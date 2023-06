Mi sono infatuata del mio ginecologo

L a posta del cuore. La scrittrice Chiara Gamberale risponde alle vostre lettere

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Come è possibile innamorarsi del ginecologo che ha seguito la propria gravidanza? Ti prego, se puoi, di non disturbare Freud e il famoso transfert, perché dopo quattro anni sono ancora qui che penso a lui. Aggiungo che è bruttino, antipatico, poco gentile… Ma geniale. Grazie.

CARA AMICA, lo confesso subito: incuriosita dalla tua lettera ho digitato su Google “mi sono innamorata del mio ginecologo” e, tra forum e pagine Facebook, il numero dei risultati supera quello delle illazioni sulla crisi dei Ferragnez… Detto questo, non voglio assolutamente banalizzare quello che ti sta capitando, semmai vorrei aiutarti per autorizzare a te stessa le tue emozioni. Pensa che, durante i mesi della mia, di gravidanza, vagheggiavo di scrivere una serie televisiva ambientata proprio nello studio di due ginecologi, un fratello e una sorella. L’avrei intitolata Dentro, non solo per ragioni legate all’anatomia, ma perché davvero chi è in quella posizione mette le mani inevitabilmente dentro anche ai nostri più inconfessabili segreti e lo fa passando per l’inconscio. Aiuto, senza volerlo l’ho fatto, sto disturbando Freud! Perdonami, ma allora disturbo te: tutto bene con tuo marito? Ti piace come padre? E il ginecologo racchio e scontroso ma brillante è single? Te lo immagini senza camice? Non intendo (solo) nudo. Intendo fuori da quello studio, fuori dal ruolo.

Problemi di cuore, di testa o di pancia? Scrivi a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)