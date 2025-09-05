Cara Chiara, ho 39 anni e soffro di dipendenza amorosa. Ho avuto più partner, ma una cosa rende uguali tutte le mie relazioni: è la gelosia in amore, l’attaccamento morboso con cui mi lego agli uomini. Due settimane fa ho conosciuto un uomo che mi pare gentile e mi piace molto fisicamente. Sono convinta di piacergli anche io, ma ho paura. Non di lui, di me! Devo rivelargli il mio “guasto”? Miss Pony.

Carissima Miss Pony, no. Non credo tu debba spiegargli come sei fatta, o almeno non per mettere le mani avanti: glielo racconterai assieme a tutto quello che ti ha reso la persona che sei diventata fino al momento in cui vi siete conosciuti. Soprattutto ti auguro di conoscere, assieme a lui, un’altra Miss Pony: perché l’amore è questo che ci offre… Non solo l’occasione di incontrare una persona nuova, ma di incontrare la persona nuova che anche noi possiamo diventare, a tu per tu con qualcuno che ci guarda e ci tocca e ci ascolta come non aveva ancora fatto nessuno. A differenza del passato, tu hai imparato a conoscerti, adesso: metà del percorso di guarigione dalla tua dipendenza l’hai fatto. Prova a rimanere in equilibrio fra le tue consapevolezze e la curiosità che però questa storia potrebbe meritare. Hai mai visto Love, la bella, profonda e delicata serie su Netflix sulla dipendenza amorosa e la gelosia in amore? Mickey, come te, è terrorizzata quando conosce Scott, malgrado senta che è quello giusto, proprio perché è quello giusto. Fidati di lei. Fidati di te.

