Per stare in forma è più importante l’alimentazione o lo sport?

C e lo siamo chiesto probabilmente milioni di volte: cosa è più importante per stare in forma tra l'attività fisica e l'alimentazione sana?

Sia l’esercizio fisico che la dieta possono aiutare a ridurre il grasso corporeo, costruire i muscoli, migliorare la salute mentale, prevenire e ridurre il rischio di malattie cardiache e degenerative.

Anche se potresti essere tentata di sceglierne uno piuttosto che l’altro, dieta ed esercizio fisico devono essere combinati insiemi, entrambi ti migliorano la salute e la qualità della vita.

Mangiare meno o allenarsi di più?

Per una perdita di peso efficace e duratura, ci vogliono dieta ed esercizio fisico, ma ciò che mangi conta più di come ti alleni. Pertanto, eliminare più calorie con la nutrizione che con l’esercizio fisico è, un ottima regola da seguire.

Crea un deficit calorico, accelera il metabolismo, crea muscolo, rafforza le ossa e resta attiva attraverso l’esercizio fisico.

La combinazione della dieta e dell'esercizio fisico, in molti casi ha portato ad una perdita di peso quattro volte maggiore rispetto all’utilizzo del solo esercizio fisico.

L’alimentazione ha maggiore impatto sui cambiamenti del corpo rispetto all’esercizio fisico.

Come gestire l’apporto calorico e promuovere la perdita di peso

Le abitudini nutrizionali hanno un impatto maggiore sulla composizione corporea e sulla perdita di peso rispetto a qualsiasi attività fitness. Se combini alimentazione sana ed esercizio fisico , avrai un cambiamento corporeo di successo e duraturo.

Includi nella tua dieta ogni giorno almeno 2 porzioni di verdure e 2 di frutta. Consuma proteine vegetali oltre a quelle animali come fagioli, lenticchie, ceci ecc… Limita a 2 giorni o elimina l’alcool.

Queste sono regole generalmente valide, ma ovviamente se vuoi seguire un programma con degli obiettivi precisi è opportuno rivolgersi a uno specialista che prescriva una dieta studiata sulle proprie esigenze.

Adottare un piano nutrizionale sano ha un ruolo importante per raggiungere gli obiettivi fitness.

Perché è importante fare attività fisica regolare

L'esercizio fisico come la dieta aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache, costruire muscoli e migliorare la salute mentale e la qualità della vita.

Ridurre le calorie in cucina non ti permette di avere muscoli tonici, forti e resistenti, ossa forti, benefici a carico del sistema cardio respiratorio.

Ecco perché è necessario aggiungere esercizio fisico alla tua dieta sana. L’attività fisica ti permette di:

bruciare ulteriori calorie extra e ti consente di avere più flessibilità con la tua dieta

aumentare il metabolismo

costruire massa muscolare

prevenire la degenerazione delle ossa e delle articolazione

aumentare gli ormoni della felicità e migliorare l’umore

ridurre ansia e stress

migliorare la flessibilità

ridurre la cellulite e la ritenzione idrica

migliorare il tono del muscolo

rendere la pelle più compatta

prevenire le malattie a carico del sistema cardio circolatorio

ridurre il rischio di diabete di tipo 2

In conclusione sia la dieta che l’esercizio fisico sono importanti per perdere peso, costruire muscolo e modellare il corpo.

Quindi il tuo corpo si modella e cambia a seconda di quello che mangi e da quanto ti muovi. Se vuoi ottenere dei cambiamenti reali e duraturi includi nella tua quotidianità dieta sana ed esercizio fisico.