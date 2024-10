F come Finanza Sostenibile

Il settore finanziario può essere un vero motore di cambiamento, capace di proteggere la società, stimolare la crescita economica e l’innovazione, giocando un ruolo decisivo nello sviluppo dell’Italia e del mondo. Poste Italiane lo considera una leva strategica per il futuro e per questo ha integrato dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei propri processi finanziari. PosteVita e BancoPosta Fondi SGR, società del Gruppo Poste Italiane, sono protagoniste di questo impegno verso una gestione responsabile degli investimenti e delle assicurazioni. Da anni, hanno aderito ai Principi per l’Investimento Responsabile (PRI) e ai Principi per le Assicurazioni Sostenibili (PSI) delle Nazioni Unite, consolidando il contributo verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Alfabeto Finanziario: G come (Postepay) Green

È la carta prepagata per i ragazzi dai 10 ai 17 anni, che permette di spendere in modo affidabile e con la certezza di non rimanere senza soldi in caso di bisogno. Può essere richiesta da un genitore/tutore in qualsiasi ufficio postale: basta portare con sé, oltre al proprio documento di identità e codice fiscale, anche quelli del minore. Consente di tenere sotto controllo le spese effettuate dal ragazzo e visualizzare il saldo disponibile; personalizzare le funzionalità della carta impostando limiti di spesa e di prelievo; scegliere se operare nella sola «Area Europa» o in tutto il mondo; abilitare o disabilitare la carta agli acquisti online o limitare l’operatività della carta sul web. In più è eco-friendly perché prodotta in materiale ecosostenibile.

I come Investimenti

Bancoposta Fondi propone una ricca gamma di soluzioni finanziarie, suddivise in cinque categorie, pensate per soddisfare ogni esigenza di investimento, dai prodotti obbligazionari agli azionari flessibili e bilanciati. Con i fondi BancoPosta è possibile gestire gli investimenti in totale libertà e sfruttare la possibilità di diversificare il rischio. L’offerta di Poste Vita spazia da prodotti a capitale garantito, come Poste Valore Solidità Più e Postafuturo Da Grande (pensato per i minori), fino a prodotti a capitale diversificato, come Poste Progetto Obbligazionario Bonus e Poste Progetto Dinamico New, per cogliere le migliori opportunità del mercato. PostePremium Soluzione Assicurativa è l’opzione ideale per un approccio esclusivo e su misura.

Alfabeto Finanziario: L come Libretto di risparmio postale

È uno strumento di risparmio semplice e sicuro per gestire i propri soldi. È emesso da CDP (Cassa Depositi e Prestiti) garantito dallo Stato italiano e collocato in esclusiva da Poste Italiane. Il libretto non prevede spese di apertura, gestione e chiusura. Può essere aperto in qualsiasi ufficio postale sia in forma cartacea sia dematerializzata. Il Libretto Smart può essere aperto anche online, tramite il sito poste.it o l’app BancoPosta, esclusivamente monointestato in forma dematerializzata. Sul libretto è possibile versare anche piccoli importi e le somme depositate sono sempre disponibili.