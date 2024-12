A vincere la prima edizione del premio TgPoste è Annalisa Berti. A premiarla, la Presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante e il Direttore Generale Giuseppe Lasco. Le è stata assegnata una borsa di studio di alta formazione alla Columbia University di New York. Annalisa ha 29 anni e vive a Scarperia e San Pietro, in provincia di Firenze. Lavora come social media manager per Toscana TV e Firenze Tv, è appassionata di social e il suo motto è: «Vivere la vita come una finale di Champions League».

Annalisa Berti, un’opportunità imperdibile per la formazione

Ha partecipato alla prima edizione del Premio giornalistico TgPoste, il telegiornale quotidiano di Poste Italiane, presentando un video social. Qui raccontava come richiedere il passaporto negli uffici postali grazie al Progetto Polis. E la giuria di eccellenza, composta dai Direttori delle più importanti testate italiane, ha giudicato un servizio fresco e diretto, con un linguaggio nuovo e grafiche accattivanti. II contenuto è coerente con i valori di inclusione che ispirano il progetto Polis di Poste Italiane.

«Ringrazio Poste Italiane per la speciale opportunità di andare a New York in una delle università più famose del mondo e per la possibilità che ha offerto a tutti noi giovani di mostrare i propri talenti, le proprie vocazioni» ci racconta Annalisa con un sorriso contagioso. «Mi auguro davvero che questa esperienza possa aumentare quel bagaglio culturale che piano piano mi sto costruendo». Al secondo posto, pari merito, si sono classificati i romani Davide Fantozzi, 27 anni e Veronica Stigliani, 30 anni. I tre giovani hanno ottenuto la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro al TgPoste. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma alla Casina Poste, nel suggestivo Parco fluvial del Tevere. Tutto alla presenza dei vertici di Poste Italiane, dei Direttori delle più importanti testate nazionali stampa, tv e web e di decine di giornalisti.

Il concorso

Il Premio TgPoste è stato istituito con l’obiettivo di scoprire e lanciare giovani talenti del giornalismo capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità con uno sguardo originale. Al premio hanno partecipato oltre 1.500 under 30, giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all’Ordine dei giornalisti o allievi delle Scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg, con laurea triennale o magistrale e pubblicazione negli ultimi 12 mesi di almeno 10 contenuti giornalistici autocertificati.

I concorrenti hanno realizzato un breve video di presentazione e un servizio giornalistico (per la tv, i giornali cartacei, il web o i social) che, prendendo spunto dall’attualità, si è ispirato a temi elativi agli otto pilastri del Piano Strategico di Poste Italiane: integrità e trasparenza, finanza sostenibile, valore al territorio, diversità e inclusione, transizione green, innovazione, customer experience e valorizzazione delle persone.