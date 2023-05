È il momento di lasciare il lavoro? Te lo “dice” il tuo corpo

C i sono segnali inequivocabili che il nostro corpo ci lancia quando siamo stressate dal lavoro: quello è il momento di lasciare e cercare altro

Capire quando è tempo di lasciare il proprio lavoro può essere davvero complicato. Soprattutto in questa fase storica, quando trovare un nuovo impiego può essere piuttosto complicato e richiedere parecchio tempo. È così che a voltre ci accontenta di mansioni che non sono la nostra prima scelta, ma che ci facciamo andar bene per necessità.

Ci sono tuttavia situazioni "limite" oltre le quali non è giusto spingersi. Quando ci si sente sfruttate, non apprezzate o sottopagate, se non addirittura offese e umiliate. Questo è il momento in cui ragionevolmente è ora di dire basta. Ma se la ragione non ci aiuta a prendere una decisione, talvolta è il nostro corpo a mandarci segnali inequivocabili e a suggerirci che è arrivata l'ora di cambiare.

Lascia parlare il tuo corpo

Fai attenzione ai segnali che ti lancia il tuo corpo. Sarai così in grado di raccogliere tutti gli indizi necessari per capire il livello di stress che ti stai portando addosso a causa del lavoro.

Provi una certa tensione muscolare? Oppure soffri spesso di mal di stomaco o mal di testa e ti senti debole? Questi sono tutti indizi che fanno pensare che il tuo attuale impiego influisca negativamente sulla tua condizione fisica, mentale ed emotiva.

Parla con il tuo responsabile, manager o rappresentante sindacale per cercare di risolvere i tuoi problemi. Ma datti un limite di tempo. Se inizi a vedere qualche miglioramento nel breve termine vale la pena restare (o almeno provarci). Se non cambia nulla, è ora di prepararsi a lasciare.

Dai retta al tuo corpo. Sarà lui a indicarti la strada. Solo così avrai l'opportunità di apportare cambiamenti nella tua vita che ti aiuteranno a rimanere in salute. Ricorda che nessun altro ti conosce meglio di te; non permettere a nessuno, familiare o amico, di costringerti a fare qualcosa che non ti è salutare.

Ascolta il tuo cuore

Le tue emozioni possono dirti molto su quando è il momento di lasciare il tuo lavoro. È bene innanzitutto che tu riconosca la differenza tra ciò che pensi di provare e i tuoi veri sentimenti.

Supponiamo che tu abbia difficoltà a dare un nome alle tue emozioni. Siediti, rilassati e metti una mano sul tuo cuore. Se senti "freddo", potresti essere triste, arrabbiata, frustrata o infelice. Tutte queste emozioni ti stanno dicendo che qualcosa non va nella tua vita. E se provi queste sensazioni ogni giorno, devi correre ai ripari. Più aspetti ad affrontare il problema, peggio sarà.

Se il tuo cuore è "caldo" significa che sei felice, piena di speranza, soddisfatta. Il tuo corpo e la tua anima sono in pace: ciò vuol dire, nella maggior parte dei casi, che sei sulla strada giusta. Sai di essere apprezzata e probabilmente avrai un lavoro che ti soddisfa.

Libera la mente

Una mente occupata da mille pensieri non aiuta a trovare la via. Spesso ti concentri su passato e futuro, perdendo inevitabilmente di vista ciò che stai vivendo. Sarai in grado di prendere delle decisioni solo quando la tua mente sarà "aperta", completamente libera e svuotata da condizionamenti. Segui la tua voce interiore e capirai ciò di cui hai bisogno senza alcuno sforzo.

Aiutati con qualche forma di meditazione. Ci sono app che attraverso una meditazione guidata possono condurti a raggiungere la serenità che ti meriti. In alternativa puoi semplicemente concederti del tempo facendo ciò che ti piace. Rilassati con una camminata, fai giardinaggio o ascolta musica. Trova ciò che fa per te e libera la mente. Solo così sarai in grado di decidere se e quando lasciare il tuo posto di lavoro.