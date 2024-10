A come App

Tutto quello che puoi fare all’ufficio postale è disponibile anche sulle app di Poste Italiane, dalle quali si può accedere a molti servizi: si spazia dalle carte prepagate a pagamenti e bonifici, fino ai prodotti assicurativi e a quelli di telefonia mobile e fissa. Puoi sottoscrivere e gestire i Buoni fruttiferi postali, il Libretto di risparmio, le RC auto e le utenze luce e gas di Poste Energia, spedire posta e pacchi, seguendo le spedizioni in tempo reale. Parola d’ordine sicurezza e risparmio di tempo: da app puoi prendere un appuntamento in ufficio postale e predisporre le operazioni da completare allo sportello. Attualmente le app sono Postepay, BancoPosta e Ufficio Postale, ma a breve confluiranno tutte nell’unica app P che è già funzionante.

Alfabeto finanziario: B come Buoni fruttiferi postali

I buoni fruttiferi sono il prodotto di risparmio garantito dallo stato italiano con un rendimento sicuro senza costi di sottoscrizione e di rimborso, salvo oneri fiscali a tassazione agevolata. Sono lo strumento adatto per far fruttare i propri risparmi nel tempo. La scelta di buoni è vasta: online è possibile consultarla e fare le simulazioni di rendimento. Tra i vari prodotti anche il Buono dedicato ai minori che può essere acquistato fino ai 16 anni e mezzo del minore e gli interessi maturano fino alla maggiore età. Possono essere acquistati in ufficio postale, in forma cartacea o dematerializzata. Oppure online, su poste.it o in App BancoPosta, solo in forma dematerializzata.

C come conti Bancoposta e carte Postepay

Con i conti Bancoposta puoi scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze, anche se sei giovane o pensionato. È possibile aprire il conto da web, app o in ufficio postale. Nella vasta gamma di servizi finanziari occupano un posto di primo piano le carte di credito, di debito e le prepagate Postepay (tra cui la Postepay Evolution con Iban), per evitare il contante e fare acquisti online in sicurezza, gestibili e ricaricabili tramite il conto BancoPosta online o presso gli uffici postali. La Postepay Green è amica dell’ambiente perché viene prodotta con materiali realizzati grazie al recupero di detriti di plastica provenienti dagli oceani, di origine biologica o con Pvc riciclato.

Alfabeto finanziario: D come Deposito Supersmart

È il prodotto garantito dallo stato italiano per far crescere i risparmi con offerte a tassi vantaggiosi legati a un vincolo di durata. Con il simulatore è possibile scegliere il Deposito Supersmart più adatto alle proprie esigenze: Young, Pensione, Open. Le somme accantonate possono essere svincolate in qualsiasi momento, senza costi (al netto degli oneri fiscali) e remunerate al tasso base del Libretto Smart. Puoi attivare i Depositi Supersmart sul sito poste.it, sulla app o all’ufficio postale.

E come Educazione Finanziaria

Una buona educazione finanziaria ci aiuta a spendere meno e risparmiare di più, a proteggerci dagli imprevisti, a raggiungere i nostri obiettivi, a vivere con uno standard di vita adeguato negli anni della pensione. Poste Italiane dedica una sezione del suo sito a questo tema: termini finanziari, assicurativi e previdenziali spiegati in modo semplice, attraverso video, podcast e webinar gratuiti.