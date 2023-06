Love scam: i segnali che sei vittima di una truffa

S empre più persone rimangono vittime di "love scam", le truffe sentimentali. Ecco come fare per capire subito se la persona che stiamo frequentando online, e che ci piace parecchio, è un truffatore

Gli appuntamenti online sono una grande risorsa. Ma nascondono anche molti rischi, come le truffe sentimentali o love scam, che stanno diventando un fenomeno sempre più diffuso. Molte vittime, infatti, ignorano i segnali di pericolo e, pur di trovare l'amore, finiscono nella rete di gente senza scrupoli, il cui unico scopo è spillare soldi. Ma come si fa a capire se la persona che ci sta facendo battere il cuore è un truffatore? Una buona regola empirica, che vale sempre, è questa: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Ecco alcuni segnali che ci fanno capire se siamo vittime di love scam.

Le sue informazioni personali sono vaghe

Quando conosci una nuova persona su Internet, vai subito a controllare le sue pagine sui social network o il suo profilo sul sito di incontri. I truffatori spesso non danno informazioni precise su ciò che cercano in una eventuale compagna. Così sono sicuri che più persone risponderanno e soddisferanno le loro esigenze. Quando entrano in contatto con te, di solito iniziano complimentandosi per il tuo aspetto. Non preferiresti che qualcuno ti facesse i complimenti per i tuoi risultati o i tuoi obiettivi?

Love scam: non vi siete mai incontrati, ma ti ama

"Ti amo" è un'affermazione che tutti vorrebbero sentire, ma come fai a sapere se è vero? I truffatori ti dicono che ti amano prima ancora di averti incontrata nella vita reale. Pensaci: come fai a sapere se è un sentimento sincero? Come può confessarti che vuole trascorrere tutto il resto della vita con te, se nemmeno ti ha mai vista?

Ti dà un numero di telefono estero

Prima di tutto, meglio non telefonare a un corteggiatore online senza averlo prima incontrato. Ma se lo fai, ricorda che i telefoni identificano il numero chiamante. Se raramente ti risponde, oppure lo fa sempre la segreteria telefonica, potresti avere a che fare con un truffatore. Inoltre, se ti ha detto che si trova all'estero e ti ha dato il suo numero straniero dicendoti di chiamare in qualsiasi momento, è probabile che quello sia il suo numero reale.

Love scam: non può mai incontrarti

Un altro segnale che sei vittima di love scam è quando ti dice che vive molto lontano da te. Però, se tu gli fai sapere che stai per recarti proprio dove abita lui e vorresti incontrarlo, risponde che non può. Questo è un ottimo test: chiedigli di incontrarvi dopo che vi siete conosciuti online. Se trova continuamente scuse, o è una truffa oppure non è veramente interessato a te.

Ostenta la sua ricchezza

La maggior parte delle persone ricche desidera essere amata per quello che è e non per il reddito. I truffatori non perdono occasione per farti sapere che guadagnano tantissimo. Lo fanno nel tentativo di incastrare la persona che vuole conoscerli solo per soldi. Inoltre, quando diranno di trovarsi in difficoltà e chiederanno denaro, la vittima penserà che il prestito verrà effettivamente rimborsato.

Love scam: gli interessa quanto guadagni

Poco dopo che vi siete conosciuti, ti chiede informazioni sulla tua situazione finanziaria. In pratica, vuole scoprire se vali il suo tempo, se hai soldi da portarti via. Pensa alle tue amicizie: ti chiedono delle tue finanze? Non tutti lo fanno, specialmente quando non vi conoscete da molto tempo.

Le sue foto sono false

Chiedigli di inviarti delle foto e poi fai una ricerca su Google Immagini per vedere se compaiono su siti o cataloghi di foto d'archivio. Nota lo sfondo nelle immagini pubblicate online. Indica che è ricco? Mostra una grande casa, una barca nuova o qualcosa che grida ricchezza? Ancora una volta, le persone davvero ricche in genere non lo pubblicizzano. Quindi, quando un'immagine indica in modo flagrante ricchezza, bisogna considerare se è reale.

Love scam: ha bisogno di un prestito

Una delle truffe più popolari è fingere di essersi recentemente trasferito all'estero o in procinto di farlo. Ecco come va: viene richiamato nel suo Paese d'origine per svolgere un lavoro redditizio con persone davvero importanti o per una commissione davvero buona o un grosso stipendio. Una volta all'estero, accade qualcosa di orribile che lo lascia al verde o quasi al verde: i suoi soldi sono stati rubati dall'hotel, il tassista lo ha derubato e così via. Ti chiede un prestito temporaneo. Pensaci. Perché proprio a te? Non ha amici o familiari che potrebbero dargli una mano? Quanti soldi vuole? L'importo è realistico per la situazione descritta?

Cerca di farti sentire in colpa

La maggior parte delle persone sono fondamentalmente brave persone e vogliono aiutare gli altri. Quindi, se inizi a insospettirti e chiedi se si tratta di una truffa, molto spesso si arrabbierà e tenterà di farti sentire in colpa. Non cascarci.

Cosa fare se sei essere vittima di love scam

Non condividere informazioni personali o la carta di credito. Segnala il sospetto truffatore sull'app o sul sito di appuntamenti: ciò contribuirà a proteggere altre persone. Bloccalo e segnalalo sui social media. Informa chiunque possa avere subito il furto delle proprie foto. Se necessario, coinvolgi la polizia.Non rimproverarti di essere caduta nella truffa. Parlane con un amico o un terapista fidato e non giudicante. Non rinunciare all'amore.