbe cedere spontaneamente a situazioni eccitanti.

Se è un amante del brivido, sei a rischio tradimento

Siamo realistiche: la monogamia non è sempre così eccitante. Quindi, tutte le persone, uomini e donne, con un tratto di personalità che le porta alla ricerca del brivido hanno maggiori probabilità di annoiarsi e bramare l'eccitazione che deriva dall'imbroglio.

Ha paura di impegnarsi? Potrebbe essere infedele

Fondamentalmente, quella di impegnarsi è solo una paura stereotipata. Di solito, dietro la non volontà di impegnarsi seriamente, c'è sempre qualcosa. Chissà, forse ha un'altra.

L'infedeltà è un comportamento autodistruttivo

Le persone che hanno tendenze autodistruttive non sempre si limitano a rovinare la propria carriera o a prendere decisioni finanziarie catastrofiche. Spesso possono anche rovinare le loro relazioni con comportamenti di tradimento autodistruttivi. Fai attenzione.